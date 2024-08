Da li je ovaj čovek kralj koji se krije iza najlepših naloga na Instagramu

Džordan Votson je kralj Instagrama. Jedan čovek, šest naloga, 2,989,700 pratilaca. Zaronite u njegov svet.

Džordan je već godinama na Instagramu, ali kao i većinu ljudi, vrlo brzo ga je umorilo postavljanje i gledanje dosadnih ličnih stvari iz svakodnevnog života. Znate ono, selfiji, zalasci sunca, avokado na tostu, srce u kafi i sva slična sranja koja nam često zatrpaju feed. Zbog toga, on je rešio da virtuelno sakuplja umetnička dela – iz polja savremene umetnosti, mejnstrim umetnosti, andergraund, skulpture, fotografije, digitalne animacije i performansa.

Prvo je počeo da ih šeruje na nalogu pod nazivom @love.watts i popunjava ga sličicima kao neki digitalni album inspiracije. Sledeći je došao @watts.on koji se bazirao na modi i lajfstajlu, a u čijem vođenju mu pomaže partnerka Aureta Tomolari, ili @Aureta (verovatno je pratite na Instagramu). Na nalogu @watts.place možete skrolovati enterijere, eksterijere i fotografije iz oblasti dizajna, i on je definitivno moj lični favorti. Na @watts.coins šeruje fotografije vezane za kriptovalute; @rollthis.passthat je o umetnosti i kanabisu; a poslednji @watts je, pa, ceo o Džordanu Votsonu.

“U srži, ja sam digitalni kustos,” kaže on. “Zarađujem tako što uređujem digitalne galerije. Nije baš ‘uobičajeni posao’ ali ja stvarno uživam u njemu. Svaki moj nalog je galerija za sebe. Vrlo lako se desi da me na dnevnom nivou oduševi gomila fotografija, pa sam želeo da organizujem svoje misli. Nalozi su postajali sve veći, privlačili sve više pratilaca, i time privukli više brendova samim tim i više prilika za monetizaciju. Ja sam u ovo uložio mnogo vremena i posvećenosti, ali mislim da je to glavno.” Džordan većinu slika pronalazi na Instagramu, Tambleru i umetničkim blogovima, ali takođe i na nekim ne tako poznatim i lako dostupnim platformama.

“Volim lepe stvari,” priča on, “prirodu, inovacije u tehnologiji, pejzaže, šta god, samo da je lepo. Ali takođe pronalazim neki mir dok sam zauzet. Zaista sam srećan što je moj posao da tražim ono što me inspiriše, to je savršeno.”

On je potpuno u pravu kada kaže da voli lepe stvari. Evo, pogledajte na primer ove skrivene apartmane u krošnjama drveća. Ili ovaj planinski pejzaž sa prelamanjem svetlosti. Listajući ove virtuelne galerije stvarno ćete naići na neke neverovatne stvari poput stidnih dlačica u boji vatre, pasa koji nose maske, ili šta god da ovo predstavlja. Ukratko, pravu riznicu prelepih i prečudnih stvari u isto vreme.

“Biram slike koje ne možete baš da vidite u vašem svakodnevnom životu,” priča on. “To mi je jako važno. Nadam se da će one inspirisati posmatrača da bude kreativan, u kojoj god oblasti i šta god radio. Svojim virtuelnim posetiocima poklanjam parče inspiracije svakog dana i volim da mislim da na taj način edukujem posmatrača“.