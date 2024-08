Жители Барселоны обсуждают арест бывшего президента Каталонии

Эта статься впервые появилась на VICE Spain





В октябре 2017 года бывший президент Каталонии Карлос Пучдемон покинул Испанию после того, как правительство страны обвинило его в антиправительственной агитации, в нецелевом использовании государственных средств, в мятеже и участии в организации референдума за независимость Каталонии. На тот момент правительство Испании отказалось принять референдум – и тот факт, что полиция использовала дубинки и резиновые пули, чтобы помешать избирателям взять участие в выборах – привело к тому, что тысячи людей вышли на улицы Каталонии в знак протеста.



С тех пор Пучдемон проживал в изгнании в Брюсселе, но его арестовали в прошлую пятницу в Германии на основании европейского ордера на арест, когда он пересекал датско-германскую границу на пути обратно в Бельгию. Его арест привел к волне протестов на выходных в Барселоне, где, по оценкам 55 тысяч человек собрались с требованием его освободить.

Если Пучдемона экстрадируют в Испанию и признают виновным в выдвинутых против него обвинениях, он вероятно загремит на 10 лет в тюрьму. Издание «VICE Spain» пообщалось с пятью молодыми людьми из Барселоны, узнав, что по их мнению означает его арест для будущего каталонского движения за независимость.

Хоан, 28

VICE: Привет, Хоан. Как ты считаешь, арест Пучдемона – это начало или конец независимости Каталонии?



Хоан: Это и не конец и не начало, а только следующий этап. Мне кажется, что это очередное небольшое сражение в более масштабной политической войне. То, что произошло в октябре, это одна битва, а арест Пучдемона – другая. Но я удивился пылкой реакции на его арест в минувшие выходные. Я думал, что больше не увидим протестов или рвения за независимость ещё четыре или пять лет, но хорошо видно, что страсть к независимости Каталонии всё ещё очень актуальна для многих людей.

Кому сейчас предстоит стать президентом правительства Каталонии?

Проблема в целом гораздо важнее, чем любой политик или лидер. На самом деле, неважно, кто президент Каталонии, потому что во главе этого движения – люди.

Тогда, почему каталонцы не выбирают кого-то, кто не принимал участия в октябрьском референдуме и движении за независимость, как того хотело бы правительство Испании?

Если целенаправленно выдвигать политического деятеля, который не связан с референдумом, то тем ты хочешь сказать, что голосование было незаконным и не отражало волю каталонцев. И политические партии имеют полное право выдвигать того, кого бы они хотели в качестве лидера – и правительство Испании не должно каким-либо образом контролировать это.

Мари, 32

VICE: Что для тебя значит движение за независимость?



Мари: Это было сложное время для меня, потому что мне кажется, что нас всех заставляют поддерживать независимость. Сепаратисты утверждают, что их заставляют молчать, но по-моему мнению, всё наоборот. Движение заставило меня поверить, что мне здесь не рады, потому что я приехала жить в Испанию, а не в Каталонию.

Теперь, когда арестовали Пучдемона, как ты думаешь, что произойдет дальше?

Я не думаю, что обе стороны собираются сдаваться, и вряд ли мы увидим компромисс – они отказываются слушать друг друга.

И какой совет ты дала бы премьер-министру Испании Рахою для решения этой проблемы?

Честно говоря, я считаю, что нам нужно заменить весь политический состав. Если они не знают, как общаться и находить компромисс с людьми, которые не согласны с ними, то им нельзя доверять в том, что они смогут найти окончательное решение.

Ромул, 32

VICE: Привет, Ромуло, что ты думаешь об аресте Пучдемона?



Ромуло: У меня такое чувство, что он хотел, чтобы его арестовали. Зачем путешествовать, если был выдан ордер на твой арест? Он, должно быть, знал, что его остановят и задержат.

И как ты считаешь, люди отреагируют, если его экстрадируют в Испанию?

Я думаю, что многие сделают то, что было в октябре, и будут протестовать. Например, в день референдума мой тесть отправился на избирательный участок, чтобы защитить избирательные урны и отстаивать свободу. Я выступаю за независимость Каталонии, потому что это требование большинства избирателей. Их права следует уважать.

Джудит, 32

VICE: Как ты считаешь, арест Пучдемона – это хорошо или плохо?



Джудит: Я думаю, что это неправильно, но давайте подождем и посмотрим, что произойдет. Я слышала, люди говорят, что если он будет экстрадирован в Испанию и его признают виновным, он может попасть в тюрьму, по меньшей мере, на десять лет – может быть, даже на всю жизнь.

Как, по-твоему мнению, люди будут реагировать на Пучдемона, который возвращается в Испанию в наручниках?

Трудно сказать, что это будет означать на политическом уровне, но на местном уровне, я считаю, что в Каталонии начнется беспорядок. Протест прошлых выходных был только началом.

Франческ, 31





VICE: Некоторые назвали воскресный протест «Каталонской весной». Как ты относишься к этому названию?



Франческ: Я полагаю, что это слишком, но верю, что мы приближаемся к переломному моменту, во время которого мы либо увидим конец движения за независимость в Каталонии, либо гораздо более экстремальные действия людей, отличающиеся от тех, за которыми наблюдали раньше. Лично я думаю, что впереди будет еще много чего.

Ты брал участие в протесте в октябре?

Да, и я, возможно, присоединяюсь к будущим протестам.

Если Пучдемона приговорят к годам или даже десяткам лет заключения в тюрьме, как ты думаешь, люди здесь будут реагировать?

Если это произойдет, я считаю, что будет царить насилие. Воскресный протест показал, что что-то назревает в Каталонии. Для меня ясно, что правительство Испании не может продолжать игнорировать жителей Каталонии.

