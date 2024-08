Ketamin može da pomogne u otklanjaju suicidalnih misli

Tekst je prvobitno objavljen na Tonic Holandija



Znamo već duže vreme da ketamin može da bude efikasniji metod lečenja depresije od tradicionalnih antidepresiva. Američki psihijatri i naučnici došli su do tog zaključka još 2013. godine, nakon što su otkrili da su pozitivni naknadni efekti droge ostajali u telu nedelju dana posle uzimanja, što nije bio slučaj sa regularnim antidepresivima.

Sada holandski istraživač Jurian Strous želi da ode korak dalje sa novom studijom u kojoj se nada da će otkriti da li ova droga može da pomogne i u otklanjanju akutnih samoubilačkih misli. Strous je nedavno govorio na okupljanju Klajn Hansa, holandskog odbora specijalizovanog za dečju psihijatriju. Govorio je o svom istraživanju, koje se bavi ketaminom kao načinom lečenja akutnih suicidalnih sklonosti.



Pre dva meseca, Strous je takođe završio obuku za psihijatra u bolnici za obuku Amsterdams Mediš Centrum (AMC) u glavnom gradu Holandije. Zaintrigirao ga je ketamin kad je pročitao članak o ovoj drogi kao metodu lečenja depresije. „U nekom trenutku čuo sam da se ljudi leče ketaminom, ali sam pretpostavio da se radi o šarlatanstvu“, kaže on. „Na moje veliko iznenađenje, ovaj časopis ponudio je čvrste dokaze. Posebno me je zaintrigirala činjenica da ketamin radi toliko brzo i da se pozitivni efekti zadržavaju čak i nakon što droga prestane da deluje.“ U Holandiji, pokušaje samoubistva svake godine preživljava nekih 100.000 ljudi. Većina njih pati od depresije. Metod lečenja koji odmah počne da deluje neophodan je za ljude kojima je potrebna hitna pomoć, na primer posle neuspešnog pokušaja samoubistva ili zato što imaju jake samoubilačke misli. Ketamin može da pruži upravo to.



Strousovo istraživanje finansira holandska fondacija za proučavanje zdravlja i inovacije u negi (ZonMW). Proba poredi dejstva ketamina i midazolama (običan anestetik) na akutne samoubilačke misli. Strous sumnja da midazolam zapravo ne pomaže kad je neko suicidalan, mada, baš kao i ketamin, može da omami ljude. „Neke od ljudi koje smo zamolili da učestvuju u studiji pronašli smo na hitnom odeljenju univerzitetskih bolnica u Lajdenu i Groningenu nakon neuspešnih pokušaja samoubistva“, kaže Strous. Ovi ljudi sreću psihijatra čim budu primljeni, a on ih potom pita da li su zainteresovani za probno lečenje. „Tokom većine istraživačkih projekata na ketaminu i depresiji, ketamin je davan kroz infuziju. Zato što nam je potrebno da deluje još brže, mi smo se odlučili za nazalni sprej.“



Tokom probnog lečenja, učesnici dobijaju jednokratnu dozu ketamina ili midazolama, da bi se utvrdilo da li ketamin ima odgovarajuće dejstvo. „Kasnije želimo da utvrdimo kako možemo da smanjimo samoubilačke sklonosti na duži period. Ne nadgledamo samo pacijente dok su u bolnici, već to nastavljamo da radimo i šest meseci nakon što su pušteni“, kaže on.

Na osnovu prethodnih probnih lečenja, Strous zna da će pacijenti uskoro početi da se osećaju bolje. Njihova ličnost se ne menja i neće se smesta osećati srećnima, ali problem sa kojim su se suočavali ranije neće delovati toliko nerešivo. „Fascinantno je ne samo to što ketamin ima momentalan umirujući, parališući efekat, već da ta senzacija ne prestaje ni nakon što droga izađe iz krvotoka. To govori da se nešto menja na biološkom nivou“, objašnjava on.



Važno je istaći, prema Strousu, koliko je malo istraživanja urađeno o nuspojavama ketamina. „Znamo za nekolicinu studija u Kini, gde se mnogo koristi ketamin. Uradili su MRI skenove i kognitivne testove na ljudima koji su tokom godina uzimali mnogo ketamina — nekoliko grama nedeljno. Kao rezultat vidite velike kognitivne probleme, uz probleme sa jetrom i bešikom. Iako naše doze nisu ni približno toliko visoke, ne možemo da znamo kakvi će biti efekti za deset godina.“



Strous takođe ističe da postoji opasnost od zloupotrebe. Trenutno zloupotreba ketamina nije problem u Holandiji, ali Strous kaže da moramo da budemo veoma svesni mogućih problema zavisnosti, ako ova droga postane opcija lečenja u Holandiji.

Remko Kupman, četvrdesettrogodišnji vizuelni umetnik iz holandskog grada Lajdena, za ovu drogu kaže da „menja život“. On je prvi put dobio ketamin prošle godine, kad je završio u bolnici sa slomljenim stopalom.



„Kad sam već bio u bolnici, ispostavilo se da su morali da odlože operaciju zato što je prelom bio suviše težak. Zbog natečenosti mog stopala, nisu mogli bezbedno da ga operišu. Morao sam, dakle, da čekam nedelju dana. Još sam se tada osećao prilično utučeno, ali nakon što sam se zatekao danima vezan za postelju, moj mozak nije prestajao da radi: kako ću u ovom stanju uspeti da zaradim za život kao slobodnjak?“ Remko je postao depresivan i njegovo stanje se nije popravilo. Tokom jedne posete, prijatelj mu je poklonio blok za skiciranje da bi skrenuo misli sa problema, ali to nije pomoglo.



„Posle operacije, probudio sam se strašnim bolovima. Uplašio sam se da je nešto pošlo po zlu. Doktor mi je rekao da sam reagovao na bol čak i tokom operacije, i da anestezija verovatno nije dobro funkcionisala zato što pijem mnogo alkohola. Već sam koristio maksimalnu količinu lekova protiv bolova, tako da su morali da smisle nešto drugo.“

Doktor je predložio minimalnu količinu ketamina, pomešanu sa morfinom. Remko se odmah složio: „Bilo šta samo da više ne osećam bol.“ Povezan na infuziju, mogao je sam sebi da daje drogu preko specijalne mašine. Rezultat je bilo snoliko stanje, koje je sam opisao kao „život u materici“. „Bilo je to kao da sam dobio pristup nekakvom drugačijem svetu. Bila je to izmaglica, u okviru koje sam se osećao kao da plivam u uljanom moru.“



Ljudi koji koriste ketamin za provod ušmrkavaju između 20 i 30 miligrama za noć. Nazalni sprej koji će Strous testirati sadrži iznenađujuće veliku količinu: 75 miligrama. Ljudi bi definitivno mogli da osete nešto, kaže on. „Ketamin će da radi neka dva sata. Neki ljudi bi mogli malo i da haluciniraju. Zvukove bi mogli da dožive drugačije, baš kao i oblike. To su takozvane psihotomimetske nuspojave.“



Ketamin se retko ispisuje na recept u Holandiji. Univerzitetska bolnica Lajds Universitar Mediš Centrum (LUMC)u Lajdenu ponekad to čini, „ali samo kad su sve druge opcije isprobane“, kaže Strous. Prema trenutnom obrascu za lečenje depresije, pacijenti prvo moraju da isprobaju pet različitih antidepresiva, psihoterapiju i terapiju elektrošokovima. „Upotreba ketamina ranije u tom procesu mogla bi da bude lakša po pacijenta.“





Remko je bio prikačen na svoju specijalnu infuziju dve nedelje. Ispunio je prethodno odbačen blok za skiciranje crtežima. „Prvi crteži bili su nejasni, lebdeći oblici. Kao iz snova pod groznicom. Kasnije su postali konkretniji, čak autobiografski. Nacrtao sam samog sebe u tom uljanom moru. Nastavio sam da crtam i nakon što sam pušten. Na kraju sam sakupio sve te crteže u knjigu po imenu Door de dubbele deur („Kroz dupla vrata“).



Remko nikad nije imao samoubilačkih sklonosti. On veruje da je njegovo iskustvo sa ketaminom uspelo da izleči njegovu depresiju zato što su se efekti droge zadržali nedeljama nakon što ju je uzeo. „To je veoma lično, znate. I dalje primećujem to kad pričam o tome. Ali gledam na to u pozitivnom svetlu. Zbog ketamina sam počeo — i nastavio — da crtam, što mi je omogućilo da se izborim sa svojom traumom.“



Nije svako u zdravstvu zagovornik ketamina. Farmaceutsku industriju, na primer, ova droga mnogo ne zanima zato što je neprofitna, objašnjava Strous. Istraživači, psihijatri i lekari izrazili su svoje sumnje. „Mnogi ljudi ne veruju još u njega. S jedne strane, teško im je da se izbore sa promenom, naročito kad ona dolazi s upotrebom ilegalne droge. To je tabu, naravno. To se protivi svemu što ljudi znaju i njihovom celokupnom iskustvu, a kad je to u pitanju, većina ljudi je konzervativno. S druge strane, klinički testovi i dalje moraju da dokažu koliko je on efikasan na duže staze.“



„Trenutno je najbitnija snaga efekta — koliko veliko dejstvo ima ketamin. Već znamo da je tri do četiri puta jači od redovnih antidepresiva. Zbog toga ima veliki potencijal da pruži olakšanje ljudima sa samoubilačkim mislima na duži vremenski period. U budućnosti ćemo se u jednom trenutku naći u situaciji“, kaže Strous, „kada ćemo morati da se zapitamo da li je etički ne ispisivati ketamin.“

