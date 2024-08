Može li škrgutanje zubima na MDMA i kokainu zauvek da ti zezne vilicu

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE Denmark



Svašta može da ti se dogodi u telu i umu kada uzmeš gomilu kokaina ili MDMA. Nešto od toga može da bude dobro – dubokoumni razgovor s prijateljem, novostečena sklonost ka sladoledima na štapiću, cunami serotonina koji ti preplavljuje mozak radošću – dok neke druge stvari mogu da budu itekako neprijatne, sa naknadnom pameću.

Ali jedna od uobučajenih i ne posebno šarmantnih nuspojava uzimanja obe ove droge je to što, usred vrhunca, može da ti se desi da ti se vilica nekontrolisano koči i da škrgućeš zubima. Ako je noć baš potrajala, možda ćeš i sutradan osećati posledice svog tog škrgutanja.

Ali šta ako taj bol ne prođe? Može li da napravi nepopravljivu štetu na tvojoj vilici?

„Vilica je počela da mi škljoca, ne dugo nakon što sam prvi put uzeo MDMA“, kaže Jonas, 27, koji je zamolio da mu ne objavljujemo puno ime i prezime. „Prošlog leta sam se posle jednog noćnog izlaska probudio sa bolovima u licu, i tada je to škljocanje počelo. I ranije sam imao mamurluke, ali tako nešto nikada nisam doživeo. Pomislio sam u sebi, ’Ovo je loše’“.

Mislio je da će to vremenom prestati, ali stanje njegove vilice je nastavilo da se pogoršava – bez iznenađenja, posle još jednog posebno napornog vikenda. „Sutradan sam jeo sendvič, a u vilici mi je iznenada nešto glasno puklo“, kaže mi on. „Mislim da je to posledica drogiranja. Trenutno mogu da žvaćem samo desnom stranom usta“.

Nije sasvim jasno zašto ljudi počnu da škrguću zubima kada su drogirani – iako je poznato da MDMA izaziva lučenje velike količine neurotransmitera serotonina u organizmu, a istraživanja na pacovima pokazala su da lučenje serotonina izazvano MDMA-om ima negativan uticaj na prirodne reflekse vilice.

„To je na neki način kao kada neko vreme žvaćeš gumenu bombonu, a onda je izvadiš iz usta. To je sada oblik koji ima – to ne može da se poništi.“

Lene Sandal, danska fizioterapeutkinja koja je specijalizovana za probleme sa vilicom, pojašnjava kako ovo grčenje vilice i škrgutanje zubima može da napravi i više štete nego što je bol u licu sutradan. „Ljudska vilica ima dva zgloba sa diskom, što omogućuje pokretanje vilice bez osećaja bola“, kaže Sandal. „Ali kada je vilica pod naporom, ti diskovi mogu da se ukoče i izgube sposobnost otvaranja i zatvaranja usta. Ako se to dogodi i ne leči se, rizikuje se trajno oštećenje vilice, koje dovodi do osteoartritisa“.

Sandal kaže da zamislimo vilicu kao dva glatka parčeta drveta, između kojih se nalazi gumica za brisanje. Kada žvaćemo, gutamo ili generalno koristimo svoja usta, ova dva parčeta drveta se bez problema taru o gumicu, i nikada se ne dodirnu. Ali ako gumica nestane, mogu da se taru samo jedno o drugo.

Da bih čula još nečije mišljenje, razgovarala sam sa stomatologom Perom Stiltvigom, koji je vodeći strućnjak u polju okluzalne funkcije – ili jednostavnije rečeno, u tome kako se zubi poređaju radi ugriza. Stiltvig kaže da je lečio mnoge pacijente čiji su problemi s vilicom bili povezani s drogama, i iako nije mogao da mi potvrdi koliko uživaoca droge pati od njih, složio se sa time da škrgutanje može da dovede do trajnije štete i osteoartritisa.

„Ako se diskovi iskrive zbog ukočene vilice, počeće da pucaju, i vemenom će dodati više pritiska nego što vilica može da podnese“, objašnjava Stiltvig. „Tada dolazi do osteoartritisa. Na duge staze, vilica može da počne stalno da vam se koči, ali to vas neće ubiti“.

Sandal se slaže: „Škljocanje je znak da diskovi pucaju. A kada se to jednom dogodi, više nema nazad. To je na neki način kao kada neko vreme žvaćeš gumenu bombonu, a onda je izvadiš iz usta. To je sada oblik koji ima – to ne može da se poništi.“

Šta onda uživaoci droga mogu da učine da zaštite svoje vilice – osim toga, znate, da prestanu da se drogiraju?

„Kada si pod uticajem droge, u principu ne možeš da učiniš ništa da zaštitiš svoju vilicu“, kaže mi Sandal. „Ako koristiš standardan štitnik za zube koji se kupuje u apoteci, samo ćeš napraviti još veći problem. Možeš da nabaviš protezu napravljenu po meri – ali ako si drogiran i imaš jake grčeve u vilici, rizikuješ da ti cela vilica iskoči iz zgloba. Takođe, ne možeš baš ni da govoriš, piješ ili dišeš na usta kako treba, ako nosiš jednu od njih. Postoji veoma malo specijalizovanih stomatologa i terapeuta koji mogu da leče taj bol, i vilica ti se nikada neće u potpunosti oporaviti“.

Ali nema razloga za paniku – potrebno je da konzumiraš mnogo droge u prilično dugom vremenskom periodu da bi izazvao takvu vrstu nepopravljive štete. A ako osetiš neke od simptoma posle naporne noći, to ne znači automatski da si u nevolji.

„Izolovani incidenti nisu ništa strašno“, kaže Stilvig. „A pod izolovanim incidentima podrazumevam to kada ti vilica škljocne, ali ne osetiš bol. Ako počne da te boli, ili vilica počne stalno da ti se koči, to je znak da bi trebalo da se zabrineš. Ipak, ako se toliko drogiraš, ne verujem da je stanje tvoje vilice tvoj najveći problem“.