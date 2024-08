Iza naloga na Tviteru koji dokumentuje kako Italijani besne zbog hrane

Ovaj članak je prvenstveno objavljen na Munchies.

Budimo realni: hrana je sporna tema. Odrastajući u Južnoj Karolini, bio sam svedok više od nekoliko verbalnih bitaka o tome koji sos za roštilj je bolji, da li onaj na bazi sirćeta iz Severne Karoline, ili onaj klasični na bazi senfa iz Južne. Ipak, iako te rasprave umeju da postanu žučnije nego što biste očekivali – naročito kada uzmemo u obzir da je sos na bazi senfa objektivno tačan odgovor – nikada ne eskaliraju u nasilje. U tom slučaju bi trebalo da budem zahvalan, zato što se, sudeći po nalogu na Tviteru @ItalianComments Zaka Čempiona, staviti ananas na picu u Italiji moglo smatrati za najozbiljniji prekršaj.

Mustra je prilično jednostavna: kao strasni ljubitelj sajtova sa receptima kao što su Tasty i Tastemade, Čempion je primetio da kada god neki Amerikanac pokuša da spremi neko italijansko jelo na kreativan (drugim rečima, na ne sasvim autentičan) način, Italijani ga u komentarima zaspu živopisnim uvredama.

„Svi njihovi bezvezni recepti za testeninu izazivaju užasnute reakcije“, kaže on. „Ljudi na sajtu su to primetili, pa je bilo dosta odgovora u kojima se pominju ’ljutiti Italijani’. To je bila tako velika količina sjajnog sadržaja, da sam pomislio da zaslužuje svoj sopstveni zabavni nalog“.



A sada, posle više od godinu dana otkako je otvoren, pomislili biste da Čempionu počinje da nedostaje upotrebljivog materijala. Ne baš, kaže on.



„Imam preko 750 skrinšotova u folderu koje još nikada nisam ni pregledao“, kaže mi on „Imam osećaj da bih ovo mogao da radim doveka, kada bih to poželeo“.



Zahvaljujući svojem marljivom istraživanju, Čempion je identifikovao nekoliko „žanrova“ ljutitih italijanskih komentara, pa čak i nekoliko motiva koje vole da koriste.

MekOpsesivci

„Vole da ti kažu ’idi i jedi svoj čizburger’. To je prehrambeni proizvod na koji su fiksirani, verovatno zbog Mekdonaldsa“, kaže Čempion. „Dosta pričaju o svojim bakama, i kako bi sve one poumirale kada bi odgledale taj snimak. Dosta govore o stanju našeg javnog zdravlja“.

Demonstranti

Poslednjih godina, otkako se kaša politike prelila u kulturu – i obrnuto – ne treba da iznenađuje to što ovi Italijani imaju mnogo toga da kažu o određenim političkim ličnostima.

Zaluđenici za sir

Pitajte bio kog Italijana, i reći će vam da nema zamene za pravu mocarelu – onu koja dolazi u mekanoj, gipkoj grudvi, umesto onog tvrdog koluta koji kupujemo u prodavnicama. Kako se ispostavilo, ne morate ni da ih pitate; sudeći po ovim skrinkepovima, oni će vam sve objasniti.

Pasta patriote

Skrolujte niz Čempionov fid, i lako ćete videti da su ovi problemi sa testeninom verovatno najrasprostranjenije pritužbe koje ovi blagoglagoljivi Italijani vole da iznose u komentarima na ove snimke. Na kraju krajeva, sa njihove tačke gledišta, to je stvarno jednostavno: samo pustiš da voda proključa, staviš testeninu unutra, i to je u suštini to. Strani dodaci, kao što su mleko ili beli luk, samo komplikuju stvar.

Društvo protivnika ananasa

Sudeći po mom iskustvu naručivanja pica na žurkama ovde u SAD, dilema o „ananasu kao sastojku za picu“ može da zavadi i najbliže prijatelje. Međutim, kod mnogih Italijana, to izgleda raspaljuje količinu strasti neslućenih razmera.

Nije u pitanju samo Amerika…

Gađenje prema „eksperimentalnim“ viđenjima italijanskih klasičnih jela rasprostranjeno je mnogo dalje od obala Severne Amerike. Nemačka i britanska kuhinja posebno dobijaju po nosu u ovim komentarima, naročito njihova jela od mesa.



Prema Čempionu, nije u pitanju to što su Italijani više ljuti od pripadnika drugih kultura po pitanju kontinuiranog zlostavljanja njihove kuhinje od strane Amerikanaca – pre će biti da je popularnost i sveprisutnost njihove hrane ono što njihov jed čini toliko uočljivim.



„Ako pogledate bilo koji drugi video u kome neko priprema hranu inspirisan određenom etničkom kuhinjom, videćete da ima jednako mnogo ljudi koji su ljuti zbog onoga što je uradio pogrešno“, kaže on. „Razlika je u tome što svako u Americi voli da priprema testeninu kod kuće, a tim Italijanima je muka od toga da gledaju kako upropaste stvar. Mnogi od njih tvrde da će pasta postati nejestiva, ako je skuvate u bilo čemu drugome osim vode. Napraviće vam tvrdu ciglu u stomaku, koja će da vas ubije“.

Čempion brzo napominje da umereniji odgovori često prate komentare koje on postavlja, iako kaže da pogrdni često preovladaju nad onim učtivim. Ali što je još važnije, tvrdi on, Italijani su jednostavno veoma vešti u vređanju onih koji nešto petljaju sa njihovim receptima. Činjenica da oni koji komentarišu i dalje uspevaju da iznađu nove načine da nazivaju Amerikance debelima i nedostojanstvenima svedoči o njihovoj kreativnosti.



„Meni je omiljena stvar kada se sa engleskog odjednom prešaltuju na italijanski“, kaže Čempion. „Onda obično sve kucaju velikim slovima. Bivaju sve više i više ljuti. Ali kada treba da osmisle savršenu uvredu, uspevaju da budu veoma precizni. To je veoma impresivno“.



Što se tiče budućnosti naloga, Čempion planira da nastavlja da postavlja stvari dokle god ljudi i dalje uživaju u plodovima njegovog kopanja po komentarima na sajtovima o hrani po celom netu. Nedavno je najavio listu od najboljih deset, da bi proslavio prvih godinu dana naloga. Na devetom mestu je jedan posebno britak, u kome se kaže: „Vi jedete govna, a onda vam je bog kriv zbog opšte rasprostranjene gojaznosti u vašoj zemlji. Kada biste pojeli neku pravu hranu, shvatili biste da ste čitavog života jeli govna“.



Kao neko ko je ove nedelje dvaput bio u Mekdonaldsu, onome ko je postavio komentar kažem: Hej, pošteno.

