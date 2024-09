Gej muškarci crtaju vagine

Pre nekoliko godina, tokom večere u jednom restoranu, poveden je razgovor o vaginama. Šenon je želela da obrazuje svog dugogodišnjeg prijatelja i saradnika koji je imao veoma slabo znanje o vaginama. Kada je Kit istrtljao jednu glupu teoriju o tome šta vagina jeste, a šta nije, Šenon je sklonila korpu sa hlebom i rekla: „Ako znaš toliko mnogo o vaginama, nacrtaj mi jednu“. I nacrtao je. I crtež ništa nije valjao. Onda je njegov dečko nacrtao, i bila je mnogo lepša, ali daleko manje verodostojna. Svi za stolom su postali fascinirani ovim crtežima.

Bili smo na tragu nečega.

Nekoliko meseci kasnije, organizovali smo „separe za prikupljanje vagina“ u nekim gej lokalima u San Francisku. Hteli smo da prikupimo što više interpretacija termina vagina od što više gej muškaraca. Okačili smo znak „Nacrtajte vaginu ovde“, i bilo je raznih reakcija. Da, bilo je očekivanih negativnih podsmeha, komentara tipa: „Bljak, devojko, plašim se tog monstruma,“ ali bilo je više njih kojima se dopalo to što radimo, i sa dosta entuzijazma su uzimali bojice i flomastere u ruke.

Mislimo da crteži imaju kontinuitet, od mizoginih na jednom kraju, do oduševljenja na drugom. Dobili smo čudnu mešavinu bizarnih, lepih i zagonetnih vagina. Želeli smo još vagina. Pokušavamo da nateramo Dena Sevidža da nacrta jednu. Možda će Nil Patrik Haris, Perez Hilton, Džon Voters ili Džordž Takei biti zainteresovani.

Skrolujte dole za one sa komentarima autora.

Džejms M

Dok sam crtao vaginu, mislio sam na crnkinje, najviše na Dženet Džekson. Kao gej muškarcu, ona mi je bila idol dok sam odrastao, a i slušao sam je ranije danas. Tako da bi se moglo reći da mi je u glavi bila Dženetina vagina. Iako sam bio u gužvi kada sam je crtao, želeo sam da ova vagina odiše kreativnošću, pa sam dodao note. Dodao sam i malo ljubičaste na usminama da bih dobio na oštrini, i da bi se moj crtež istakao u odnosu na ostale gde su usmine roze. Očigledno je da je vagina malo uvećana, čak i prenaglašena, ali uzimajući u obzir lajtmotiv knjige, savim je ispravno da vagina prigrabi svu pažnju.

Gregori S.

Moja vagina (pod nazivom „Ne ulazite, molim vas“) je realističan i doživljen opis sasvim stasale i evolvirane zveri. Uspeo sam da dočaram bes, dubinu, teksturu, boje, i najvažnije, dlakavost ovog zaista spektakularnog stvorenja. Verujem da sam ovim crtežom žensku vaginu podigao na viši nivo koji dopušta gej muškarcima da se povežu s njom, da je cene, i što je najvažnije, da shvate da treba da je istražuju oprezno, jer to je zaista zastrašujuća vrsta koja je i dalje veoma neistražena u muškoj gej zajednici.

Leri Kolins

Nadahnuće za moju vaginu je bila Hilari Klinton. Ovo je očigledno vagina koja obavlja posao. Ima moćni ljubičasti poslovni kostim sa zlatnim dugmićima. U srcu joj je ljubav za SAD, ali zastava njome ne dominira. Zapravo, izgleda kao da bi vagina mogla čak i da proguta zastavu, a samim tim i SAD, u svakom trenutku. Shvatite to kako god hoćete. Rekao bih da su stvari mnogo kompleksnije, uprkos moćnom kostimu i patriotizmu. Za svetlo iza nje inspirisala me je Devica od Gvadalupe. Ne mislim da je Hilari takva vrsta narodne junakinje, ali definitivno je ikonična.

Kosgrouv Norstad

Ljubazna, nasmejana vagina je mnogo gostoljubivija nego iskeženo, kosmato čudovište koje ja zamišljam. Ali to što se đavo krije iza osmeha ne znači da bih ušao na ta vrata.

Pikselstad

(Natpis na crtežu: Vaginu sam prvi put svojim očima u životu video u jednom gej baru, na Dan zahvanosti)

Bilo je kišovito veče na Dan zahvalnosti, bili smo na natkrivenom balkonu jednog gej bara u predgrađu, sa razglasa se čuo plesni remiks pesme „Ne plači za mnom, Argentino“. Povela se priča o pirsinzima, a svi su se još oporavljali od vremena provedenog sa svojim porodicama za praznike. Previše entuzijastična lezbejka je imala potrebu da nam pokaže gde je njen pirsing, a to je ispod njene haljine koja je ličila na stolnjak. Čuo sam reč „vagina“. Ono što sam video bila je nekakva resica. Par malih, mesnatih krestica koji su joj visili između nogu. Vagina me je podsetila na one crvene visuljke ispod kljuna ćurke.

Piter Maks Lorens

Čitao sam članke i gledao dijagrame klitorisa, zbog istorijskog konteksta. Onda sam se konsultovao sa nekim kvir/trans prijateljima oko njihovog doživljaja vagine i sličnostima i razlikama između klitorisa i penisa. Napravio sam tridesetak skica istražujući ovu ideju, i odlučio sam se za ovu verziju. Ovo mi je fascinantno, i vredno je razmatranja kroz kontekst moje stvarne požude.

Džonatan Lič

Pošto sam ljubitelj mačaka, počeo sam da crtam mačku između dva brda, a onda sam se setio šta se od mene traži. Onda sam pogledao par fotografija na telefonu. Video sam sve! Primetio sam da i mačke i vagine mogu da budu pufnaste, a i obe su mačkice, tako da ovo funkcioniše.

Ostin London

Život je za mene kao cvet: sladak, nežan i blagorodan. Moj crtež predstavlja matericu sveta, plodnu, mladu i spremnu da širi ljubav kroz život. Tako ja zamišljam vaginu.

Dejvid Remzi

Meni je za vaginu inspiracija bila Širli Meklejn u filmu Sav taj džez. Izgleda da mi je naslovna pesma baš bila u glavi tog dana u Dolores parku kada sam je nacrtao. Prikazao sam je kako dočekuje posetioce raširenih ruku, uz džez. Stidne dlačice su kosa, špicasti nos je klitoris, a njene usne sa crvenim karminom su vaginalni otvor. Ko ne bi poželeo vaginu koja peva džez?

Džent Li Rajder

Moj crtež je nacrtan vedrim bojama jer sam želeo da se razlikujem od preovlađujućih sivo-braon tonova koje sam video. Kada sam završio, pomislio sam hm, ovo baš liči na Devicu od Gvadalupe.Odlučio sam da neko treba da joj pravi društvo. Pošto su vagine obično obožavane, pomislio sam da bi stari, dobri Isus mogao da se nosi sa tolikom pažnjom.

Olof Hansen

Olof Hansen

