Pitali smo ljude da u jednoj rečenici opišu svoje iracionalne strahove

Ako ste ikad imali neku fobiju, znate koliko to ume da bude nezgodno. Panika vas preplavi od same pomisli na neku sasvim uobičajenu lokaciju, situaciju, ili pojavu. Srce krene da lupa a dah da zastaje zbog same pomisli – na bube, pad aviona, dodir pamuka. Glupo se osećate jer vam razum govori da niste stvarno u opasnosti, ali telo ipak reaguje kao je ugroženo.

Po National Institute of Mental Health, definicija fobije glasi: „intenzivan iracionalan strah od fenomena koji ne predstavlja stvarnu pretnju; simptomi anksioznosti javljaju se čak i od same pomisli na isti.“ Statistika kaže da od fobija pati 19 miliona odraslih ljudi u Americi, ili 8.7 procenata stanovništva, od toga dvostruko više žena nego muškaraca. Pitali smo prijatelje i kolege šta ih iracionalno plaši; evo šta su rekli.

„Da mi zmije ne izgmižu iz WC šolje.” – Čelsi, 31

„Plaši me Fili Fanatik, šta to predstavlja?” – Kesidi, 24

„Mene plaše sve maskote, ali bukvalno sve do jedne” – Eli, 24

„Bojim se pamuka; muka mi je i od same reči.” – Džoslin, 36

„Da neka žaba skoči na mene, ma koliko mala bila.” – Rejčel, 32

„Strašni su mi veliki nacionalni spomenici.” – Ali, 25

„Da završim nataknut na slomljeni saobraćajni znak.” – Tom, 41

„Da mi preseku Ahilovu tetivu, kao u Groblju kućnih ljubimaca.” – Kortni, 39

„Plašim se iskazivanja ljubavi u poslovnom okruženju.” – Kejti, 27

„Da me snime za prilog o epidemiji gojaznosti bez mog znanja.”

„Brinem da mi maser ne polomi slučajno prste na nozi.“ – Lora, 29

„Užasava me pomisao da ostanem bez toalet papira.“ – Vanda, 45

„Da ne progutam pauka u snu.“ – Lora, 26

„Kad pukne balon negde u blizini.“ – Marsi, 32

„Da posečem prst na ivicu konzerve.“ – Kevin, 30

„Ribe, jebote; odvratne ljigave krljuštave.“ – KT, 26

„Prizor mrtvog tela na plaži.“ – Alison, 33

„Da će jato golubova da mi iskljuca oči.“ – Vil, 32

„Da vozim pogrešnim pravcem po autoputu.“ – Kejtlin, 30

„Frka mi je od sirena.“ – Heder, 37

„Da me pod tušem neko ne izbode nožem, kao u Psihu.“ – Kristen, 38

„Da mi se zmije ne uvuku u krevet dok spavam.” – Ani, 33

„Da me mačka ne izgrebe dok spavam.“ – Tom, 34

„Plašim se ajkula čak i u bazenu.“ – Džejn, 29

„Da mi se neko skuca kolima u zid spavaće sobe.“ – Endru, 31

„Kad god me mama nazove, javlja da je neko umro.“ – Ember, 35

„Užasava me mogućnost da pukne vaj-faj veza.“ – Nikolas, 22

„Razgovor sa nepoznatima; radije bih umrla.“ – Vendi, 23

„Da ne odgrizem slučajno prst.“ – Fiona, 26

„Ne mogu da podnesem da mi bilo šta dotiče oko.“ – Dejv, 29

„Da će most da padne dok se vozim preko njega.“ – Ejm, 32

„Da mi ostane samo jedna dlaka na glavi, kao Čarli Braunu.“ – Dre, 24

„Da mi nečiji klima uređaj padne na glavu.“ – Aleks, 34

„Skrivene kamere u iznajmljenom stanu.“ – Džejni, 24