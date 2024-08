Devojački vodič za pronalaženje trojke

Sudeći po množenju novih aplikacija čiji je cilj da spoje parove sa još jednim parom ruku, stopala ili za čim god već da žudite, “treća strana” u ovom trenutku uživa veliku kulturološku popularnost. Ako svajpujete kao ludi na Tinderu, velike su šanse da ste već naleteli na srećni par ili dva koji u svojoj biografiji traži da se “malo zabavi”.

Lagala bih kad bih vam rekla da se i lično nisam zainteresovala, budući da sam se kratko premišljala da li da se upustim u trojku sa svojom devojkom i zajedničkim prijateljem dok smo se pijani vozili u Uberu. Čovek se prosto zapita: ako vam trebaju tri noge da bi sto stajao, da li to znači da su vam potrebna troja usta da bi veza tekla glatko?

Ispostavlja se da kad imate trećeg, to je kao i sa bilo kojim drugim aspektom života u paru i uglavnom podrazumeva razgovore, provere i poveravanja, i baš kao i u svakoj vezi, postoji gomila različitih načina da se to uradi. U interesu nauke (je li to nauka?) odlučila sam da krenem malo da kopam kako bih otkrila da li postoji zlatna strategija kako da postanete seksi Trojstvo. I tako sam pronašla četiri para od kojih svaki ima svog trećeg u različitom svojstvu i propitala ih malo kako bih stekla korisna saznanja na osnovu njihovih avantura.

Moj prvi upliv u ovaj svet radi edukacije o trojkama bio je razgovor sa dva gospodina koji povremeno krešu jednog mog prijatelja. Našli su ga na Grindr-u. Džo i Samir su zajedno četiri godine i počeli su da puštaju trećeg u svoju vezu čim su postali sigurni u nju. “Oduvek sam voleo kooperativne igre sa više igrača”, rekao mi je Džo (pretpostaviću da mi je namignuo preko telefona). “To je kao da jedete dve različite stvari za švedskim stolom samo zato što su servirane istovremeno”, dodao je Samir. Kakvi bezobraznici!

Džo i Samir kažu da je dodatni partner obično neko ko je dovoljno pristojan da bi, u nekoj manje ogoljenoj situaciji, sa njim oni bili prijatelji. “Pomoglo je i to što je to neko s kim sam već imao seks”, rekao je Samir pričajući o njihovom prvom pokušaju. “Olakšalo je stvar jer sam mogao da garantujem za tu osobu.” Pitala sam Džoa je li to istina. “Šta da ti kažem, cenim kad neko dođe sa dobrim preporukama”, rekao je on. Ima smisla. Kad bih imala nekoga ko bi mogao da mi garantuje da ću imati dobru trojku bez ikakvih neprijatnosti, verovatno bih naglavačke uskočila u nju.

Džo i Samir izričito tvrde da u svom aranžmanu žele samo seks, da ne žele da se zabavljaju sa trećim kao da je deo njihove veze. “Osećam dovoljno ljubavi i zajedništva u našoj vezi da mi traženje toga negde sa strane nije na listi prioriteta”, rekao je Džo.

Kad sam ih pitala da li je bilo nekih stramputica usput, obojica su istakla da je komunikacija ključna za izbegavanje loših vibracija. “Imao sam trećeg u prethodnoj vezi i nije se dobro završilo, uglavnom zato što učesnici nisu razgovarali među sobom”, prisetio se Samir. “Uvek morate da imate izlaznu strategiju, nešto zbog čega se vaš treći neće osećati kao da mu je neprijatno sa vama.”

Džo i Samir mi kažu da to važi za sve situacije — ne samo kad se krešete. “Pretpostavljam da je zbog toga to situacija tipa ‘ostani ili umri’, ako nekome od nas nije prijatno i to i kaže, onda mora odmah da se prestane s tim”, rekao je Džo. “Jeste, ne možete da anticipirate kako će se vaša osećanja menjati, tako da pretpostavljam da morate da budete spremni i na neke ružne emocije”, dodao je Samir. Trajni savet ovih momaka glasi: pričajte, pričajte, pričajte.



Da, ne radite ovo. Photo via Flickr user Christine Rondeau

Ali ako se sa trećim ne upoznate preko aplikacija, šta vam još preostaje? Sledeći sa kojima sam pričala bili su Rob i Roksi, bračni par koji je od samog starta uvlačio prijatelje kao treće u svoju vezu. Roksi je biseksualka i kaže mi da je za nju to bio veoma važan razgovor na samom početku svake veze u kojoj je do sada bila. “Prosto obožavam ljudska tela”, rekla je ona.

Uz razgovor o deci, braku i koliko vikendica žele da imaju, morali su da nađu vremena da porazgovaraju o tome koliko dodatnih žena smeju da kresnu zajedno. Baš lepo. Mislim da je moja prvobitna reakcija bila slična Robovoj, za koju priznaje da je ispočetka bila prilično samozadovoljna. “Moja prva reakcija bila je u fazonu onog muškog: ‘Ja sam najbolji alfa mužjak, imaću dve žene, bla bla bla, sranje’, ali iskreno mislim da je ta reakcija potekla od nesigurnosti da nisam dovoljan ili da seksualno ne zadovoljavam Roksi, tako da sam navukao tu veliku masku na sebe.”

Roksi kaže da se, prvi put kad su doveli drugu ženu, Rob u spavaćoj sobi “ponašao u neočekivano mačo fazonu”. “Bilo je to uznemirujuće”, rekla mi je ona. Jao, jao. Dakle, da bi Roksi i Rob imali trećeg nije u suštini bio važan dobar seks — zato što navodno ta prvobitna mačo trpanja nisu bila nimalo seksi. Za njih je suština bila u praktičnom elementu njihove veze, gotovo kao da ukazujete poštovanje prema tome što je vaša žena veganka tako što ćete sa njom jesti veganske obroke — izgledalo je kao da su u tu fazu dospeli preko kompromisa umesto zajedničke želje.

Pitala sam Roksi kako je saopštila Robu da seks ispočetka za nju nije funkcionisao. Roksi je počela da se smeje, a onda je nastupila tišina. Oh bože, koja neprijatnost. “Slušajte, do tog trenutka sam trojke viđao samo u pornićima, mislio sam da to tako moram da radim!”, ubacio se Rob. Svaka čast Robu. Makar priznaje svoje greške. “Sviđa mi se to što imamo sada”, konačno je odgovorila Roksi. Pametan odgovor, Roks.

Potom sam ih pitala za njihovu sadašnju treću. “Slatka je. Veoma je topla i, ono, izuzetno samouverena, što je, mislim, veliki deo razloga zašto ovo funkcioniše”, rekla je Roksi. “Svima nam je veoma prijatno i niko nije ljubomoran.” Zvučala je prilično ushićeno. Blago njoj. “Naši prijatelji je znaju kao našu devojku” dodala je. “Imamo prilično poliamorsku grupu prijatelja.”

Naravno, Roksi i Rob paze na to kome pričaju za taj aranžman izvan svoje grupe prijatelja. “Pre nekoliko godina smo morali da predstavimo našu treću kao moju ‘rođaku’ jednom od mojih kolega kad smo svo troje izašli na večeru”, priseća se Rob. “To je bilo baš čudno.” “Pomalo seksi”, ubacuje se Roksi. “Da… Mislim da je baš zbog toga bilo toliko čudno”, dodaje Rob. Opet sam se osećala kao da mi namiguju preko telefona. Grozno.

Šta je najveći kvalitet koji tražite kod trećeg, pitala sam. “Mislim da je to zrelost. To je veoma važno”, odgovorio je Rob. Dakle, ako želite da budete pikantni dodatak nečijem bračnom sendviču, verovatno morate da iskažete određeni stepen zrelosti. Ako će biti brbljivi, osećajni i raditi sve one uvrnute stvari koje inače rade bračni parovi, morate da budete sposobni da te znake primećujete i u tome ih pratite. Makar samo da biste se uverili da je za te razgovore potrebno strpljenje koja ja ne posedujem.

Potom sam pričala sa Benom i Anom, još jednim bračnim parom kod koga svako ima svoje razloge zašto želi trećeg. “Mislim da sam samo veoma seksualna osoba”, rekla je Ana. “A ja sam, ono, 75 posto gej”, dodao je Ben. “Ti misliš da si 75 odsto gej?”, pitala je Ana, zvučeći iznenađeno. “Zavisi od jutra. Zavisi od vremenskih uslova. Mislim da je to pitanje hormona”, rekao joj je Ben. Posle prvobitnog šoka, Ana uspeva da pređe preko toga.

Njihovog trenutnog trećeg Rob je opisao kao “heteronormativnog sa homoerotskom pozadinom”, što je način na koji bih volela da mogu da opišem sve svoje prijatelje. Ana je spavala sa njihovim trećim sama, a Ben takođe planira to da učini. Za oboje je to u redu dok god je svako od njih pravovremeno obavešten. I eto je ponovo — iskrenost. Ne mogu da se otmem utisku da se svi ovi parovi samo hvališu.

Za Bena i Anu, međutim, izlet u trojku nije samo radi seksa, za razliku od drugih parova sa kojima sam pričala. Oni sa svojim trećim traže nešto malo više nalik vezi. “Mi ne želimo samo da imamo seks sa nekim nasumičnim likom, želim stalnu emotivnu vezu i prijateljstvo. Zamislite prijateljstvo i hemiju… sa dodatkom seksa”, objašnjava Ana. Dakle, Ben i Ana se ne krešu samo sa svojim trećim, oni ga i izvode na večeru i nije li to lepo i krasno.

I Ben i Ana kažu da osećaju seksualnu tenziju izvan veze, tako da im treći omogućuje da imaju “autentično iskustvo dok su zajedno”. Prema Ani, imati trećeg čak je značilo da se Ben izveštio u ljubljenju. Pitala sam ga da li je to istina. “Jeste, dobijate povratnu informaciju i onda promenite tehniku”, rekao je on. Dakle, ne samo da imati trećeg može da znači sjajan seks, već očito može da znači i potencijal da se poradi i na ključnim elementima veze i unapređenju sebe. Ne mislim da moram da imam trećeg da bih usavršila ljubljenje, ali ko zna — možda bi posle svog tog obaveznog razgovora, saopštavanja i poveravanja o tome šta se dešava, nekakav treći unapredio moju emocionalnu inteligenciju; i zato kažem, dajte ta kućna poboljšanja!

Poslednji par sa kojim sam pričala bili su Čelsi i Meg, koje su zajedno četiri godine i tek su nedavno počele da primaju treću osobu u svoju vezu posle duže pauze. Oboje krive face dok mi to pričaju. “Bile smo pod utiskom da imamo sve što nam treba, ljubav, podršku i sjajnu vezu, ali možda nam je ipak nešto nedostajalo”, nastavlja ona. “Nedostajalo vam je nešto poput… kite?”, pitala sam sa grimasom. “Mislim da smo pomislile na to. Fuj, mrzim to”, odgovorila je Meg. Pozvale su muškog trećeg u svoju vezu zato što su mislile da je prirodno da im nedostaje ono što počinje na slovo K. To je prilično uobičajeno iskustvo za biseksualne žene i sećam se da smo čak i ja i moja bivša vodile sličan razgovor kad samo počele da se mirimo sa svojom seksualnošću.

Meg i Čelsi se ne prisećaju rado ovog perioda u vezi i, suprotno svim drugim parovima sa kojima sam pričala na ovom čudnom putovanju, rekle su mi kako je imati muškog trećeg negativno uticalo na njihovu vezu — izazivajući kod njih nesigurnost ozbiljnu ljubomoru. Nakon skoro godinu dana provedenih sa Džekom, njihovim trećim, obustavile su trojku, odabravši da na svojoj vezi porade bez njega. Ali od tada su pronašle veoma uspešan trio sa prijateljicom. Zašto su, dakle, probale ponovo?

Meg je rekla da je njena nesigurnost potekla od straha da bi Čelsi mogla da bude strejt, ali je ideja otvaranja njihove veze drugoj ženi ostala i dalje prilično primamljiva. “Oduvek nam je ideja trojke bila uzbudljiva”, rekla je Čelsi. “Bile smo u fazonu: ‘Oh, još jedna vagina — to je u redu.’” Da budem iskrena, ovo je do sada prvi sentiment u kom sam se prepoznala — jer šta je još jedna vagina među prijateljicama?

Njihova sadašnja treća je prijateljica koja je velika zagovornica i ljubiteljka njihove veze i gaji izuzetno poštovanje prema njihovoj intimi. Meg mi čak kaže da Čelsi i ona retko moraju da iniciraju bilo kakve temeljne raporte nakon što su sve tri imale seks zato što njihova treća to radi umesto njih. Dakle, praktično imaju seksi terapeutkinju za parove koju mogu i da kresnu i možda sam ekstremno ljubomorna na njih.

“U čemu je, dakle, tajna?!”, pitam ih. “Glavna tajna je u tome da nađete trećeg koji će biti nadgradnja vašoj već ispunjenoj vezi, a neće služiti tome da popunjava bilo kakve čudne rupe”, rekla je Meg. “Mislim da smo to naučile sa Džekom — obe smo se pretvarale da on popunjava neku rupu za nas. Dok smo sada više nego srećne kao par bez ikoga sa strane, a dodatak te treće osobe samo je trešnja na vrhu… pa jedne ukusne i šarene torte.” Već mi se dopada ta metafora. “Ako torta nije ukusna, trešnja je neće spasiti, zar ne?”, dodaje Čelsi.

Možda mi je sva ta priča o vaginama i tortama pomutila razum, ali to mi sve ima savršenog smisla, čak sam i sama počela da klimam glavom, osećajući se kao da su se sve zvezde postavile kako treba u mojoj glavi. “Dakle, vi praktično imate tortu a smete i da je poližete i pojedete?”, pitam. “Zarad analogije o torti, recimo da je baš tako.” Hvala ti, Čelsi, i čestitke od mene obema.

Šta sam, dakle, naučila? Sumnjam da sam bliže tome da sednem sa devojkom i porazgovaramo o tome da li to želimo da radimo, ali osvežavajuće je znati da postoje toliki silni načini da se to uradi i da je u redu ako vam ne uspe iz prvog. Moj najveći zaključak bi mogao da bude da ne treba da se krešete sa trećim ukoliko niste do kraja srećni i opušteni u svojoj vezi. Ali ako funkcioniše, treći potencijalno može da vam pripremi teren za sve vrste poboljšanja, bilo da je to izgradnja poverenja ili podsticanje na bolju komunikaciju. Ako ćemo pravo, jeftinije je i više seksi od terepauta za parove, tako da nije ni čudo da sve više ljudi tome pribegava.