Kako su jutjuberi od videa izvinjenja stvorili žanr

Kontroverzni preduzetnik u industriji za negu lepote Džejms Čarls uzdahnuo je toliko puta u toku njegovog sada izbrisanog videa izvinjenja “tati“ – koji je posvećen njegovoj nekadašnjoj prijateljici Tati Vestbruk, nakon što ga je osudila njegovo sklapanje mutnih dogovora sa brendovima, kao i njegove seksualne navike – a čiji editovan snimak pod nazivom “Džejms Čarls se izvinjava, ali svaki put kada uzdahne zumira se njegovo lice“ uključuje ni manje ni više nego šest zumova za samo 45 sekundi. U okviru Jutjub ekosistema gde kontroverza prati vlogere na isti način kao što ih tinejdžeri prate na Instagramu, ovaj dramatični uzdah iz videa izvinjenja ne ukazuje samo na to će uslediti oprost, već udiše život u novi ciklus kontenta koji za cilj ima samo povećan broj klikova.

Jedan video izvinjenja je odmah jasan još kada pogledamo naslov. Ili je dugačak (kao jednosatni “everything i had wish i said a long time ago” koji je Raw Alignment, jutjuber koji se bavi zdravljem, a koji je osuđen nakon što je od glasnog vegana postao čovek koji se hrani isključivo mesom), ili što kraći (kao video Logana Pola “So Sorry.,” koji se završava nakon minut i četrdeset četiri sekunde, ili onaj koji je gejming zvezda objavio pod naslovom “My Response” nakon što je rekao uvredljivu reč na lajv strimu). Ili kao snimak bjuti vlogera Džefrija Stara pod naslovom “RACISM.“, nakon što je otkrivena istorija anti-crnačkih komentara. Svi oni su dovoljno tašti da kliknete kako biste videli šta se zapravo desilo, kao u klipu Kola i Sev “Addressing All the Hate We’ve Received“, koji su napravili video da prvi april u kome svom detetu govore da će morati da daju nekome njihovog voljenog psa.

Ukoliko odgledate dovoljno primera, primetićete da svi ovi snimci počinju da liče. Udasi nisu uvek bukvalni; nekad su spiritualni, deluju kao da dolaze iz duše, ako tako želite. Ljudi poznati po svojoj kurcobolji kao na primer vloger Logan Pol, koji je u jednom klipu iz japanske Aokigahara šume prikazao telo pokojnika, možda će voljno odabrati da deluju iskreno uplakano u naslovnoj fotografiji za video. A kada se radi o bjuti “blogerkama“, posebno onim koje su poznate po teškoj šminki, kao što je Džejms Čarls, mejkap je minimalan do te mere da je gotovo nepostojeći. Nakon što su isplivali rasistički tvitovi, bjuti blogerka Lora Li provela je najmanje dva minuta u brisanju suza sa svojih obraza, iako naizgled nijedna nije potekla iz njenih očiju.

Ako sve pogledamo zajedno, čini se kao da očekuju da će manjak šminke, ili dugi uzdasi na neki način učiniti ton videa autentičnijim – a ipak, ovih dana iluzije izgleda ne obmanjuju ljude previše. Prošlog oktobra, jutjuber Jacksfilms napravio je video pod naslovom “I’m an Apology Video for Halloween,” u kome je ukazao na to koliko su ovakvi snimci slični i rađeni po formuli.

Ni mesec dana nakon što su Džejms Čals i Tati Vestbruk živeli frazu “I’m a messy bitch who lives for drama,” bjuti svet je dobio svoju najnoviju jutjub kontroverzu. Očekivanja su bila velika od dugo očekivane mejkap linije Džekil Hil; a ipak, odgovor na nju je poražavajući. Jaclyn Cosmetics je zvanično pokrenuta tridesetog maja, a samo dve nedelje kasnije, Hilova se izvinila za svoju kolekciju u četrnaestominutnom videu pod naslovom “My Lipsticks,” koji je pregledan više od 5.4 miliona puta u proteklih nedelju dana.

Ova zvezda Jutjuba ima skoro 5.9 miliona subskrajbera, 6.2 miliona Instagram folovera, i obraze poznate po tome što zaslepljujuće svetlucaju od hajlajtera, kao Kalen pojačan Juvedermom. Kada se radi o mejkap liniji, fanovi su očekivali više – ipak, kada su otvorili svoje sjajeve za usta, mogli su videti razmazani, izgrebani vosak, a mnoge bočice bile su prekrivene belim dlačicama ili su bile pune grumuljica. Ljudi koji su ih isprobali tvrde da su dobili osipe, otoke i bubuljice kao rezultat.

Kada je Hil aploudovala video “My Lipsticks,” preko 22 hiljade ljudi potpisalo je peticiju da se linija povuče iz prodaje, a možda su i uspeli u tome. Hil je za ovaj debakl optužila fabriku u kojoj se proizvodi prave – ironično je što nazivi nijansa poput “Control Freak” i “Perfectionist” definitivno doprineli da reakcije budu još burnije. Hil se izvinila, ali to izvinjenje gledaoce izgleda nije ubedilo; ovaj video čak ima približno jednak broj lajkova i dislajkova. Delom je to, barem kako se čini, iz razloga što je Hil gotovo očigledno želela da napravi tipični Jutjub video izvinjenja: “Dukserica. Nestilizovana kosa. Bez šminke. To je standardno za izvinjenja jutjubera“, glasi jedan od top komentara.

Nekada davno, kada jutjuberi i nisu bili toliko influenserski nastrojeni kao što su sada, videi izvinjenja možda su delovali uverljivije i realnije. Sada su ipak prevelike zvezde: Logan Pol ima 19 miliona subskrajbera, a ipak, to je mnogo puta manje od Pjudipajovih 96 miliona. Koristeći svoju slavu, Logan Pol prodaje dukserice, Džeklin Hil prodaje sjajeve za usta, Tati Vestbruk suplemente za lepotu, i tako dalje.

Na Jutjubu, izvinjenja – baš kao i sjajevi za usta – postali su običan proizvod. I kako velike zvezde večito nešto prodaju, video izvinjenja je postao neophodno sredstvo pri saniranju štete. A ukoliko skandal eksplodira u dovoljnoj meri, video izvinjenja takođe može biti način da se steknu novi gledaoci – veliki broj ljudi, sigurna sam, nisu ni znali da Tati i Džejms postoje, sve dok objašnjenja za njihovu situaciju nisu završila svuda, uključujući i Njujork Tajms.

But the life cycle of a YouTube scandal doesn’t end at the YouTuber’s apology video. After the apology video come the videos analyzing the apology, and then the response videos, and then the videos rounding up the best and the worst apologies (e.g., “youtubers apologies but its only the bs parts“) and all the memes (e.g., “Apology Videos as Zodiac Signs“). The apology video and everything related to it flows in the endless succession of auto-play; you could spend hours watching just apology video-related content.

Ovakvi skandali ne stvaraju samo mimove i odgovore i demante, već i nove video formate koje manji stvaraoci prave u velikom broju. Za jutjubere koji i dalje nisu toliko popularni, veliki skandal može biti ono što će privući pažnju gledaoca na njihov kanal. PopLuxe je stavila sjajeve pod mikroskop u videu “Jaclyn Hill Lipsticks UNDER A MICROSCOPE + DESTROYED + BLACK LIGHT,” dok ih je Kaur Beauty analizirala iz medicinske perspektive u videu “STUDENT DOCTOR: JACLYN HILL LIPSTICKS AND PUBLIC HEALTH.” Žeđ za klikovima prosto probija kroz ekran.

A čak i brojevi to prikazuju. Video o Hilinim sjajevima korisnice RawBeautyKristi, koja ima oko 667,000 subskrajbera, kao i ostali na ovu temu obično imaju svaki po oko 200,000 pregleda. “THE TRUTH ABOUT JACLYN HILL COSMETICS…“, ipak, ubrzo je postao najen najpopularniji video, sa preko 3.6 miliona pregleda za manje od dve nedelje.

Ovaj video izvinjenja i njegovi mnogobrojni obrti postali su internacionalni, svrsishodni i sve više neizbežni – možda baš zbog toga deluju toliko iscenirano i teški za poverovati. A kada u obzir uzmemo i širi kontekst ovog skandala, sve ovo počinje da liči na sezonu nekog lošeg rijalitija: narativ se svodi na konflikt koji se pretvara u pomirenje, sve dok svi, na neki način, opet ne postanu prijatelji, gde gledaoci onda treba da nastave da prate ove problematične zvezde jer su se, pa, izvinili su se. Postoje samo veći i manji zlikovci, jer svi oni žele da samo koji sekund duže budu na ekranima.

Sudeći prema SocialBlade-u, veb sajtu koji se bavi Jutjub statistikama, Hil je dobila barem nekoliko hiljada novih subskrajbera od kad je okačila video “My Lipstick,“ jer se svi, naravno, vraćaju na vrh, odakle ponovo počinje novi krug.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US.