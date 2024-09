Kako da ubediš robota da te zaposli

Ovaj članak je prvobitno objavljen na FREE MONEY BY VICE.



Sledeći put kada se prijaviš za posao, velike su šanse da prva osoba sa kojom ćeš razgovarati uopšte neće ni biti osoba. Sve veći broj kompanija koristi veštačku inteligenciju (AI), ne samo za skeniranje biografija i zakazivanja intervjua, već i za samo vođenje intervjua.

I dok ovo zvuči kao nešto što biste očekivali od nekog start-apa iz Silicijumske doline, trećina ispitanika prilikom Deloitovog istraživanja iz 2017. je rekla da je već koristila neku vrstu AI tokom procesa zapošljavanja. Urban Outfitters, Under Armour, HBO, FedEx, Goldman Sachs, Walmart, pa čak i Boston Red Sox su sporovodili intervjue na bazi AI, kao što su oni koje su stvorili Montage i HireVue, da bi regrutovali, skenirali i pomogli onima koji traže posao da prođu kroz proces zapošljavanja.

A ova praksa se i širi. Kurt Haikinen, predsednik i direktor Montage, kaže da su trenutno „100 od 500 najbogatijih kompanija naši klijenti“. Postoji mnogo potencijanih radnih mesta koja zahtevaju interakciju sa robotima, pre nego što stupiš u kontakt sa ljudskim osobljem.

To funkcioniše ovako. Onaj koji se prijavio za posao sedi ispred svog kompjutera, kada god ima slobodnog vremena, i snima video sa svojim odgovorima na seriju pitanja, kao što su, „Objasnite zašto bi vaš minuli rad ili iskustvo bili podesni za ovo radno mesto“, i „Opišite jedan od svojih najvećih poslovnih uspeha“. U zavisnosti od robota koji postavlja pitanja, od njega će možda biti traženo da napiše esej, odgovara na pitanja sa više ponuđenih odgovora, igra igrice, ili čak i crta – nešto što su u jednom trenutku zahtevali u Urban Outfitters.

U Unileveru, od kandidata koji prolaze kroz HireVue proces se traži da „reše probleme u stvarnom svetu, uz pomoć Unilever scenarija, da bi naučili nešto više o Unileveru i tome kako mi poslujemo“, prema Majku Klementiju, potpredsedniku za kadrovska pitanja u Unileveru Severna Amerika. Kandidati imaju 30 sekundi da se pripreme, i tri minuta da odgovore na svako pitanje ili ispune zadatak.

Takav video intervju zatim analizira naprednija mašina sa sposobnošću učenja. Algoritam procenjuje izraze lica, izbor reči, govor tela, ton glasa, i na hiljade stavki podataka, koji se pretvaraju u rezultat. Robot onda odlučuje da li data osoba odgovara kompaniji. Ako kandidati prođu robotovo ispitivanje, dobijaju šansu da razgovaraju sa čovekom, koji će na kraju odlučiti da li će dobiti posao ili ne.

Kod HireVue, intervjuisani vide pitanja na ekranu, onda snime svoje odgovore. Pošto pitanja postavlja robot, kandidati mogu da odrede termin. Ljubaznošću HireVue



AI se ne koristi samo za pitanja prilikom intervjua. Neke kompanije više vole da kandidati razgovaraju sa čet-botom (kao što su oni koje je konstruisao Montage, kao i Mya i Karen.ai), kao vid angažovanja, dok drugi, uključujući i Unilever, više vole kombinaciju intervjua po zahtevu i misaonih igara zasnovanih na neuronaukauma, koje proizvode Pymetrics i njima slični, za koje se tvrdi da procenjuju kandidatovu ličnost po pitanju takvih stvari kao što su prihvatanje ili izbegavanje rizika. U Unileveru, igrice Pymetrics-a su namenjene tome da „procene kognitivne, emocionalne i društvene osobine, na osnovu specifičnog Unileverovog funkcionalnog profilisanja“.

Da li roboti diskriminišu?

Iako kompanije vole da koriste AI prilikom preliminarne procene kandidata za zaposlenje, ima problema sa korišćenjem mašina. Amazon je nedavno dospeo u vesti kada je otkriveno da je AI uređaj za zapošljavanje koji su ispitivali diskriminisao žene, tako što je, između ostalih parametara, diskvalifikovao kandidate koji su pohađali ženske koledže.

Uklanjanje ljudskog bića iz procesa zapošljavanja je dobra stvar, kaže Loren Larsen, tehnički direktor HireVue. „Ljudi često ne shvataju koliko pristrasnosti ima u tom procesu, i normativno je da ljudi ne znaju zaista šta donosi uspeh u poslu, ili koja pitanja da postave da bi identifikovali uspeh“, kaže on. „Korišćenjem struktuiranog procesa intervjua, u kome su pitanja pažljivo osmišljena, a odogovori se analiziraju i upoređuju sa stotinama ili hiljadama uzoraka, možemo da počnemo tačnije da predvidimo radni učinak, i uklonimo pristrasnost koja je uvek bila prisutna u procesu zapošljavanja“.

AI može da analizira tip vaše ličnosti na osnovu snimljenih odgovora na pitanja. Ljubaznošću Retorio



Međutim, kao što se vidi iz Amazonovog primera sa AI, i alogritmi umeju da budu pristrasni „Ako u dosijeima kompanije stoji da su najbolji učinak imali beli muškarci između 30 i 40 godina – zato što takvi pojedinci često bivaju unapređeni – ta pristrasnost može nenamerno da postane deo algoritama koji uče iz obrazaca menadžmenta talenata“, primećuje Udruženje za menadžment ljudskih resursa.

Klementi iz Unilevera se slaže. „Kada se u procesu zapošljavanja koristi AI, od suštinskog značaja je da se intervju brižljivo pripremi i da se algoritmi doteraju tako da budu objektivniji. Na primer, algoritam ne bi trebalo da bude napisan na osnovu osobina ili ponašanja homogenih grupacija ljudi. Algoritam mora da bude zasnovan na osobinama koje su predvidljive za učinak u radu“.

Iako je Amazonov tim uočio problem pre nego što je implementirao program širom kompanije, a Unilever, Mntage i HireVue svi tvrde da rade na tome da isključe diskriminaciju iz procesa zapošljavanja – što će im na kraju verovatno i uspeti – kao što Amazonov trud pokazuje, teško je potpuno to iskoreniti, pošto je pristrasnost AI dobro dokumentovana. Trenutno nema mnogo resursa za kandidate koji posumnjaju da ih je algoritam diskriminisao.

Proces zapošljavanja uz pomoć AI takože može da bude komplikovan i za starije kandidate, koji nisu posebno vešti sa tehnologijom, kao i za kandidate koji možda nemaju dovoljno finansijskih sredstava da bi imali pristupa privatnom kompjuteru, za koji bi mogli da sednu i da na miru obave video intervju. A pored toga, ako si u procesu AI intervjua, ili igraš jednu od njenih onlajn igrica i ne pređeš na naredni nivo, algoritam ti neće obvezno reći gde si pogrešio.

Kako da pridobiješ bezdušnog robota

Tu na scenu stupaju kompanije kao što je Retorio. Oni veruju da će popuniti prazan prostor time što će pomagati ljudima da pobede sistem – barem donekle – tako što će svoje algoritme koristiti da čine dobro.

Reklamiran kao oblik lične obuke u AI, koja može da se koristi za sve, od obuke u prodaji, do poboljšanja ličnih odnosa, Retorio omogućuje intervjuisanima da naprave probu pre video intervjua. Njegov softver će besplatno analizirati do pet videa, na osnovu kriterijuma kao što su energičnost govora, utisak (pozitivan nasuprot negativnog), kontakt očima i brzina govora. Analizira čak i tip ličnosti. Onda nudi AI savete o tome na čemu treba raditi i šta treba poboljšati za stvarni intervju.

Retorio softver analizira vašu ličnost i daje vam savete o tome kako da bude bolji na intervjuu. Ljubaznošću Retorija.



I, kako da zablistaš na intervjuu sa robotom? Kristof Hoenberger, jedan od osnivača kompanije, preporučuje da budete ekspresivni, da govorite jasno, da vam mišići lica budu aktivni (preskočite botoks) i da imate na umu da kompanije traže ključne reči, tako da tokom intervjua treba više puta da pomenete da ste završili jedan od vrhunskih fakulteta, zato što AI ne može da zakoluta očima.

Neka vam pozadina tokom video intervjua bude prazna, i postarajte se za to da vam osvetljenje laska, nabavite pristojan mikrofon, a mogli biste i da vežbate sa nekim prijateljem, preko Skajpa ili Fejstajma, sve su to dobre ideje. Ponašajte se isto kao da razgovarate s nekim lice u lice, uz kontakt očima, jasno izražavanje i odgovarajuće držanje.

Pobrinite se i za to da unapred uradite svoj domaći zadatak. Istražite kompaniju, ulogu koju to radno mesto ima, ako je moguće, i pokušajte da procenite kritične kriterijume za uspeh. „Kandidati bi trebalo da se predstave i preporučuju sebe na način koji ukazuje na njihovu ličnost, ono što ih motiviše, na njihovo razumevanje ponuđenog posla, i da to povežu sa svojim iskustvima na način na koji nije moguć u pisanoj biografiji, kaže Haikinen iz Montage.

Ukratko, ponašajte se prirodno, kao da i inače po ceo dan razgovarate sa veštačkom inteligencijom. Osim toga, to bi uskoro mogla i da postane stvarnost.