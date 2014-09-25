Как нужно изменить человечество, если мы хотим жить на других планетах?

Мусор с Международной космической станции вот-вот будет выгружен в космическое пространство нашей солнечной системы. Фото с сайта Википедии.

Вам когда-нибудь доводилось вести длинный разговор о космических исследованиях, сидя за кружкой пива в баре? Такие слова, как световые года, межзвездные перелёты и посадочный модуль слетают с уст, и мы притворяемся, что имеем довольно четкое представление о том, что необходимо нашей расе чтоб добраться до Марса, или к другой планете, и чтоб построить из других миров мини-версию Земли.

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Кое-кто, возможно, даже слышал о частной компании SpaceX, занимающейся космическими исследованиями, или о Mars One, голландской компании, собирающейся отправить группу людей к красной планете, которые пробудут там до конца своих дней. Но что произойдет, когда они туда попадут? Как будет развиваться человеческое тело, чтобы выжить в условиях, отличающихся от земных, к которым наш вид адаптировался на протяжении сотен тысяч лет?

Имя одного человека, задающегося такими вопросами – Лорд Мартин Рис, королевский астроном и профессор космологии и астрофизики в Кембриджском университете. Так что я пригласил его на беседу.

Лорд Мартин Рис

VICE: Можете ли вы мне объяснить, в чем состоит ваша идея о пост-человечестве и пост-человеческом будущем?

Лорд Мартин Рис: Мы знаем, что впереди у Земли есть будущее длинной в миллиард лет, в течении которых на планете может сохраняться жизнь, а это значит, что для эволюции есть много времени. Кроме того, будущая эволюция не будет протекать в медленном режиме дарвиновского естественного отбора. Но она будет осуществляться с применением технологии. Через пару веков мы будем способны изменить наших потомков, используя генную инженерию и «киборг-технологии», практически до уровня нового вида.

Вы думаете это будет иметь массовый характер?

Это навряд ли случиться здесь, на Земле, поскольку у нас могут быть другие варианты, а также исходя из нравственных соображений, но столетие или два спустя, небольшие группы людей будут жить в космосе вдали от Земли. И, конечно, мы бы пожелали им успеха в адаптации к новым условиям за счет использования таких критических модификаций тела. Распространение по солнечной системе, и будет тем моментом, когда наш вид начнет изменятся.

В этом есть смысл – человеческому телу, наверное, придётся много работать чтобы справиться с условиями, в которых мы никогда не жили.

Мой прогноз заключается в том, что здесь, на Земле, некоторые киборг-модификации будут развиваться путем слияния человека с компьютером. Однако, значительный объем таких изменений, будет проходить через пионеров космоса. Условия окружающей среды, в которых они окажутся, заставят приспосабливаться. Например, на Марсе гравитация не такая сильная как на Земле, а на астероидах – ещё слабее​​. В результате, у тех, кто будут жить далеко от Земли, поменяется телосложение в процессе адаптации к совсем другой среде.

Что заставляет вас думать, что это произойдет быстрее, чем предыдущая естественная эволюция?

Дарвиновский естественный отбор во многом остановился в связи с медицинскими достижениями и тем, что мы теперь можем поддержать людей, которые в противном случае умерли бы. Наши знания генетики и кибер-технологий могут привести к гораздо более быстрым формам эволюции. Я уверен, что если мы выживем в течении следующего столетия, эти изменения начнут происходить, но мне трудно назвать временные рамки. Но то, что такие генетические и физические усовершенствования могут произойти в течение ближайших нескольких сотен лет не выходит за грани реального.

Какие ваши мысли по поводу ядерной энергетики и её роли в освоении космоса?

Ядерная энергетика будет очень важна в сокращении времени пути между планетами и лунами. Ядерная ракета не может предложить такой тяги как ракета с химическими двигателями, когда речь идет о запусках космических аппаратов, но то, что такая технология позволяет достигнуть – это устойчивое ускорение в течение длительного времени. Это дает возможность наращивать скорость и, следовательно, сократить время в пути. Хотя даже с ядерными ракетами, путешествие за пределы нашей солнечной системы к ближайшим звёздам займет гораздо больше времени, чем продолжительность жизни человека. Поэтому любые такие усилия будут предприятием пост-человеческой эры. Путешествие по Млечному Пути в течение тысяч лет не покажется сложной задачей для существ, которые практически являются бессмертным или могут входить в состояния анабиоза. Хотя идея двигателя, позволяющего перемещается со сверхсветовой скоростью сейчас кажется нам невозможной, мы должны быть готовыми к тому, что некоторые научные принципы сегодня остаются нам неизвестными.

Как вы думаете, частные компании, занимающейся космическими исследованиями, например такие как SpaceX, имеют потенциал для открытия таких возможностей?

Если китайцы задались задачей обогнать НАСА, то у них, безусловно, может быть программа наподобие американской Аполлон, имеющей целью посадку на Марсе. Но если не китайцы, то я искренне верю, что первая посадка на Марсе будет профинансирована из частных средств. Причина этого в том, что сейчас нету практической необходимости в полётах человека в космос – это потому, что роботы обходятся намного дешевле и их возможности превышают человеческие.

Те люди, которые высадятся на Марсе, будут скорее всего, искателями приключений или острых ощущений, желающими расширить границы человеческой выносливости. Наши надежды связаны с такими компаниями как SpaceX, потому что они ищут пути для удешевления постройки космических кораблей, а их пассажиры смогут взять на себя более высокие риски, включающие риск радиационных поражений и отправку людей на Марс с билетом в одну сторону – то есть риски, которые НАСА не может возложить на подготовленных за счет государства астронавтов.

Впечатление художника о том, как могут выглядеть первые поселения людей на Марсе.

Исходя из вашего представления о модификации, получается, что люди во времена пост-человеческой эры будут иметь менее органическое тело. Возможно ли, что такие космические путешественники будет полностью синтетическими?

Абсолютно. Мозг человека имеет множество ограничений. Искусственный интеллект может в перспективе значительно превысить возможности человеческого мозга, особенно в скорости. Если внеземные цивилизации обнаружатся, вполне вероятно, что это будут неорганические существа, возможно, созданные давно потухшей цивилизацией. Даже при том, что, вероятно, существуют миллиарды планет земного типа в нашей галактике, мы не знаем на скольких из них обитают живые существа.

Но если есть планеты, похожие на Землю, которые развивались так же как Земля, но только в течении более долгого срока, то вполне возможно, что они будут заселены неорганическими существами-компьютерами, умеющими симулировать жизнь. Гораздо более необыкновенной теорией, кстати, является то, что мы возможно существуем внутри симуляции, сродни Матрице, управляемой компьютерами и созданной более продвинутой цивилизацией. Я думаю, что такая теория больше из области научной фантастики. Сказав это, нужно отметить, что такая теория может, тем не менее, вкладываться в фундаментальные законы физики. Галактического масштаба сверхцивилизация может построить компьютеры планетарного масштаба и колоссально мощности. Таким образом, хоть эта теория и кажется дико футуристической, но такие цивилизации возможны.

И наконец, выживание человечества как-то зависит от звезд?

Наличие самоподдерживающегося сообщества пионеров, живущих далеко от Земли, может быть залогом продолжения пост-человеческого будущего, даже если всё здесь на Земле будет уничтожено. Но даже пессимисты оценивают перспективу уничтожения всех людей на Земле, как маловероятную.

Быстрое развитие технологий означает, что через 20 лет отдельные лица или небольшие группы, вполне вероятно, смогут создать биологическое оружие, а некоторые будут заниматься кибертерроризмом. Меня беспокоит проблема управления всем этим. Даже если действия одного человек могут привести к катастрофе, значит даже один человек – это слишком много. Я уверен, что эта перспектива станет сложнейшей проблемой для правительств всех стран. Мы должны стремиться к использованию преимущества всё более мощных био-, кибер- и нано- технологий при одновременном снижении связанных с таким использованием рисков.