Психологическая помощь беженцам может помочь предотвратить экстремизм

Женщина в лагере для беженцев Какума в Кении. Фото с сайта Flickr пользователя Zoriah

В мире живут 51.2 миллионов беженцев, которые были вынуждены покинуть свой дом, страну и привычную жизнь в надежде найти лучшее существование где-то в другом месте. Некоторые из этих людей пострадали от изнасилования, были заперты в клетке и терпели избиения в течение нескольких дней подряд, или были вынуждены смотреть как убывают всю их семью.

Такая сильная травма однозначно требует определённого времени на кушетке у терапевта. Тем не менее, внутри и вокруг повсеместных лагерей, которые возникли для поддержки растущего числа беженцев в Иордании, Турции, Кении и в других странах, очень немногие получают психологическую поддержку, в которой они так отчаянно нуждаются. Последствия этого пренебрежения могут иметь очень реальное влияние на безопасность, наряду с очевидным гуманитарным аспектом.

«Я думаю, нет людей, больше нуждающихся в психологической помощи, чем беженцы», сообщила мне Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Мелисса Флеминг по электронной почте. «Они травмированы в результате насилия и испуганы потерей. И очень часто их неопределённая жизнь в изгнании подвергает их более сложным испытаниям, чем они морально готовы справиться».

Часто упущенным из виду аспектом мрачной жизни беженцев является угроза безопасности из-за не лечения их травм. Психологическое пренебрежение отчаянными беженцами даёт рекрутам экстремистских групп, таких как Исламское государство и Боко Харам, возможность использовать интенсивное эмоциональное потрясение, как инструмент для вербовки. «Одним из ключевых понятий, которое возникло при изучении радикализации, является когнитивный источник», пояснил Александр Мелеагру-Хитченс, руководитель Информационно-Аналитического Международного Центра по Изучению Радикальных течений. «Момент в жизни заставляет их подвергнуть сомнению их личность, их понимание мира. Этот момент может быть естественной прогрессией для кого-то, кто никогда не интегрировался в общество, но он также может быть вызван травматическим событием».

Дети и подростки особенно склонны находить когнитивные источники, склоняющие их к насилию. «Существует чёткое свидетельство того, что в любом возрасте, но особенно в подростковом, когда у вас нет доступа к школе или к достойной форме занятости, вы подвергаетесь риску стать жертвами эксплуатации и обрести анти-социальное поведение», сказала Робинсон. «Если у вас есть расстройство, связанное с психологической травмой, вы можете быть настолько взволнованы, будучи молодым, что захотите вернуться в Сирию, чтобы бороться», согласился Драгул. Рекруты знают об этом. Как добавил Мелеагру-Хитченс: «В районе лагерей беженцев, многие из которых теперь стали постоянными городами, располагаются основные базы рекрутов».

<p> <p> As I spoke with mental health coordinators at several multinational non-profits that minister to refugees, it became clear how refugees’ lives could become so desperate that they would turn to anyone willing to take them in, even militants. Stories of violence and loss recurred with an almost dulling brutality. Many refugees have seen family members killed in front of them; others have been tortured or raped. Frederique Dragoul, a mental health advisor for Médecins Sans Frontières working in the Irbid region of Jordan near the border with the Golan Heights, told me that 60 percent of Syrian refugees under the age of 12 have witnessed violent death, 78 percent have lost close relatives, and 38 percent have had their homes destroyed. 17 percent have a close relative in jail. “It’s hard to find someone who doesn’t have some terrible sort of story,” the International Rescue Committee’s Senior Coordinator for Protection for Northern Syria and Turkey Courtney Phelps told me in a Skype interview from Turkey. </p> <p> These harrowing conditions don’t always end once the border is crossed. “Camps themselves are fearful and insecure and dangerous places,” Courtland Robinson of the Center for Refugee Trauma at Johns Hopkins University explained. Phelps said that many of the refugees she meets face serious obstacles in reconstructing their shattered lives. “Facing severe economic pressures and a serious shortage of jobs, and living in the highly restrictive atmosphere of a camp that limits freedom and mobility, [these people] simply don’t know how to make productive use of their time anymore,” she said. Everyone is desperate for something, be it news of a family member or cash to survive. Phelps told me of one 15-year-old girl. Smugglers told they her could get her brother out of Syria—but only for a price she couldn’t pay. It was not a sex trafficking “tit for tat”; the smugglers were desperate for cash. </p> <p> <br> </p> Many refugees leave the over-crowded and under-served camps in the scant hopes of creating safer, cleaner, more stable lives for themselves and their families. Outside the camps, Dragoul said, many refugees have no money, live in overcrowded apartments and garages, and have no access to employment or education for their children. Without access to mental health professionals, these living conditions often precipitate debilitating depression and anxiety. “If people don’t receive support within a certain period of time, circumstances start to compound them into an adopted pattern of thinking,” Phelps said. </p> <p> These maladaptive thought patterns can cripple people in every area of their lives. Judith Twala, a psychotherapist with the Center for Victims of Torture working around the Dadaab refugee camp in Kenya, told me that many traumatized refugees are restless and hyper-vigilant, but some are so despairing they try to kill themselves. “I’ve also seen clients who simply cannot function normally without counseling,” she said. Dragoul sees children with nightmares and intensive separation anxiety from parents they may never see again. </p> <p> When left untreated, traumatized people are more likely to find themselves subject to more trauma. Robinson said that people who experience traumatic events are disproportionally likely to experience further trauma, like being beaten in the workplace or sexually violated by someone in the community (should they be lucky enough to find work at all, or a space stable enough to consider a community). </p> <p> Exposure to trauma and violence can also make people violent themselves. Phelps noted significant problems with domestic violence in the refugee population, primarily against women but also against children. Dragoul often sees children who are neglected and abused by their distraught and traumatized parents. “Living in desperate situations, both in and out of the camps, is extremely deleterious for the mental health of the family,” he said. </p> <p> Given these serious security and humanitarian issues, why isn’t psychological counseling brought to the fore of refugee agencies’ efforts? </p> <p> Part of the problem is structural. Many refugee camps are located inside countries with governments that are not eager to allow foreign organizations inside. “In the first few years of the Syrian Civil War,” Phelps said, “the Turkish government was trying to prove itself as a country that is developed enough to support the conflict—they poured money into camps to show the international community what they could do, and turned outside NGOs away.” She believes that attitude has begun to change, but it is still difficult to register as an NGO licensed to operate in Turkey. Ещё одним фактором, осложняющим доступ к лечению, является предубеждение о психическом здоровье во многих общинах беженцев. Робинсон однажды лечила трудящихся мигрантов, многие из которых стали жертвами пыток, на тайско-бирманской границе. Она быстро поняла, что «если у клиники есть вывеска над дверью «Клиника психического здоровья», в неё никто не придёт. Считается, что психическое здоровье касается «сумасшедших» людей».

Но, пожалуй, самой значительной причиной, по которой психологические потребности беженцев настолько неудовлетворенны, является нематериальный характер этих потребностей. «Психическому здоровью не уделяется достаточно внимания, это направление мало финансируется», сказала Робинсон. «В приоритете: продовольствие, медикаменты и жильё, а также базовая защита от принудительной репатриации. Психическое здоровье рассматривается как «более мягкая» услуга, также как образование или репродуктивное здоровье».

В отличие от других приоритетов, результат психологического консультирования сложно оценить. Если вы дадите кому-то еду, они не будут голодать. Если вы дадите кому-то тёплое убежище, они не будут мёрзнуть. Если вы кого-то консультируете, они всё ещё могут быть в депрессии, подавлены или завербованы боевиками. Агентства доноров и помощи стремятся тратить свои ограниченные ресурсы на инициативы с наименьшими возможными рисками. Консультирование, насколько бы важно оно не было, предлагает мало компенсации, которую можно гарантировать.

Но инвестирование в психическое здоровье беженцев может оказать существенное положительное влияние в долгосрочной перспективе. Беженцы, получившие помощь при травме, могут вновь обрести когнитивные способности заново построить свою жизнь, уехать из лагерей и перейти к более стабильной жизни. Маловероятно, что те, кто не получает лечение, будут в состоянии сделать это. Уязвимые и подавленные люди будут обращаться к тем, кто поможет им чувствовать себя в безопасности. Предложение беженцам психологической помощи является одним из способов сделать гражданское общество более похожим на безопасное убежище, чем распростёртые объятия экстремистских вербовщиков мира.

Следите за сообщениями Элизабет Николас на Twitter.