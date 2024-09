Facebook inženjeri priznaju da ne znaju šta rade sa vašim podacima

Ranije ove godine, Motherboard je izvestio o internom Facebook dokumentu u kojem se navodi da kompanija nema pojma gde idu podaci korisnika i šta kompanija radi sa njima. Tokom prethodno zatvorenog sudskog saslušanja u martu, dva senior Facebook inženjera potvrdili su ono što je otkrio dokument koji je procurio.

“Bilo bi potrebno više timova na strani oglasa da bi se ušlo u trag gde tačno korisnički podaci teku”, rekao je Eugen Zarašov, direktor inženjeringa u Facebooku, koji je u kompaniji radio od 2011, prema njegovom LinkedIn profilu.

Videos by VICE

“Bio bih iznenađen ukoliko postoji čak jedna osoba koja može da odgovori na to konkretno pitanje”, dodao je Zarašov, misleći na pitanje gde se tačno lični podaci mogu čuvati u okviru 55 podsistema Facebooka, koji su bili predmet saslušanja.

Transkript svedočenja inženjera bio je uključen u novootvoreni sudski dokument. Svedočenja Facebook-ovih inženjera prvi je preneo The Intercept.

Saslušanje je bilo deo dugogodišnje parnice zbog skandala Cambridge Analytica. Na saslušanju su učestvovali Zarašov i Stiven Elia, menadžer softverskog inženjerstva, koji je prema njegovom LinkedIn profilu, takođe radio u Facebooku od 2011. godine. Saslušanje je vodio Daniel Žari, koji je imenovan za “Specijalnog sudskog veštaka”, neutralnog stručnjaka koji održava saslušanje kako bi rešio ćorsokak oko toga da li Facebook mora da priloži dodatne dokumente, navodi se u sudskom dokumentu.

Da li imate više informacija o tome kako Facebook obrađuje korisničke podatke? Možete bezbedno kontaktirati Lorenzo Franceschi- Bicchierai na Signal na broj +1 917 257 1382, Wickr/Telegram/Wire @lorenzofb, ili na email lorenzofb@vice.com

Žari je sazvao saslušanje sa Zarašovom i Eliom kako bi utvrdio gde se tačno lični podaci mogu čuvati u 55 Facebook podsistema. Dva inženjera su se trudila da odgovore na neka relativno osnovna pitanja i bili su iznenađujuće iskreni kada su govorili o rezultatima Facebookove otvorene kulture kada je u pitanju razvijanje softvera i sistema.

“Dakle, gde se ti podaci čuvaju? Mislim, mora postojati – sećam se SDK-a (Software Development Kit). Samo ne znam gde to na kraju ide”, kaže Žari, misleći na ono što Facebook zna o aktivnostima korisnika na drugim platformama kao što su Amazon i Facebook, i gde čuva te podatke. “Da li imamo dijagram za to? Ako vi razvijate, mora da postoji neko ko ima dijagram koji kaže gde se čuvaju ti podaci.”

Zarašov je odgovorio rekavši “mi imamo pomalo čudnu inženjersku kulturu u poređenju sa većinom, jer mi ne generišemo mnogo artefakata tokom samog procesa inženjeringa. U stvari, sam kod je često svoj sopstveni dizajn dokument.”

“Ako vam nešto znači, i meni je ovo bilo zastrašujuće kada sam se prvi put pridružio”, dodao je Zarašov.

Portparol kompanije Meta kaže da su sistemi kompanije “sofisticirani i ne bi trebalo da bude iznenađenje da nijedan inženjer kompanije ne može da odgovori na svako pitanje o tome gde se čuva svaka informacija o korisniku”.

“Napravili smo jednu od najsveobuhvatnijih programa zaštite privatnosti za nadgledanje upotrebe podataka tokom naših operacija i za pažljivo upravljanje i zaštitu podataka ljudi”, rekao je portparol u saopštenju poslatom elektronskom poštom. “Napravili smo – i nastavljamo da pravimo – značajna ulaganja kako bismo ispunili naša nastojanja i obaveze u pogledu privatnosti, uključujući opsežnu kontrolu podataka”.

Stručnjaci za privatnost koji su pratili ovu tužbu, priznanja inženjera na saslušanju smatraju vrednim osuđivanja.

“Lični podaci milijardi ljudi su apsorbovani u Facebook mašinu – slično kapi mastila u jezeru – i sada se svet suočava sa posledicama iz stvarnog života”, rekao je Džejson Kint, otvoreni kritičar Facebooka i izvršni direktor Digital Content Next kompanije, trgovinske organizacije koja predstavlja novinarske izdavače, rečeno je za Motherboard.

Kint se osvrnuo na metaforu koju je koristio Facebook inženjer u dokumentu koji je procurio, a objavio ga je Motherboard.

“Izgradili smo sisteme sa otvorenim granicama. Rezultat ovih otvorenih sistema i otvorene kulture je dobro opisan analogijom: Zamisli da držiš bocu mastila u ruci. Ta boca mastila je mešavina svih vrsta korisničkih podataka (3PD, 1PD, SCD, Europe, itd). Ako sipaš to mastilo u jezero vode (naši sistemi otvorenih podataka; naša otvorena kultura)… ono će teći… svuda”, navodi se u dokumentu. “Kako ćete vratiti to mastilo u bocu? Kako to ponovo organizovati, da teče samo na dozvoljena mesta u jezeru?”

AŽURIRANO, 7. septembar 16:36 ET: Ovaj članak je ažuriran da sada sadrži i izjavu portparola Meta kompanije.