“Borka Pavićević je bila neobična po tome što je uvek živela svoje ideje“

U Centru za kulturnu dekontaminaciju danas u podne održana je komemoracija u čast osnivačice i direktorke Centra, dramaturškinje Borke Pavićević, koja je preminula u nedelju, 30. juna.

Komemoracija je otvorena nastupom hora Horkestar koji je izveo dve pesme u Borkinu čast – “Iz sveg glasa“ i “Oj Mosore“, a pesmi su se priključili i mnogi poštovaoci i prijatelji koji su se u tom trenutku okupili u dvorištu Centra.

Na komemoraciji su između ostalog govorili teatrolog Mirjana Miočinović, režiser Želimir Žilnik, Ivan Čalović, a aplauz na kraju komemoracije trajao je gotovo puna tri minuta.

Akademik i aktivistkinja Srbijanka Turajlić, koja je sa Borkom Pavićević bila prijateljica duže od pedeset godina, rekla je za VICE da je Centar za kulturnu dekontaminaciju večni legat koji je srpskom društvu ostavila Borka Pavićević, kao i da nas on obavezuje da “nešto sa time i uradimo.“

“Borka je za mene Borka. Do nedelje je to bila vlastita imenica koja se pisala velikim slovom, a od nedelje je to postala imenica koja označava neverovatan komplet ljudskih vrlina, osobina i sposobnosti i lestvica je podignuta jako visoko. Kad vam kažu budi Borka, to je nemoguće. Ipak, ako pokušate, bićete viši, i ona bi se tome jako radovala“, rekla je Turajlić.

Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić rekao je za VICE da je Borka Pavićević bila najneobičnija pojava u našoj kulturi. “Neobična je bila po tome što je uvek živela svoje ideje. Iza njenih ideja bio je uvek njen život, što pokazuje da je ona držala do vrednosti i do onoga što čini našu čovečnost, a to je druga, veštačka priroda – kultura“, rekao je profesor Čupić. “Ona je bila poslanik kulture i to u najboljem smislu – ne samo u poznavanju etičkih koncepcija, normi i prosuđivanju, ona se stalno moralno dokazivala. Upravo zbog toga je veliki gubitak – mnogi ljudi izgubili su kontakt sa moralnim, i uopšte vrednostima. Borka je sve to održavala.“

On je dodao da Borka Pavićević spada u neponovljive pojedince koji će večno inspirisati generacije koje dolaze. “Neki ljudi su prosto neponovljivi, i oni će svojom neponovljivošću da nas stalno podsećaju, i da sutra budu inspiracija nekim ljudima koji će možda biti njoj slični, koji će imati tu energiju, ali će to na drugačiji način rešavati. Nikada više ovo neće biti ono što je bilo dok je bilo i nje. Ali može biti na drugačiji način – i to je upravo njena najveća poruka.“

Profesor Čupić dodao je da je Borka Pavićević bila osoba koja je svoje ideje nesebično delila sa drugima. “Njen otac bio je častan profesor Univerziteta u Beogradu koji je predavao Etiku. Ono što je on predavao, ona je živela. Bila je visoko posvećena moralnim vrednostima i moralu. A moral je kao paukova mreža – teško se gradi, a jednim potezom se kida. Ona je gledala da taj potez nikada ne dođe“, objašnjava Čupić. “To je radila time što se nesebično davala, što je bila čovek koji drži do svakog čoveka i njegovog ljudskog dostojanstva, i imala je nadu u onaj bolji deo čovekove prirode. Ona nikada nije dozvolila da loša osećanja postoje kod nje, već je aktivnim činovima pokazivala da ona živi to što je usvojila i što je smatrala da održava ljudsku čovečnost. Ona je pokazivala da, ako ima jednog takvog čoveka, ima nade.“

“Borka je bila takav redak čovek – ponekad je bila jedna, ali takvi ljudi se uvek umnožavaju u drugim ljudima. Na kraju krajeva, pogledajte ljude oko nas. Borka je svoje ideje umnožavala tako što ih je delila sa drugima. Ideje, kao ljubav, kada se dele sa drugima, ne gube se, već se ustvari umnožavaju“, zaključio je profesor Čupić.

Komemoraciji je takođe prisustvovao i ambasador SAD-a u Srbiji Kajl Skat. “Gubitkom Borke Pavićević izgubili smo ogroman i snažan glas koji se borio za pomirenje i za međusobno razumevanje, kako u okviru Srbije, tako i u regionu“, izjavio je za VICE ambasador Skat.

Borka Pavićević rođena je 1947. godine u Kotoru, a diplomirala je dramaturgiju 1971. godine godine na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, gde je i magistrirala 1976. godine.

Radila je u Ateljeu 212, u dramaturškom odeljenju, ali i u BITEF-u i pozorištima u Zenici, Splitu, Skoplju, Ljubljani, Subotici i Beogradu. Osnivač je teatra Nova osećajnost u staroj beogradskoj Pivari a bila je i umetnička direktorka Beogradskog dramskog pozorišta, pre nego što je sa tog mesta smenjena zbog političkog i javnog delovanja 1993. godine. Bila je učesnica je Civilnog pokreta otpora i članica Beogradskog kruga, udruženja slobodnih intelektualaca. Bila je pisac kolumni u časopisu Susret, ali i u nedeljniku Vreme, kao i u dnevnom listu Danas.

Kolumnista Teofil Pančić rekao je za VICE da je Borka bila pokretač mnogo toga dobrog, kako u Beogradu i Srbiji, tako i šire. “To je nešto što će teško biti nadoknađeno. Ljudi koji su je poznavali, koji su radili sa njom i družili se, izgubili su toplu, blagu, empatičnu osobu, koja je zaista živela u skladu sa vrednostima koje je zastupala.“

“Svi ljudi dobre volje na ovim prostorima, kojima je stalo do napretka, izgubili su nekoga ko je uvek u životu, delujući i u pozorištu i ovde u Centru, angažujući se i politički i umetnički, kao građanka, uvek bila na strani mira, slobode i ravnopravnosti svake vrste. Izgubili smo osobu koja u tim bitnim stvarima nikada nije pravila kalkulacije i loše kompromise. Takvih osoba je uvek mnogo manje nego što bi trebalo da bude u jednom zdravom društvu“, zaključio je Pančić.