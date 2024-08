Luka Maksimović: GIK ubrzao proceduru za izdavanje lične karte Belom

Na konferenciji za štampu nakon uklanjanja nedostataka i ponovnog proglašenja izborne liste „Ljubiša Preletačević Beli – Zato što volimo Belovgrad“, Luka Maksimović je povodom lične karte na ime Ljubiša Preletačevića Belog koja je GIK-u predata na sinoćnoj sednici objasnio da je upravo Gradska izborna komisija ubrzala proceduru za izdavanje lične karte sa tim imenom.

– Šestog februara je predat zahtev, procedura je ubrzana juče, 21. februara. Iz GIK-a su proverili i rekli da je u procesu izrada, promena dokumenata. Pitali smo da li je problem da se to odradi i danas, oni su rekli da bi bio baš zbog toga što konačna izborna lista ne bi bilo objavljena u roku i da bi to remetilo izborni proces, te da će pokušati da urgiraju da se to završi juče, kao što jeste – kaže Maksimović.

Jovan Gulan iz izbornog štaba pokreta kaže da „ovo nije prvi put da za neki izborni proces se ekspresno menja ime kandidata“.

– Sa time smo se susretali ranije, nego se preko toga prešlo, a oko ovoga se digla velika pompa. Imamo kratko pamćenje što se tiče nekih stvari. Samo bih poručio svim sugrađanima da se sete svega što je bilo pre nego što osuđuje bilo čije postupke – kaže Gulan.

Na pitanje na šta tačno misli, Gulan nije želeo da precizira.

Na pitanje novinara zašto nisu na vreme predali zahtev, Maksimović objašnjava da je to jedna „marketinška akcija“ usled nedostatka sredstava. Objasnio je da su i ovog puta odbili finansiranje iz budžeta, te da u kampanju idu sa 470 evra, na šta su, kaže, ponosni.



– Ovo je i još jedan način da vidimo kome mi to zapravo smetamo i kome smeta to da se jedna grupa mladih ljudi kandiduje i pokuša nešto da ispravi u ovoj zemlji. Videli smo i to je okej, mi ćemo se i dalje boriti i želimo sreću svima – kaže Maksimović dodajući da sada vidi da su „sami protiv svih“.

Na naše pitanje šta se promenilo od predsedničkih izbora kada je njegova kandidatura bila moguća zahvaljujući glasovima predstavnika opozicije u RIK-u – dok predstavnici SNS-a nisu bili u sali – do danas kada je kandidatura liste Belog proglašena upravo zahvaljujući SNS-u, Maksimović odgovara:

– Definitivno opoziciji ne odgovara da budemo na listi jer verovatno veruju da bi bez nas dobili veći procenat glasova, a definitivno je i to da poziciji igra da bude što više igrača našeg kapaciteta – kaže Maksimović.

Odgovarajući na to kako doživljava komentare da je Beli „SNS projekat“ i to što su njegovu poruku Draganu Đilasu preneli mahom prorežimski mediji, Maksimović kaže da je to „jače od njih“.

– Nijedan mediji se nije oglasio kada sam poslao tu poruku, a to odgovara samo SNS-u. Oni su vrteli taj spot po četiri, pet puta u dnevniku na Pinku i sad ja ne mogu da svakih 15 minuta da se ograđujem. Ali definitivno da njima igra igru i da nas iskorišćavaju, mi smo svesni toga – kaže Maksimović.

Maksimović je objasnio da on lično nije promenio ime jer je želeo da „izađe iz uloge i bude Luka“.

Novinarima se predstavio i Ognjen Maksimović koji se od juče zove Ljubiša Preletačević Beli.

– Ovo je bio moj stari identitet ali se nisam zvao ovako. Ja sam u Mladenovcu jedini koji je bio skoro u svakoj stranci. Dao sam saglasnost da ime, lik i delo mogu koristiti u svim medijima, Luka može da se predstavlja kao Beli, ja sam svoje odradio. Luka mi je inače brat od tetke iz Rusije, naravno – kaže Ognjen Maksimović.

Pitali smo i kakva je poruka kampanje za njihove birače to što lik Belog više nije i Lukin lik, već do sada javnosti nepoznate osobe.

– Oni su nama zamerili tehnikalijom mi smo tehnikallijom i odgovorili. Ako će da se gađaju sematnikom i mi ćemo semantikom – kaže Jovan Gulan kratko.