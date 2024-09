Koliko često možeš da se obrišeš istim peškirom

Na početku tvoje brucoške godine, tvoj momak se useljava kod tebe na gajbu. I dok njegovi roditelji prenose poslednje kofere i kutije sa stvarima u kola, on utrčava u porodični dom i iz kupatila donosi svoj omiljeni peškir. Pošto se uselio u tvoju gajbu, on se suočava sa činjenicom da ne mašina za veš ili ne radi, ili on ne ume da je koristi, a odlazak kući i pranje kod mame je ipak neizvodljivo, što mu ostavlja samo jednu opciju: kontinuirano korišćenje korišćenog peškira.

I šta se tu zaista događa

Korišćenje jednog istog peškira može realno dosta dugo da potraje. Pre svega, gde piše da moraš baš svakog dana da se kupaš (prečesto kupanje skida prirodna ulja koje stvara naša koža). Ukoliko redovno pereš ruke i oblačiš čistu garderobu verovatno si se već otarasio brojnih bakterija koje te vrebaju.



Ali kada tvoj partner inistira na svakodnevnom tuširanju, nekada i ujutru i uveče, tvom peškiru je realno dosta teško da ostane čist. Od trenutka kada se osuši i okači peškir da se suši, sat počinje da otkucava.



Holandski mikrobiolog Marsel Zvitering kaže da bakterije na peškiru gotovo istog trenutka počinju da se multipliraju, jer je peškir idealna podloga za dalje razvijanje mikroorganizama. Vlažno je, toplo i prepuno hrane (mrtve ćelije kože prešle su sa tela na peškir).

“Bakterije se multipliciraju svakih 15-20 minuta u adekvatnim uslovima. Dakle, posle 20 minuta, umesto jedne, imate dve bakterije. To naravno samo pod uslovom da polazite od toga imate jednu bakteriju, a obično ih imate mnogo više. U principu, posle osmočasovnog radnog dana, imate na sebi oko 10 miliona bakterija. Dakle, sve se brzo razvija“, naglašava Zvitering i dodaje: „Na sreću, većina bakterija nisu opasne, oko pola kilograma ljudskog tela čine bakterije, mada postoje izuzeci, kao što je stafilokoka koja može da izazove probleme“.

Gljivice na stopalima kao čest problem, posebno sportista, se pojavljuju nakon korišćenja zajedničkih kabina za tuširanje. Dakle, i bakterije i gljivice mogu lako da se nađu na onom peškiru o kojem smo počeli priču.



Šta je najgori scenario



I ti tvoj partner imate funkcionalne imuno sisteme koji vas štite od većih infekcija. Ali nisu svi te sreće. Zamislite da delite kupatilo se nekom starijom osobom, ili paru sa bebom. U tom slučaju peškir koji skuplja potencijalne probleme bi trebalo da se drži dalje od tog kupatila jer sve te bakterije i gljivice lako pronađu put do ljudi, posebno do onih sa slabijim imunim sistemom.

Infekcija stafilokokama može biti dosta opasna, jer umeju da bude otporne na antibiotike, i napadnu vitalne organe, kao što su pluća i krvne tokove.



Šta će se najverovatnije dogoditi

Najverovatnije, rizici koje donosi peškir tvog partnera su mali. Ljudi sa sobom nose stafilokoke i često se ništa ne desi, dok gljivice umeju da budu dosta uporne. Najčešće, i bakterije i gljivice će otići same od sobe, ali nivo lične higijene ima vrlo važnu ulogu u tome koliko će se dugo zadržati. Ako vaš partner nastavi da koristi taj jedan isti peškir, neće biti čistiji kako dani prolaze, već suprotno, krenuće i da smrdi.

Šta možeš da kažeš svom momku?

On definitivno može isti peškir da iskoristi par puta. Američki profesor Keli Rejnolds tvrdi da ne bi trebalo više od tri puta sušiti isti peškir. Svakako ne tako što će te ga baciti na policu zgužvanog, jer su to idealni uslovi za razvijanje bakterija.



„Kalkulacija je prilično jednostavna. Ukoliko je peškir suv, mogućnost razvoja bakterija je nula posto“, dodaje Zvitering.

„Taj maksimum od tri korišćenja treba imati na umu, smatra on, iako kaže da i sam koristi šekira par puta više. „Nije to procena doneta nekom naučnom metodom, nego po iskustvu“.

Korišćenje jednog te istog peškira u nedogled nije rešenje. Pre ili kasnije, tvoj dečko će morati da opefe taj peškir.Naravno, on će se pitatiti, kad je prekasno, a kad prerano? Jer ne postoji naučni odgovor na to važno pitanje. Profesor Zvitering kaže da korišćenje sopstvenog nosa u toj situaciji nije loše rešenje. „Kad počne da smrdi, već je prekasno. Možda bi trebalo da zamolite momka da kupi novi peškir“.



Ovaj tekst je prvobitno objavljen na VICE NL.