Ovaj lik je navodno lažirao pad kako bi uzeo novac od osiguranja i gadno fejlovao

Nije lepo lagati i svi mi bi trebalo da poštujemo jedni druge i budemo međusobno iskreni, ali povremeno neko izvede tako složenu i dobru laž, da nam nema druge nego da mu se poklonimo i čestitamo mu. Setimo se svi kako je Ana Delvej prevarila ceo Njujork, onog ogromnog sranja od Fyre Festivala, ili one neverovatne prevare na Tinderu. Eto, pomenuli smo nekoliko najčuvenijih prevara koje su se desile u poslednje vreme. Ovaj čovek koji je pokušao da lažira povredu na poslu, nažalost nije na toj listi.

Prethodne nedelje, vlasti Nju Džerzija objavile su snimak sigurnosne kamere na kom je, kako tvrde, čovek koji se namerno okliznuo na ledu kako bi dobio odštetu. Ali nije, jer je očigledno trebalo malo više da se potrudi.

Taj čovek je pedesetsedmogodišnji Aleksander Goldinski, koji je prošle jeseni radio kao podugovarač u firmi Woodbridge company. On se navodno gadno povredio kada se okliznuo na parče leda koje je otpalo iz mašine za vodu, izvestio je My Central Jersey. No, snimak koji je nadavno objavljen, jasno pokazuje da on namerno baca kockice leda po podu pre nego što je skupio hrabrost i nežno se stropoštao na pod.

Uostalom uverite se i sami:

Kako su saopštili iz policije, Goldinski je posle ovog pada otišao u bolnicu i popunio obrazac gde prijavljuje povredu na radu. Prošlog mesca je uhapšen i tereti se optužbama za prevaru.

„Istraga je pokazala da je Goldinski namerno bacao led po podu kafeterije na svom poslu, namestio se kao da je pao i čekao da ga neko vidi,“ navodi se u saopštenju nadležnih organa.

Mimo ovih zvaničnih optužbi, ovaj lik bi stvarno trebalo da se stidi ako je ovo njegov najbolji pokušaj lažiranja da se okliznuo i pao. Ukoliko si već rešio da uradiš tako nešto, neka bude spektakularno. Imaj bar malo ponosa prema onome što radiš, čoveče.

