Aleksandar Šapić za VICE: Onaj ko pobedi ne postaje kralj Beograda

Mladi tradicionalno ne glasaju, a još tradicionalnije „nemaju za koga“. Zbog toga smo tokom predizborne kampanje za beogradske izbore sa čitaocima VICE-a pokrenuli serijal „Odluči uz VICE“. U serijalu video intervjua koje objavljujemo ove nedelje postavili smo kandidatima sedam lista pitanja iz oblasti koje su čitaoci birali u onlajn anketi. Na ovaj način smo se potrudili da razgraničimo političke pozicije, stavove i ideje za razvoj glavnog grada među kandidatima i pomognemo vam da odlučite za koga će te da glasate na predstojećim izborima u Beogradu. Pošto da, treba da glasate.

Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd i kandidat liste „Aleksandar Šapić – gradonačelnik“ je treći kandidat čije odgovore na pitanja čitalaca VICE-a objavljujemo.

Odgovarajući na pitanje čitalaca zašto se nelegalni objekti i vikendice na Savskom nasipu, Šapić kaže da to nije lako „kao kad se otkuca Tviteru“.

– Mi imamo čiste objekte koje smo išli da rušimo. Ne možete da ih srušite. Ne možete. Izađu ljudi, tu žive neki ljudi. Pa se vezuju za radijator, pa dovedu stara majku koja se veže za kuhinju. Pa dovedu ženu sa detetom, pa vas gađaju kamenjem. Pa nije to tako lako. Pa onda policija treba da vam asistira, pa vam ne asistira. Pa onda izvršioci koji su dobili posao kažu „neću to da radim“. Neću da me proklinju tamo ljudi, ti im rušiš kuću u kojoj oni žive – kaže Šapić.

Upitan o vikendicama koje su u vlasništvu ljudi na visokim pozicijama, Šapić kaže:



– Upravo to sam hteo da vam kažem, znači pustite sad par slučajeva. Ima tamo neko ko ima 16 kuća i sedamnaestu vikendicu. Ali ima i neko ko živi tamo. I nema ni jednu drugu kuću. I on je spreman da zapali i mene i vas i pola grada ako mu to dirnete. Znači to je realnost – objašnjava Šapić.

Šapić je dodao da kod divlje gradnje mora da se „podvuče crta“ uz najstrože moguće kazne.

– Ja neću da obećavam da će Beograd postati Kopenhagen ako ja dođem na vlast. Pokušaću da rešim ove probleme u skladu sa realnim mogućnostima I shodno raspoloženju i društva i republičke i opštinske vlasti – kaže on.

Kako je Šapić odgovorio na ostala pitanja pogledajte u intervjuu: