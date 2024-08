Pitali smo lepe ljude da li je njihov život stvarno bolji

Tekst je prvobitno objavljen na VICE UK.

Da, lepi ljudi sigurno uživaju u sebi svaki put kad se pogledaju u ogledalo. Ali našim ludački zgodnim prijateljima ne cvetaju uvek ruže: prema naučnim nalazima, zgodnim ljudima ne ide od ruke održavanje veza na duže staze i skloniji su razvodu, a njihova lepota čak ume da im ne ide u korist na intervjuima za posao – mada su studije pokazale da su mnogi atraktivni ljudi natprosečno inteligentni.

Videos by VICE

Vidite, jedna skorašnja studija – naslovljena „Uticaj fizičke privlačnosti na veru u pravedan svet“ – pokazala je da sva ta očigledna nepravda ne utiče previše na lepe ljude. Učesnici za koje se smatralo da su najatraktivniji bili su najviše skloni da se slože sa izjavama koje aludiraju da je ovaj svet fer i pravično mesto. Ako ste zgodni, sugeriše se, veća je verovatnoća da ćete imati utisak kako će sve ispasti kako treba.

Ali da li je to stvarno tako? Otišla sam pravo na izvor i pitala neke veoma lepe ljude da li je život zaista više fer prema njima.

Đina, 21

VICE: Zdravo, Đina. Ti si, dakle, lepa. Misliš li da je svet generalno gledano fer?

Đina: Ne! Život definitivno nije fer, ni prema kome.



Da li bi dobila iste prilike u životu da ne izgledaš toliko dobro?

Na to je teško odgovoriti, zato što se jedan od mojih poslova vrti oko toga da „izgledam dobro“. Naravno, ne bih bila model i ne bih dobila priliku da neko tamo nije mislio da mogu to da radim! Zato sam dobila priliku da zaradim novac, ali s druge strane na meni je da radim vredno i takmičim se s milionima drugih lepih devojaka.

Da li je lepim ljudima lakše u životu?

Smešno je to, jer moj dečko stalno kaže: „Voleo bih da sam zgodna devojka“, zato što, pretpostavljam, ljudi tada umeju da budu posebno predusretljivi prema vama ukoliko to žele. U ovom trenutku postoji jedan momak u Pretu koji me zove „suprugom“ i svake nedelje mi daje popust na kafu i grickalice. Ali i dalje kad vidim neku devojku pomislim da je ona savršena – ono, u fazonu sam: ‘Kad bih samo imala njen nos ili njeno telo’ ili tome slično. Dakle, koliko god dobro mislili da neko izgleda, ne smete da zaboravite da oni ne vide nužno isto ono što vi vidite, jer lepota je ionako u oku posmatrača.

Da li ti se dešavaju stvari koje nisu fer samo zbog toga kako izgledaš?

Obično su to sitnice, kao kad me upoznaju sa drugim devojkama na nekom događaju, a one me samo hladno pogledaju, pa posle mislim da ih nerviram ili tome slično. Ali moj dečko mi je objasnio da se one samo osećaju ugroženo ili su ljubomorne. Ista stvar dešavala se mojoj majci kad je bila mlada. Jedna osoba ju je čak premlatila samo zbog toga što je bila lepa.

Život definitivno ume da bude „nefer“ kad ste lepi i neko ne ume s tim da se izbori. Trebalo bi da svi budemo malo ljubazniji jedni prema drugima!

Buši, 22

Život. Da li je fer?

Etan: Ne, mislim da nije.

Zašto nije?

Stvari ne ispadnu uvek onako kao što bi trebalo. Neki ljudi su suviše opsednuti time šta neko može da im ponudi, umesto da se fokusiraju na ono što oni mogu da ponude tom nekom drugom.

Jesi li se susreo sa nečim što nije bilo fer zbog toga kako izgledaš?

Mislim da neki ljudi sude o meni pre nego što me upoznaju. Oni pretpostavljaju da u životu sve samo dobijam na tacni. Ljudi vide lepo lice i odmah pretpostave da tu nema inteligencije ili nesigurnosti.

Kako da se postaramo da svi dobiju isti fer tretman?

Treba da gledamo ljude više iznutra [prvo], pa tek onda spolja, i da se trudimo da zaista upoznamo ljude koji se nalaze iza tih lica.

Medi, 21

VICE: Ti si lepa. Misliš li da je život fer?

Medi: Mislim da na ovom svetu ima mnogo nepravde. Teško je osvrnuti se danas i reći da je život sasvim fer. Ali mislim da kako mi doživljavamo „pravičnost života“ i kako reagujemo na nju zavisi od nas kao pojedinaca. Što se tiče mog života konkretno i mojih ličnih iskustava, rekla bih da je moj život uglavnom bio fer; svesna sam svih svojih privilegija i priznajem da ih imam.

Da li se neko nije ponašao fer prema tebi zbog toga kako izgledaš?

Jeste. Ja sam meleskinja: moja neukrotiva, kovrdžava afro frizura i nos koje sam nasledila od crnog oca ne uklapaju se u konvencionalne zapadnjačke standarde lepote. Dakle, postoje predrasude i mnogo stereotipa zbog toga kako izgledam. A iskusila sam iz prve ruke i kako atraktivne crne žene ili meleskinje umeju da budu fetišizovane.

Postoje li prilike u životu koje se lepim ljudima ukazuju više?

Ne neke posebno velike životne prilike. Možda sam preveliki optimista ili suviše naivna što verujem u to. Zaista mislim da ljudi umeju da budu srdačniji, otvoreniji ili poverljiviji prema ljudima koji su privlačni… Mislim da je to podsvesna predrasuda koju nosimo u sebi, bilo da smo spremni da to priznamo ili ne.