Gornji deo, prvi brus, blam: Kako smo zavolele naše sise

Ah te divne hipnotišuće manje ili više oble izbočine na ženskom grudnom košu koje kao i sve na ovom svetu dolaze u raznim veličinama i oblicima. Zbog Frojda ih vezujemo za oralnu fazu odrastanja, zbog majki za izvor života i davanja, a zbog Pamele Anderson i drugih čuvarki imamo pogrešna očekivanja u vezi njih i odlaska na plažu. Na kraju krajeva i na čuvenoj slici Ežena Delakroa „Sloboda vodi narod“ , Sloboda to radi nagih čvrstih grudi koje govore: Napred!

Pa ipak, kad smo već kod francuske i njihovih ideja o slobodi i jednakosti moramo se setiti kako je Simon de Bovoar rekla da se ženom ne rađa, već se ženom postaje. E pa slično je i sa grudima. Sa sisama se ne rađaš, sa sisama se vremenom srodiš. Kao što postoje očekivanja spram žena u smislu šta bi one trebalo da budu „i čemu da služe“ od strane društva, isto je i sa sisama.

Zato sam okupila drugarice da malo razgovaramo o našem odnosu spram svojih sisa i tome kako je taj proces prihvatanja naizgled sisa, a u stvari nas samih, izgledao.

Trenutak od kog više ništa nije isto

Bolno jasno se sećam tog trenutka u kome u osnovnoj školi nakon zabijanja gola na terenu za fudbal krećem da dižem majicu, ali ipak, mudro stajem na pola. Sa druge strane nisam mogla da se setim tačnog trenutka u kome sam rešila da nosim gornji deo kupaćeg kostima. Znam da sam poželela da se pokrijem iako je mama govorila da nema potrebe i da ću samo bezveze nositi mokru krpu na sebi, pa sam se nešto nećkala, malo nosim, malo ne nosim.

Fotografija via Flickr korisnika: hyacinthoides

– Sećam se fotografija sa letovanja na kojima nemam gornji deo koje sam posle krila od svih jer me je bilo sramota, iako na tim fotografijama očigledno imam dečije grudi – kaže mi Maša (27) a meni biva lakše jer nisam jedina koja je na plaži prolazila kroz krizu identiteta. Kroz razgovor smo utvrdile i da smo sad obe dovoljno odrasle da na isti način na koji smo zbog drugih prihvatile taj gornji deo, polako, ovog puta zbog sebe možemo i da ga se oslobađamo. Tačnije, ona ga se već oslobodila, ja moram prvo da skupim pare za letovanje.

– Ja sam bila Dečka. Duhom i preferencama. Kao mala, igrala sam se rata, penjala po drveću, slagala kocke, pravila kule od peska, skakala u more sa najviše stene. A onda me pubertet totalno zatekao nespremnu. Telo se razvijalo u pravo žensko telo kakvo bi većina žena poželela: sa strukom, kukom i sisama. Velikim sisama. A Dečka je to odbijala i prezirala. Jer više nije moglo da se trči i skače kao ranije, i – ono što je bilo najgore – jer sam dečacima, dojučerašnjim drugovima – postala zanimljiva na jedan nov način – podelila je sa mnom Vesna (43).

Međutim, ne primećuju samo dečaci tu promenu na vama. I devojčice međusobno kreću da se porede kako bi uspostavile neke parametre „onoga što je normalno“. Na žalost, devojke koje prve krenu da se razvijaju često izostave iz društva ili kako Vesna kaže – I tako sam ja dobila sise i ostala sama.

Ipak bile one male ili ne, prvi impuls dosta nas je bio da ih krijemo.

– Meni su porasle u 3. osnovne, i poprilično su iste kao i tad (ako zanemarimo uticaj gravitacije), znači male su. U tom trenutku sam se osećala kao vanzemaljac, išla sam pogrbljena da bih ih sakrila – kaže Ivana R (30).

Osim krivljenja kičme u tome su nam još pomagale i široke majice, atlasi iz geografije priljubljeni uz grudi, pa ipak nekada je dovoljno da proviri samo jedna bretela i cela stvar je razotkrivena.

– Ja sam sisata oduvek ali baš nemam nikakav stav o tome. Jedini put kad mi je bilo malo neprijatno je kad se naravno Jova drug iz klupe prodrao u osnovnoj: vidite ona nosi brus,vide joj se bratele! – kaže mi Ivana (30).

Može ona da nema stav o tome do sutra, ali Jova će ipak naći način da obznani celom svetu da ona od tog trenutka svom odevanju dodaje još jednu komponentu. Što me dovodi do sledeće teme.

Kupovina prvih topića, bruseva i „nošenje sisa“

Potreba za prvom kupovinom pokrivalice za sise nastaje u stvari sa isticanjem bradavicama koje odjednom probijaju kroz svu živu odeću i prosto koliko one gledaju u svet oko sebe tako kao i da svet kreće da gleda u njih. Zbog toga i dobih prvi top, nije mi bilo tačno jasno zašto, al’ kao ‘ajde, ličilo je na ono što nose bokserke kao gornji deo u tučama.

– Ostale devojčice su počele da nose topiće, pa sam i ja morala. Ali bilo mi je previše glupo da tražim mami, pa sam sama otišla u prodavnicu. Bilo me je baš sramota i jedva sam preživela tu kupovinu. Uzela sam ciklama topić koji sam ponosno nosila u svlačionici na fizičkom. Posle toga mi je bilo lakše da kupujem topiće i bruseve, a ubrzo sam i dobila nešto čime mogu da ih popunim.- prepričava mi Ana (25) njen hrabri samostalni izlet u svet donjeg veša.

Fotografija via Flicker korisnika: Samdogs

Za neke devojčice topići su ipak bili kao neka utešna nagrada što još uvek ne postoji razlog da nose brus.

-Jedva sam čekala da kupim prvi brus, neke devojčice su već nosile, a ja nisam imala šta da stavim u njega. Mama je skapirala moju silovitu želju da nosim nešto gore i kupila mi neki pamučni brus za bebe. Ja sam bila jako ponosna i osećala sam se odraslo – priča mi Iva(33)

Maša je svoj prvi brus kupila sa bakom, Sonja (30) za njega kaže da je njen prvi brus najbolji koji je ikada imala jer je imala osećaj sve je na svom mestu, a Anđelka (30) je obožavala kupovinu topova u Woman’s Secretu.

– Bila sam jako smešna u tim situacijama, budući da sam se oblačila kao punk kraljica tame, u široke muške crne majice, a sviđalo mi se da mi topovi budu nežni i šareni – kaže ona.

Ipak danas kad pričamo većina nas se složila da su brusevi zlo koje se nosi prosto kada mora. Ja ih naravno nosim iz krajnje bizarnog razloga, zato što mi je potrebno nešto da mi greje grudi.

– Mislim da sam poslednji put obukla brus kada sam išla na suđenje pre nekoliko godina. Žao mi je svake žene koja nosi brus bez stvarne potrebe, a to su sve žene sa relativno malim grudima – konkretna je Ana (25).

Ipak, devojkama sa većim grudima njihovo nošenje predstavlja nešto ozbiljniji zadatak, ne samo zbog bruseva već i zbog mode. Juliji(30) svaka kupovina kupaćeg predstavlja pakao, jer želi da joj dobro stoji a da nije babski. Sličan problem ima i sa majicama. Anđelka je zato našla rešenje koje je zaista postalo nešto poput njenog zaštitnog znaka.

– Ono što me je nerviralo, a i danas ume da mi zasmeta – je to što neka odeća izgleda bezveze kad imaš veće grudi. Ja sam to rešila dekolteom. U nekom trenutku sam skontala da su grudi super i počela da nosim stvari sa izrezom i to mi se i dalje sviđa – kaže mi ona.

Sise i moć transformacije

Žensko telo je skoro kao u transformersa, to vam može potvrditi ne samo svaka žena koja je rodila dete već sve one koje su ispratile transformaciju svojih grudi.

– Ja na neku foru imam manje sise nego u petom razredu. Valjda sam se razvila i raširila a sise ostale iste pa se razvukle. Kad sam se ugojila 10 kg u nekom periodu depresije, jedino što me je radovalo je što su mi porasle i sise, ali sa kilažom su i one nestale ponovo. Ipak, skrećem pažnju na to da su izuzetno čvrste – vickasto mi govori Maja (28).

Sličnu stvar prošla je i Vanja (28) čije su grudi vremenom došle baš na pravu meru i kako kaže jako su joj drage.

– U početku grudi su mi bile mršava trojka, tu su i ne prave problem. Prijatno su me iznenadile oko 22. godine kad su odlučile da postanu konkretna četvorka. Sad kad teglim okolo mlečnu šesticu pomalo sam ljubomorna na male grudi, ali imam druge prioritete pa me to ne opterećuje toliko – o svojoj transformaciji mi govori Sonja (30).

Anđelka je zbog svoje transformacije imala problem sa strijama, koje ne samo što su bile upadljive već su i bolele. Ipak vremenom, postale su bleđe i sad evo kad se setim Anđinih grudi koje često srećem po gradu, ima nečeg apsolutno prelepog u tim belim šarama.

Sonjin izbor najlepših slavnih grudi zbog ovoga je pao na Kejt Bekinsejl koja je jednom prilikom na crvenom tepihu, nakon porođaja, njime prošetala i svoje lepe strijice.

Ljubav za grudi

Nisam sigurna da li je Rijana i novi trend nošenja odeće koja u potpunosti otkriva sise zaslužna za to, ali moje sagovornice uglavnom vole svoje grudi. Verujem da su neke grudi zaista napornije od drugih, zato me zanima postoji li kod nas uopšte proceudra redukcije grudi kao i koliko ona košta. Ipak to nije tema ovog teksta. Mada jeste bila teme jedne preduhovite epizode serije New girl.

https://www.youtube.com/watch?v=qF_7fSXIvhI

– Lepo je kada neko ima lepe veće grudi, lepo je i kada ih nema – govori mi Martina (30) koja bezbrižno ne nosi brus i uživa u sportu koji voli bez prepreka.

Nije lako ostvariti dobar odnos sa sisama iskrena da budem. Samo se pojave ili ne pojave bez da te iko išta pita pa ti vidi šta ćeš sa njima i kako. Ipak, prihvatanje svojih grudi jeste proces prihvatanja sebe.

– Tek sam skoro zavolela svoje grudi, jer sam skapirala da nekako skroz idu uz mene i da ne postoje neke druge sise koje bi mi bolje stajale od ovih koje već imam. Volim ih baš zbog toga, što su deo mene – kaže mi Iva i daje mi savršeni šlagvort.

Volite (si)se, je sve što bih imala da zaključim za kraj ovog teksta.