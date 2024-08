Kada tvoj dečko postane obožavatelj Endrua Tejta

Februara 2013, Sofi je upoznala muškarca u baru koji je kasnije postao njen dečko. Kao i u svakoj romatničnoj komediji sa ovom istompričom, par je počeo da izlazi sve dok nisu zajednički shvatili da žele da budu zajedno. Nijedan od njih nije znao da će taj noćni izlazak – pod u baru natopljen pivom i razgovor sa strancem – dovesti do devetogodišnje veze. Takođe nisu mogli da pretpostave kako će se ta veza završiti.

U januaru ove godine, Sofi je napisala na Redditu: „Tako sam tužna što gubim osobu koju sam volela devet godina, ali postalo je iscrpljujuće”. Zatim je detaljno opisala kako je njen partner počeo da papagajski koristi incel jezik i naterao je da se oseća nesigurno; čak je i negirao da ona ima tamniju boju kožee. Njena objava je bila naslovljena: „Moj dečko je upao u Tejt bunar“.

U 2023, uticaj Endrua Tejta je sličan hobotnici i proteže se daleko izvan interneta. Duboko mizogine poruke „alfa mužjaka“ influensera prenose se na školskim terenima, na radnim mestima, pa čak i u vezama, uprkos njegovom nedavnom hapšenju i zabrani korišćenja društvenih medija.

Ovaj 35-godišnji kikbokser i njegov mlađi brat Tristan trenutno se nalaze u pritvoru u Rumuniji do 27. februara, dok policija istražuje navode o silovanju i trgovini ljudima – optužbe koje obojica negiraju. Istraga VICE World News-a došla je do audio snimaka starijeg Tejta na kojima se činilo da je priznao da je silovao ženu iz Velike Britanije i hvalio se: „Jesam li ja loša osoba? Jer što se tebi više nije dopalo, to sam više uživao u tome.”

Tejt je okupio legiju pratilaca sastavljenu uglavnom od tinejdžera i mladića koji su privučeni njegovim motivacionim video snimcima za samopomoć. Ali kroz njegove viralne klipove, koji se ponovo postavljaju na Jutjub, TikTok i Instagram, provejavaju tvrdnje da žrtve silovanja „snose odgovornost“ za svoje zlostavljanje; da više voli da izlazi sa mladićima od 18-19 godina jer može da „ostavi otisak” na njih i da su žene vlasništvo muškarca.

Žene sada čuju te stavove iz usta svojih partnera. Jedna žena, koja je tražila da ne deli svoje ime iz straha za svoju bezbednost, prošle godine je bila u šestonedeljnoj vezi sa obožavaocem Tejta. U početku ga je upoznala u teretani, ali su se kasnije poklopili na Tinderu, izlazili i na kraju raskinuli zbog nekoliko nepoželjnih osobina, uključujući njegovo loženje na Tejta.

Ova 23-godišnjaka, koji živi na istočnoj obali SAD je posebno istakla jednu situaciju: „Pokušala sam da mu se otvorim u vezi sa sećanjima na seksualni napad u prošlosti“, kaže ona. „Pre nego što sam uopšte uspela da pokrenem [temu], počeo je da priča o Endru Tejtu.

Ona je odmah odgovorila da neće podržati nekoga ko je rekao da se preselio u Rumuniju jer veruje da su zakoni o silovanju blaži. Odgovorio joj je: „On je „Top G“ – može da siluje koga hoće”.

„Posle toga“, kaže ona, „više nisam osećala da je to nešto o čemu bih mogla da razgovaram s njim. Nedelju dana kasnije raskinuli su vezu. Iako je situacija i dalje boli, laknulo joj je što više nije sa nekim ko ima takve stavove.

Sofi – čije ime ne navodimo da bismo zaštitili njenu bezbednost – nije sigurna kada je njen partner prvi put pao u zečju rupu zvanu Tejt. „Videla sam neke video snimke na TikToku [prošle godine], gde se upozoravaj žene da paze na ljude koji slušaju ili prate Tejta.

U početku se činilo da njen dečko nije zainteresovan za Tejta, ali se to ubrzo promenilo. „Pretpostavljam da je počeo da sluša razgovore koje je Tejt vodio [koji nisu bili o ženama] i shvatio da neki od njih imaju smisla, tako da ostatak ne može biti tako loš“, kaže ona.

Počeo je da govori Sofi da ga ona sputava i da bi trebalo da bude s njim dok on spava sa drugim ženama. „Počeo je da me proziva da sam previše muževna – šta god to značilo“, kaže ona. Takođe je počeo da joj govori da mora da bude pokornija i ženstvenija.

Sofi ga je na kraju ubedila da prestane da sluša Tejta, ali šteta je učinjena. „Do tada je njegov TikTok algoritam postavio mnogo stvari o muškim pravima i drugog mizoginog sadržaja, tako da mu je to stalno bilo pred očima i u mislima”.

Takođe je počeo da ponižava Sofi, nazivajući je „nisko vrednom“ – uobičajen izraz u manosferi – jer je imala romantičnije partnere od njega. „Slao bi mi video snimke boraca za muška prava koji su u suštini govorili da ne radi ništa loše, pa je to nastavio da radi“, kaže ona. Ovo je bilo povrh stalnih ponavljanja da je bezvredna i da je niko nikada neće voleti, tako da mora da prihvati njegovo ponašanje ili da umre sama.

„Bilo je i slučajeva da on nije prihvatio ne kao odgovor ako želi seks, a ja sam jednostavno morala da pristanem na to jer je imao pravo na mene“, kaže ona. Više nisu zajedno, a Sofi se tek nedavno suočila sa razmerom maltretmana koji je prošla. „Sada sam u trenutku kada žalim zbog gubitka skoro deset godina svog života“, kaže ona, „i počinjem da radim neke stvari kako bih se izlečila od zlostavljanja.“

Sofi nije jedina koja je prošla kroz vezu sa partnerom koji je radikalizovan od strane muškog influensera. Još jedna žena, koja je tražila da je nazovemo “B”, još uvek je sa Tejtovim pratioce. Ova 27-godišnjakinja, takođe sa istočne obale Sjedinjenih Država, upoznala je svog dečka na Hingeu pre više od dve godine i shvatila da je prošlog leta postao obožavatelj Tejtovih videa o tradicionalnim rodnim ulogama.

„Primetila sam da je vidljivije uznemiren zbog toga što nema seks skoro svakodnevno, i osećam da on to vidi kao neku transakciju, kao da ako idemo na večeru, treba da spavamo zajedno te noći“, kaže ona. „On će koristiti OnlyFans da zadovolji te ‘potrebe’, a kada sam eksplicitno rekla da mi se to ne sviđa, rekao mi je da je moja greška to što mora da koristi aplikaciju”.

B-in partner veruje da je savremeni feminizam pogrešan jer „jednakost [nije moguća] zbog bioloških razlika“, kaže ona. Slično kao i Tejt, ovi seksistički pogledi se proširuju i na ženske prikaze seksualnog nasilja. „Ne pristaje da veruje bilo kome iz Me Too priče i prvi je rekao kako bi muškarac bio kritikovan da uradi neke stvari, dok ženama to prolazi, dodaje B.

B kaže da je na nju značajno uticala transformacija njenog dečka. „Osećam se nesigurno i ranjivo što me vidi samo kao objekat za seksualno zadovoljstvo ili da je u tome moja vrednost“, objašnjava ona – iako kaže da se i dalje nada da će se vratiti onome što je nekada bio.

Tejt ima pet miliona pratilaca na Tviteru, i uprkos tome što je TikTok uklonio njegov sadržaj koji je prekršio zabranu eksploatacionog sadržaja, fanovi nastavljaju da ponovo postavljaju njegove video snimke koji privlače milione pregleda. Stručnjaci su izuzetno zabrinuti koliko se njegov uticaj proširio – ne samo među onima koji su do sada dovoljno stari, već i među onima koji tek odrastaju.

„Važno je prvo naglasiti koliko je Tejtova publika mlada“, kaže Tim Skvirel, šef za komunikacije i uredništvo u Institutu za strateški dijalog, organizaciji posvećenoj pronalaženju rešenja za ekstremizam i dezinformacije. „Oni uglavnom nisu muškarci, oni su dečaci. A ono što trenutno vidimo je da nastavnici i roditelji masovno izražavaju zabrinutost.”

ISD je dobio izveštaje o dečacima koji kopiraju Tejtov ozloglašeni gest rukom i govore devojkama njihovih godina i nastavnicima da im je mesto u kuhinji ili da ne bi trebalo da su zaposlene – stvari koje je govorioi Sofin partner.

„Ono što mogu da kažem jeste da kada razgovaram sa ljudima u obrazovanju – na primer, o praksi borbe protiv ekstremizma – nikada nisam imao toliko ljudi koji su došli na prezentaciju ili bili toliko angažovani kao kada govorim o Endru Tejtu“, Skvirel kaže. “Ovo je problem širom zemlje i neće nestati.”