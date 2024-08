Ludačke, istinite priče iza nekih od najboljih krimi filmova

Pohvale kritike i popularnost podkasta kao što je My Favorite Murder i prve sezone Serial, i TV serija kao što su Making a Murderer, The Jinx, i OJ: Made in America govore o ogromnom apetitu javnosti za stvarne zločine. I na filmu često kopaju po stvarnim zločinima da bi pričali uverljive priče, i to su radili još od samih početaka, 1901, sa filmom Stop Thief!. Razgovarali smo sa nekim piscima/stručnjacima za stvarne zločine i sa pravim kriminacima o nekim od najepskijih i najnasilnijih priča koje su dospele (ili im je suđeno da dospeju) na filmsko platno.

Gotti (2018)

Novi film zvezde Entourage, Kevina Konolija, sa Džonom Travoltom, trebalo bi da ima premijeru 15. juna, i nadamo se da neće biti loš kao što rečenica „Novi film zvezde Entourage, Kevina Konolija, sa Džonom Travoltom“ sugeriše. On priča priču o Džonu Gotiju, ikoni mafije poznatom kao „Teflonski Don“, kako su ga prozvali zbog sposobnosti da se na njega ne zalepi nijedna federalna tužba. Gotijev stil i razmetanje su ga učinili savršenom stočnom hranom za Holivud, i do svoje smrti u zatvoru, 2002, naslađivao se svojom ozloglašenošću.

„Pomama je zaslužena, zato što je Goti bio veoma retka ptica među šefovima mafije“, kaže za VICE Lari Mekšejn, autor knjige Brada: Život i zločini šefa mafije Vinsenta Gigantea. „Pogledajte vođe drugih familija iz osamdesetih, u poređenju s njim: ’Brada’ Gigante, Vik Amuso, Džo Masino, Vik Orena – to nisu bili tipovi koji su nosili odela od 2000 dolara, ili odlazili na kasne večere na Aper Ist Sajd, niti su ih jurili TV reporteri kao što je Džon Miler. Niti su snimali filmove o njima“. Kako i dolikuje, Džon Travola je provodio sate sa Donom Gotijem mlađim, i sa udovicom Viktorijom Goti, da bi tačno ubo ulogu.



White Boy Rick (2018)

Sa premijerom zakazanom za 21. septembar, ovaj film sa Metjuom Mekonahjuom u glavnoj ulozi opisuje detalje života i doba Ričarda Veršija mlađeg, poznatog kao Vajt Boj Rik. On je bio diler koji je postao doušnik, koji je sredinom osamdesetih postao glavni gospodar droge u Detroitu, i koji je prošlog leta sa doživotne robije u Mičigenu pušten na uslovnu slobodu, a sada je na odsluženju petogodišnje kazne na Floridi, zbog poslova sa ukradenim kolima, koje je obavljao dok je bio u programu zaštite svedoka.

„Niko nije verovao da će se se toliko popeti u lancu ishrane i da će biti toliko dobar u toj ulozi“, kaže nam istoričar zločina iz Detroita, Skot Bernstin, koji je bio konsultant na nastupajućem filmu. „Jednom kada je uspeo, nije se osvrtao nazad. Izgubio je nevinost i isprostituisao se, a oni koji su osmislili operaciju u kojoj je učestvovao su gledali da po svaku cenu pokriju svoje tragove. Priča o Vajt Boju Riku je kao salivena za veliko platno. Bilo je samo pitanje vremena kada će se Holivud zainteresovati“.



American Made (2017)

Beriju Silu, smelom, pametnom i nesmotrenom pilotu koga Tom Kruz igra u filmu iz 2017, American made, na kraju su došli glave njegov sopstveni ego i pohlepa, dok je predvodio karavane kokaina za ljude kao što su Pablo Eskobar i medeljinski kartel, sve vreme radeći kao doušnik Odeljenja za narkotike, sa zloslutnim vezama u CIA.

„Beri je bio prijatna osoba za razgovor u društvu, prijateljski nastrojen i velikodušan, kaže za VICE Del Han, Silov prijatelj i bivši agent FBI koji je autor knjige Kraj krijumčara: život i smrt Berija Sila. „To je primer za to kada Zakon o zaštiti svedoka zakaže, zato što nije obavezan“, kaže Han povodom Silovog neslavnog kraja.



Black Mass (2015)

Pre nego što ga je igrao Džoni Dep, bostonski Beli Provalnik je bio pripadnik najmoćnije irske mafije u zemlji. Na svom vrhuncu, nije se mnogo razlikovao od drugih surovih ubica koje su vladale strahom i zastrašivanjem. Međutim, njegova legenda je rasla tokom 16 godina koje je proveo u begu, nakon što je 1995. pobegao iz Bostona. Bio je drugi najtraženiji čovek na svetu, odmah iza Osame Bin Ladena.

„Skandal sa Belim Provalnikom je bio najveći trn u peti u istoriji Ef-Bi-Aja“, kaže za VICE Mark Silverman, bivši saradnik bostonske mafije i autor knjige Nestašni mafijaš: neispričana priča Marka Silvermana i bostonske mafije. „Njegova priča je jedinstvena po tome što je on postao najmoćniji mafijaš u isto vreme kada je njegov brat postao najmoćniji političar. Dodajmo tome činjenicu da je FBI sve to omogućio – umesto da postane doušnik, što su mnogi i verovali da jeste, Beli je plaćao FBI i donosio odluke. Njegova lukavost i inteligencija su mu omogućili da preokrene scenario“.



Kill the Messenger (2014)

Sredinom osamdesetih, „Frivej“ Rik Ros je postao simbol za sve neuspehe Rata protiv droge. Preko operativca CIA pod imenom Danilo Blandon, istraživački novinar Merkjuri Njuza iz San Hozea, Gari Veb, je otkrio da Ros prodaje kokain za CIA, za finansiranje kontrarevolucionara u Nikaragvi. Neustrašivog Rosa na platnu igra Majkl K. Vilijams, dok se Džeremi Rener udubio u lik Veba.

„Na vrhuncu svoje karijere, radio sam 100 kila dnevno“, rekao je Ros za VICE. „Nekim danima je bilo 200 kila, pa ti izračunaj, 15 hiljada dolara po kilu, to je milion i po dolara. Bilo je dana kada bih uzeo tri miliona. Iako donekle jesam želeo da budem slavan i da me prepoznaju, nikada nisam ni pomislio da će to dostići ovakav nivo. Gari Veb je sve otkrio“.



The Iceman (2013)

Ričard „Ajsmen“ Kuklinski, koga je 2013. na filmu igrao Majkl Šenon, bio je ubica mafije, koji tvrdi da je prihvatao poslove i ubio preko stotinu ljudi. Ubačeni agent ATF Dominik Polifrone, kome se na špici filma „posebno zahvaljuju“ je bio čovek koji ga je uhvatio.

„Imali smo mnogo posrednih dokaza“, kaže Polifrone za VICE. „Ali kada je Kuklinski počeo da mi priča sve, imali smo direktne dokaze za svaki zločin koji je počinio. Sve je došlo na svoje mesto. To je bio neobičan slučaj, zato što je ubijao ljude čistim cijanidom, a oni to nisu mogli da otkriju“.



Alpha Dog (2006)

Priča Džesija Džejmsa Holivuda je zaista čudnija od fikcije. Kao što ga je i Emil Hirš dočarao u filmu iz 2006. (kao „Džoni Trulov“), on nije bio dete sa ulice koje je poteklo iz nemaštine, on je samo bio neobuzdani diler opijen moći. „Ovo je tačno ona vrsta priče koja, kako bilo da bilo, čini sjajan materijal za knjige, dokumentarce i, naravno, za holivudske filmove“, kaže nam Kristijan Cipolini, autor knjige Laki Lućano: misteriozne priče o legendi podzemlja. „Pomama za ovim slučajem skoro sasvim zasenjuje činjenicu da je jedno nedužno dete izgubilo život. To je važna priča, zato što toliki njeni aspekti demonstriraju koliko tragičan niz situcija može da stvori savršenu oluju varijabli – novac, mačizam, paranoja, impulsivnost, strah i loši saveti – koja dovede do ubistva“.

Paid in Full (2002)

Osamdesetih godina, kada je krek preplavio Njujork, Azi Fejson, Alberto „Alpo“ Martinez i Rič Porter su bili harlemski klinci koji su dilovali drogu, pre nego što su sva trojica i sami postali žrtve njenog prokletstva (Martinez je ubio Portera iz pohlepe, dok je Fejson umalo poginuo tokom pljačke koja se izjalovila.). Zvezde filma Paid in Full su Kem Ron, Vud Haris i Meki Fifer, a producirali su ga Džej Zi i Dejmon Deš.

„Fejson, Martinez i Porter su bili drugari i harlemski dileri krek kokaina, koji su operisali tokom osamdesetih“, kaže za VICE Ron Čepsijuk, koji je autor Gangstera Harlema.

„To je tužna, čak i tragična priča“, objanjava Čepsijuk. „Alpo je bio doušnik i ubica, uhvaćen je i završio je u zatvoru. Sada je zaštićeni svedok. Porter je ubijen, zajedno sa svojim bratom. Ako je iko junak ove priče, onda je to Azi Fejson, koji je preokrenuo svoj život, i sada mu ide dobro“.



Belly (1998)

Sa reperima Nasom i De-Em-Eksom u glavnim ulogama, ovaj film Hajpa Vilijamsa o dva druga iz detinjstva koji završe na ulici je klasika. Ono što je manje poznato je da je scenarista Entoni „Romeo“ Boden, koji potiče iz Holisa u Bruklinu, priču donekle zasnovao na dvojici gangstera sa kojima je odrastao, Alfredu „Al Mandeju“ Klivlendu i Džonu „Šakim Bio“ Edvardsu. Lokacija filma, Omaha, u Nebraski, zapravo je Lorejn, u Ohaju, a Al Mandej, na kome se zasniva De-Em-Eksov lik, „Bans“, služi doživotnu kaznu zatvora u Ohaju.

„Nasov lik, Sinsir, nije zaista postojao“, kaže nam Šakim Bio, koji je o uličarskom životu pisao u Omega Džon Krajst – poslednje najbolje, i trenutno zajedno sa Al Mandejem robija u Ohaju. „Romeo je narator priče, zato što je više vremena proveo sa nama, i prisustvovao je nekim ludim sranjima. On priča priču sa narativne strane, time što je od sebe napravio lika. Ja sam držao Lorejn od 1988. do 1991. Moj lik je onaj gadni, Nolidž, koji j zapravo napalio Bansa na Nebrasku“.

„Mnogo sranja iz filma je zasnovano na stvarnim događajima i scenarijima“, kaže Bio. „Bio sam u vezi s Romeom dok sam bio u kazneno-popravnom domu SAD, Tera Hotu, ali nismo imali nikakvog uticaja na film“.