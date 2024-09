Lil Pipov posthumni album izlazi uskoro, a prvi singl je jako tužan

Prethodno objavljeno na Noisey.

Zaostavština repera Lil Pipa objavila je u petak „Cry Alone,“ prvi sing posthumnog projekta Come Over When You’re Sober Pt. 2. koji je režirao Maks Bek, a producirao Mezzy. U videu za „Cry Alone“ možemo, između ostalog, da vidimo Pipa kako grli plišanog medu.

– Pip i ja smo snimili ‘Cry Alone’ u maju 2017. – rekao je Bek u saopštenju za medije i nastavio – prvobitno je mislio da će se traka naći na COWYS1, ali ispostavilo se da se više uklapa u COWYS2 zbog čega je objavljivanje videa odloženo.



Prema rečima Beka, video je rezultat potrebe za Mekdonaldsom u kasnim večernjim satima.



Prošlog meseca objavljena je i „Falling Down,“ pesma preminulog repera u kojoj je još jedan preminuli reper, XXXTentacion, što je izazvalo zabrinutost među prijateljima i bivšim saradnicima Lil Pipa. Sudeći po objavljenoj listi pesama, koju možete pogledati ispod, kontroverzna numera se neće naći na posthumnom albumu.

Broken Smile (My All) Runaway Sex with My Ex Cry Alone Leanin’ 16 Lines Life is Beautiful Hate Me IDGAF White Girl Fingers

