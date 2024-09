Dejvid Linč misli da je transcendentalna meditacija bolja investicija od vojske

Kada se Dejvid Linč javi na telefon u svom holivudskom domu, smesta uranja u dubine svesti. Sa koautorom i rediteljem Tvin Piksa nema banalnog ćaskanja. Njegova fondacija koja nosi njegovo ime ima za cilj da po čitavom svetu proširi drevnu tehniku transcendentalne meditacije koju je razvio indijski guru Mahariši Maheš Jogi. Kao što i sam kaže, „Ako već ne meditirate, poslušajte moj savet: počnite. To će biti najbolja odluka koju ste ikada doneli“.

Linčov Festival of Disruption je održan prošlog vikenda u gotičkom teatru izgrađenom 1927. godine, u hotelu Ejs, u Los Anđelesu, sa nadom da će se podići svest o transcendentalnoj meditaciji, koju on već 45 godina upražnjava dvaput dnevno, i za koju se nada da će je podariti svima na svetu.



Na multidisciplinarnom festivalu umetnosti Linč je takođe odgovarao i na pitanja, pored razgovora na sceni sa Frensisom Fordom Kopolom, i nastupa Grejs Džons i RZA iz Vu Tang Klana, kao i premijere Tvin Piks VR-a. Linč je takođe izložio i svoje erotske fotografske serijale, napravljene u saradnji sa pariškim dizajnerom cipela Kristijanom Lobutenom.

Kao da to nije bilo dovoljno, Linč će takođe izložiti i slike (najbolje opisane kao košmarne verzije američkih predgrađa) u galeriji Kejn Grifin Korkoran u L.A, koja će trajati do 3. novembra, i objaviti eksperimentalni album koji je snimio sa svojim bendom iz devedesetih, The Thought Gang. Kada uopšte ima vremena da meditira? Linč je ozloglašen po tome što izbegava pitanja o svojim umetničkim radovima, ali je govorio za VICE o propadanju, klovnovskim kostimima, traženju ideja i kako mu je to što je karijeru izgradu na tami pomoglo da nađe svoju unutarnju svetlost.

VICE: Šta vama znači Festival of Disruption?

Dejvid Linč: U mojoj glavi, radi se o prekidu sa starim i dovođenju dobrog i novog. To može da prođe glatko, ili teško. Moj prijatelj Čarli Luts je umeo da kaže, „Kada vibracije počnu da kruže po svetu, nekim ljudima je to super, a drugi se pogube“.

Da li osećate da okupljate ljude na festivalu tom velikom energijom pozitivnosti?

Apsolutno, u tome je čitava poenta. Postoji stih u vedama koji kaže, „Svet je moja porodica“. Svi smo mi članovi porodice čovečanstva. Trebalo bi da se dobro slažemo, da pomažemo jedni drugima ako nam je to potrebno, da se klonimo patnje i uživamo u zajedničkom životu.

Šta se dogodi kada neko počne da se bavi transcendentalnom meditacijom?

Dobija drevnu mentalnu tehniku meditacije koja mu omugućava da sasvim uroni u okean čiste svesti. Transendencija je ključna reč. Počne da upija tu svepozitivnu svest, i gleda kako nestaju negativnosti, kao što su stres, anksioznost i depresija. Ljudi počnu da se osećaju srećnije, u vazduhu se oseća više harmonije, koherentnosti, jedinstva. Prestaju da pate i počinju da uživaju u životu.

Da li su uzroci problema mentalni šumovi ili digitalne distrakcije?

Ne, kažu da je negativnost baš kao mrak, kada je svetlost jedinstva slaba, ima više negativnosti. Ako pojačaš svetlo iznutra, tama negativnosti se povlači. To je automatski. Kao što je Mahariši rekao, nemojte uopšte da se brinete zbog mraka. Jednostavno upalite svetlo.

To zvuči kao da je lakše reći nego učiniti, zar ne?

Skoro je sasvim jednostavno, ako poznaješ tehniku. To je ono najlepše. U ovom trenutku ima grupa koji održavaju meditacije, ali – verovali ili ne, svakog dana im je sve bolje. Stvari bi brže napredovale kada bi grupe bile veće i kada bi se stalno okupljale. U široj slici, u pitanju je kap u moru, u poređenju sa time koliko je potrebno da se organizuje vojska i sve te stvari. Ovo je daleko jeftinije i nešto što zaista funkcioniše. To je pomalo kao čudo, prelepo je. Ljudi će se pitati kuda je sva ta negativnost nestala.

Takođe ste izložili i foto serijal, koji ste stvorili u saradnji sa Kristijanom Lobutenom. On takođe ima filmičan kvalitet koji je misteriozan.

Da, radio sam te fotografije sa Kristijanom, i zasnovane su na fetišu cipela. Biće izložene na festivalu. Stvar sa njima je ta što su odštampane u Parizu na jedan veoma poseban način, tako da na izložbi neće biti originalnih printova.

Projekcije će se odigravati na izložbi na festivalu. Printovi su toliko sjajni, da izgledaju kao da su mokri. To je neverovatno staklasti sjaj. Ali izgledaju sjajno na ekranu.

U toku vam je i izložba u galeriji Kejn Grifin Korkoran u L.A, i uprkos tome što ste filmski stvaralac, oduvek ste želeli da budete slikar. Ali čujem da mislite da je i „loša slika“ dobra slika?

Obožavam loše slikarstvo. Time hoću da kažem da su u pitanju slike koje su loše na dobar način. Volim organske fenomene, i volim kada priroda igra ulogu u radu. I volim detinjaste stvari, ali nekako sofisticirane detinjaste stvari, uz primenu organskih fenomena.

„Promeni jebeni kanal govnaru“ autora Dejvida Linča

Kao mravi koji jedu šećer na vašem platnu?

Kao mravi. A na festivalu će se možda održati i specijalna projekcija mog Siroglavca.

Da li je za vas i slikarstvo vid meditacije?

Ne. Mnogi ljudi misle da je svaka meditacija ista. Sretao sam toliko mnogo ljudi koji su govorili, „Moj oblik meditacije je džoging“, ili vožnja bicikla. To su lepe stvari, ali nisu meditacija. Čitava stvar sa meditacijom je u tome da je u pitanju tehnika koja će vas odvesti duboko unutra. Koncentracija ili kontemplacija vam neće doneti transcendentalno iskustvo. Mic po mic, ljudi počinju da shvataju tu činjenicu. Želite transcendenciju, večni, najdublji nivo. To je prava stvar. Kada dođeš do toga, iskustvo je euforično.

Kakvo je to?

Tako je lepo. Počneš istinski da proširuješ svest koju si do tada imao. Ako transcendentuješ svakog dana, razvijaš svoj istinski potencijal, što se naziva prosvetljenjem. Kada si prosvetljen, nemaš nikakvih problema. Nemaš negativnosti, imaš potpuno ispunjenje i potpuno oslobođenje. Samo gledaš kako stvari postaju sve bolje i bolje, na putu ka uzvišenom prosvetljenju.

Da li ste vi to sada dostigli?

[Smeje se] Ne. Ja sam samo na tom putu, kao i svako drugi. Ali ima ljudi koji su to dostigli. Ali to se postiže transcendencijom. Kao što kažu, kada ideš ka svetlu, stvari sa svakim korakom postaju sve svetlije. Počneš da transcendentuješ svakodnevno, život postaje sve bolji i bolji. Ja kažem da je to kao da zlato počne da kulja iznutra, a đubre izlazi napolje. Sva pozitivnost počinje da teče iznutra, postaješ srećan, imaš više energije, bolje spavaš noću, u boljem si odnosu s ljudima, više ideja protiče, više kreativnosti, više problema biva rešeno. Vreme je da svi uskoče u ovaj program i zaigraju bugi! I da započnu sjajan život.

Vi se transcendentalnom meditacijom bavite već 45 godina?

Tako je. Svakodnevno, dvaput dnevno, i nisam propustio nijednu meditaciju otkako sam počeo.

Da li vam je to pomoglo da budete manje besna osoba?

Ja sam lično bio pun besa pre nego što sam počeo. Istresao sam se na svojoj prvoj ženi. Onda je, posle dve nedelje meditiranja, ona rekla: „Šta se događa“? Ja sam rekao, „Ne znam o čemu pričaš“. Onda je pitala, „Kuda je nestao sav onaj bes“? Ja nisam ni shvatao da je ispario. Vaši prijatelji će primetiti promene pre vas, zato što to izgleda tako prirodno. Nema potrebe za patnjom.

U odnosu na kreativnost, da li verujete da su ideje darovi?

Ideje jesu kao kao darovi, i ja sam ih izjednačavao sa pecanjem. Ja kažem da je negativnost neprijatelj kreativnosti. Negativnost zapušava cevi kojima ideje teku. Jednom kada počneš da meditiraš, cev se otpuši, i počneš da širiš svoju svest, ideje poteku i iskusiš svest na dubljem nivou.

To će ti pomoći u tvom radu, u rešavanju problema i teškog bremena negativnosti koja te okružuje – ja to nazivam gumenim klovnovskim odelom negativnosti koje guši. Počneš da meditiraš, i guma počinje da puca, možeš da dišeš, i tako se dobro osećaš u svom telu. Takvo je olakšanje kada skineš taj teret sa pleća. Sva ta pozitivnost potekne iznutra, pa se klovnovsko odelo raspadne, i umesto njega dobiješ tu neverovatnu energiju, kreativnost i sreću koji teku. Svest ti se proširi, počinješ da vidiš širu sliku u životu. I kao što ja kažem, život postaje više igra nego muka.

Tokom turneja i predavanja o transcendentalnoj meditaciji vi odgovarate na mnoga pitanja. Da li postoji nešto na šta biste voleli da ljudi više obrate pažnju? Ja sam, naravno, u iskušenju da vam postavljam pitanja o vašim filmovima, ali možda vam je dosadilo da svi teoretišu o njima?

Možeš da me pitaš šta god poželiš! Nije važno, ali bih voleo da svi ljudi na svetu znaju da unutar sebe imaju riznicu. Svako ljudsko biće. Za ljude je dobro da znaju da imaju tu riznicu, ali je još bolje da znaju kako da toj riznici pristupe. Da je iznesu na površinu i iskoriste. U tome je čitava poenta. Dajte ljudima transcendentalnu meditaciju, pod hitno!