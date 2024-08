Kako je Milorad Mažić, „lopov i ustaša“, dobio da sudi finale Lige šampiona?!

Doživesmo i tu vest – srpski sudija „svira“ finale najboljeg klupskog takmičenja u svetu fudbala. Milorad Mažić sudiće 26.maja utakmicu između Reala i Liverpula u Kijevu.



Teško je biti uspešan u svom poslu, a još teže dobiti globalno priznanje za svoje znanje, kvalitet i trud. Kada si u Srbiji, to je još teže. Oni najbolji obično prođu kroz „toplog zeca“ koji mu pripreme oni manje uspešni i pametni i to su okusili mnogi u Srbiji. To je posebno vidljivo u sportu koji je u našoj zemji još davno postao stecište ljudi jako sumnjivih kvaliteta, kako profesionalnih, tako i ljudskih.

Ukratko, kako to narod kaže, „uspeh se ne prašta“. To je najbolje zna recimo Novak Đoković, a sledeći na redu bi mogao biti fudbalski sudija Milorad Mažić.



Ono što je ovaj četrdesetpetogodišnji gospodin iz Vrbasa uradio u svetu fudbala je dosta slično onom što su napravili Đoković i ostali teniseri iz Srbije u prethodnoj deceniji. I dok su njihovi uspesi bili pre svega lični u jednom individualnom sportu bez neke tradicije u Srbiji, Mažićev uspeh je u neku ruku još čudesniji, s obzirom da je pored ličnog znanja, rada i truda, on morao da prođe kroz blato zvano srpski fudbal, i tu naravno ne mislimo samo na blatnjave prvoligaške livade po Srbiji.



Uz čestitke Mažiću, zato pružamo i mali podsetnik, pre nego što mu svi čestitaju, šta su o njemu govorili oni koji žare i pale srpskim klupskim fudbalom.



Čisto da se ne zaboravi:



…i to je samo delić. Ko ovo prođe, zaslužuje finale.