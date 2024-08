Gej mladići o rizicima koji prate tajni dejting

Osamnaestog februara uveče, sedamnaestogodišnji Orlando Boldevijn iz Haga nije se vratio kući sa Grindr dejta o kom nije ništa rekao prijateljima ni članovima porodice. Osam dana kasnije, telo mu je pronađeno u jezercu u Ipenburgu, deli grada Haga. Još uvek se ne zna šta se tačno desilo Orlandu Boldevijnu, ali zbog ovog slučaja je u Holandiji počela javna rasprava o bezbednosti gej tinejdžera koji svoju seksualnost istražuju u tajnosti.

Programi kao što je Grindr često su poslednje pribežište za tinejdžere koji još nisu pronašli put do lokalne gej zajednice – zato što još nisu spremni da se autuju, ili zato što ne znaju otvoreno gej osobe istog uzrasta. Plaše se prozivki po školi ako ih neko vidi u gej baru. Dejting sajtovi i programi omogućavaju im da nesmetano seksualno eksperimentišu iako žive u društvu u kom nisu uvek dobrodošli. Ipak, ovo ih ujedno čini ranjivim: često pristaju na susrete sa starijim muškarcima na nepoznatim lokacijama.

Videos by VICE

Evo šta su nam na ovu temu rekla četiri mladića koja potajno koriste dejting sajtove.

Robin, 19, Utreht

ICE: Kad si koristio gej dejting sajt po prvi put?

Robin: Sa trinaest godina sam posetio sajt posvećen gej tinejdžerima koji nam je omogućio da bezbedno upoznamo druge mlade ljude u sličnoj situaciji. Trebalo je da okačimo sliku lične karte, koju bi onda neko od osoblja verifikovao preko kamere. Do osamnaeste kada sam se autovao, već sam koristio programe kao što su Grindr i Tinder.

Kako ti je bilo na Grajnderu?

Sasvim drugačije od onog na šta sam navikao. Odjednom su mi svi redom slali slike svojih kurčeva, i to u vrlo agresivnim porukama.

Da li si se susretao sa tim ljudima kao maloletan?

Sa 16 godina sam po prvi put izašao na dejt sa muškarcem, ali in je bio mog uzrasta. Dešavalo mi se da naiđem na nekog starijeg, ali da su prethodno lagali i pravili se da su mojih godina. Tada sam još sve ovo krio, ali pre možda mesec dana desilo mi se posebno ružno iskustvo sa starijim čovekom lažnog profila.

Reci nam nešto o tome.

Pisao je da mu je 19 godina, ali kad je došao činilo mi se da mu je četrdesetak. Praktično je na silu ušao u moj stan, naterao me na neke seksualne aktivnosti koje nisam želeo. Bio sam šokiran, ali sam sarađivao u strahu da bi stvari mogle da krenu nagore ako budem pružao otpor. Posle sam saznao da me je on ranije muvao preko raznih lažnih profila, verovatno je sve odavno planirao. Danas sam mnogo pažljiviji. Dejting je težak posao za mlade kvir osobe – strašno je koliko nas često stariji ljudi eksploatišu.

Sufjan*, 24, Amsterdam

VICE: Kad si koristio gej dejting sajt po prvi put?

Sufjan: Sa 15 godina, nisam još bio otvoreno gej. Privlačili su me muškarci, ali još sam istraživao i eksperimentisao. Na sajtovima tipa Bullchat i GayRomeo, četovao sam mahom sa starijim ljudima.

Jesi li imao na raspolaganju i vršnjake?

Ne, niko iz mog okruženja nije bio aut, ali ni ja nisam nikog rekao da sam gej. Plašio sam se da ne čuju moji, da se ne raspriča po lokalnoj marokanskoj zajednici. Sve je bilo tajno.

Gde ste obično izlazili?

Oni su bili mnogo stariji od mene, obično bi me zvali da svratim kod njih kući. Iz današnje perspektive, nekad pomislim da su me zloupotrebili. Tridesetogodišnjak dobro zna šta radi kad startuje petnaestogodišnjaka na sajtovima kao što su GayRomeo, Bullchat ili Grindr, zna da to nije pravi način da se tinejdžer uvede u gej zajednicu. Znao sam da živim opasno, ali stvarno nisam imao izbora. Nisam mogao da izađem u bar i tamo flertujem kao što su radili moji strejt prijatelji, plašio sam se da me neko ne vidi i raspriča. Rizikovao sam mnogo samo da bih ostvario neki kontakt sa gej scenom.

Jesi li nekom javljao gde ideš?

Nisam, iako danas znam koliko je to rizično. Namerno sam birao delove grada u kojima nikog nisam znao. Kao da sam vodio dvostruki život, ništa o tome nisam delio ni sa porodicom ni sa prijateljima, bio sam jako usamljen, a protiv toga bih se borio tako što bih dogovorio dejt sa novim tipom. Ali čim sam se autovao, počeo sam da stupam u kontakt sa ljudima mojih godina.

Kirsat, 21, Amsterdam

VICE: Kad si koristio gej dejting sajt po prvi put?

Kirsat: Oko sedamnaeste. Nisam se još autovao pa sam izbegavao gej barove, ali sam onlajn profil napravio pod pravim imenom i pravom fotografijom. Računao sam da će me tamo naći samo drugi gej muškarci. Čet je uglavnom bio vezan za čet i za dilovanje. Mislim da ti sajtovi nisu bezbedni za gej tinejdžere, imao sam tu neka loša iskustva.

Kakva iskustva?

Jednom sam tipu kasnih dvadesetih godina rekao da neću više, a on je to ignorisao i nastavi da me dodiruje. Šokiralo me je to, pobegao sam što sam pre mogao. Drugi put, oko devetnaeste, jedan nas je zaključao u svoju kuću. Bili smo tek na drugom dejtu, on se dosta čudno ponašao, na kraju sam se iskrao čim mi se ukazala prilika.

Da li si javio nekom gde se nalaziš?

Ne. Nisam smeo, stideo sam se svoje seksualnosti. Ali posle tih iskustava sam shvatio da moram da obavestim ljude gde idem – od tada to redovno i radim.

Kako misliš da bi gej zajednica mogla da obezbedi pristup mladićima?

Toliko se često zlostavljaju mladi, morala bi cela zajednica da se ujedini i pruži im podršku. Gej tinejdžeri su ranjivi, ne bi trebalo da imaju pristup programima kao što je Grindr.

Jasper, 20, Utreht

VICE: Kad si koristio gej dejting sajt po prvi put?

Jasper: Sa šesnaest godina, to je bio jedini način da stupim u vezu sa gej scenom. Tada su neki članovi porodice i bliski prijatelji znali da sam gej, ali nisam znao puno gejeva.

Kakvi su ti bili utisci na tim sajtovima?

Gomila starijih, seksualno agresivnih tipova. Neki su mi čak nudili novac za seks.

Jesi li pristao?

Nisam. To nije bilo moguće u malom mestu u kom sam tada živeo. Bio sam oprezan, počeo sam sa dejtingom tek pošto sam se osamostalio.

Jesi li imao običaj da javiš nekom gde ćeš biti?

U početku ne, ali ubrzo sam naučio zašto to treba da se radi. Oko sedamnaeste, trebalo je da se nađem sa jednim tipom, ali kad sam došao kod njega se gomila drugih tipova radila spidom. Odmah sam javio roditeljima da dođu po mene. Ne bi mi bio problem da se nađemo na javnom mestu, ali većina njih hoće isključivo da im se dolazi na kuću. Nekad zato što ih zanima samo seks, ali nekad zato što još nisu rešili svoje probleme seksualnog identiteta.

Kako misliš da bi gej zajednica mogla da obezbedi pristup mladićima?

Roditelji i škola treba da objasne mladim kvir ljudima koliko je važna opreznost. Danas samo devojčice upozoravamo da ne treba da se viđaju sa strancima, dok se za dečake obično pretpostavlja da su jaki i sposobni da se staraju o sebi, što nije u redu. Većina ljudi nema pojma kako funkcioniše gej dejting scena. U okviru te zajednice, trebalo bi više da se priča o seksualnom uznemiravanju i nasilju.

*imena izmenjena radi zaštite identiteta