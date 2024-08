Ovo su najluđe fotografije polarnog talasa koji je pogodio Čikago

Polarni talas protutnjio je kroz Srednji zapad SAD ove nedelje, i sa sobom doneo istorijski niske tempterature u nekim delovima zemlje. Čikago, koji je teško pogođen, pao je ispod -20 stepeni u četvrtak, sa vetrom koji je donosio temperature i do žestokih -40 stepeni.

Hladni talas je odneo najmanje osam života, a uginula je jedna zebra, pošte su zatvorene u nekoliko država. Više od 1,000 letova je odloženo, a više od 2,000 je otkazano.

Prilično je jasno da je u Čikagu stravično hladno – ali kako to zaista izgleda tamo?

Toliko je hladno da su zapalili šine kako bi mogle da funkcionišu.

Toliko je hladno da grad preživljava “smrznute potrese”, javlja CNN. To se događa kada je toliko ledeno, podzemne vode se smrznu i šire, lomeći kamenje i prljavštinu na kojoj je grad sagrađen, što dovodi do nečega što zvuči kao manje eksplozije.

THOSE STARTLING POPS AND BANGS you're hearing isn't your imagination! "Cryoseism", more commonly known as an "ice quake" or "frost quake", is a minor seismic event caused by the sudden cracking action in frozen soil or rock that's saturated with water or ice. #Science pic.twitter.com/3lhLbu9HWu — Joe Crain (@JoeCrain) January 30, 2019

Toliko je hladno da je entuzijasta Džejms Dejvid rekao da se njegova činija sa špagetima transformisala u nadrealnu skulpturu za 60 sekundi nakon što je izneo na terasu na 17 spratu svog stana. “Hladni vazduh je izvukao vlagu i toplotu izmog tela toliko brzo da su se mraz i led odmah uhvatili na mojim trepavicama. Tako nešto nikada pre nisam doživeo, ” rekao je za VICE.

Image courtesy James David

U tako zamrznutom gradu, stanovnici Čikaga poput Dejvida, provodili su vreme dokumentujući ledenu tundru koja je bila jezero Mičigen.

My brother took this flying out of Chicago today 😳 pic.twitter.com/OXLuMsBgl4 — Alesia (@alesiaquinones) January 31, 2019

Mercifully, forecasters predict temperatures will shoot upwards of 40 degrees by the end of the week—but in the meantime, Chicago has basically been reduced to a real-life Hoth.

