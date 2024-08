Pitali smo ljude šta je najgora stvar koja se nalazi u njihovim Fejsbuk porukama

Svi imamo svoje demone, od kojih se mnogi kriju u arhivima Facebook Messenger četova. Blago svima nama, Fejsbuk je nedavno priznao da ove privatne poruke distribuira striming servisima kao što su Spotify i Netflix, ali i brojnim drugim firmama u tehnološkom sektoru.

Dok je gigant trpeo kritike, ja sam se prošetao ulicama i pitao ljude da li grizu nokte zbog najnovijeg u nizu Fejsbuk problema.

Videos by VICE

KEROLAJN (26)

VICE: Šta je ono najgore što bi Fejsbuk mogao da pronađe u tvojim porukama?

Kerolajn: Sa društvom komuniciram preko Mesendžera umesto preko SMS-a, tako da mi ne bi bio svejedno da te poruke može da čita ko hoće. Planiramo gde ćemo kad da idemo, dogovaramo se o alkoholu, drogama, seksu, ali u stvari to nekad ipak ostavim za SMS, što bi značilo da mi je Fejsbuk Mesendžer malo mirniji, da se manje pominje droga i seks.

Šta je po tebi trenutno najgora strana Fejsbuka?

Mislim da više nije relevantan. Danas Fejsbuk koriste uglavnom starije osobe. Ja još koristim Mesendžer, ali na Fejsbuk više ne kačim slike, niko me i ne taguje na svojim slikama. Čak mi stiže mnogo manje Fejsbuk poruka oko rođendana nego ranije. Baš je to tužno!

Koliko ti je stalo do zaštite podataka kada biraš društvenu mrežu koju ćeš koristiti?

Ne previše, nemam ni privatan profil na Instagramu. Nije baš da ću da kačim šifre za lansiranje nuklearnih projektila. Uglavnom su slike sa letovanja, neka gleda ko god je zainteresovan!

BILI (30) i PER (26)

Šta je ono najgore što bi Fejsbuk mogao da pronađe u vašim porukama?

Per: Pa, u arhivama verovano ima svačega nevaljalog iz studentskih dana, ono, da se čovek malo zapita… bolje bi bilo da to ipak ne izađe u javnost.

Bili: Kod mene možda kad sam ogovarala kolege sa drugim kolegama. To baš ne bi valjalo da se sazna.

Šta je po tebi trenutno najgora strana Fejsbuka?

Bili: Nekad je bio više lične prirode, mogao si da vidiš šta ti rade drugovi i slično. Sada su uglavnom reklame, više ništa nije lično.





Da li vam se čini da manje koristite Fejsbuk nego ranije?

Per: Definitivno. Stoji mu uključen negde u ofu, ali ne listam ga više. Sad mi je uglavnom za čet.

Bili: Da, mahom zbog Mesendžera, eventualno ka treba nešto da se svi dogovorimo.

Što se tiče privatnosti poruka u četu, koliko vam je stalo do toga pri izboru platforme?

Bili: Kod četa mi jeste stalo, to je baš lično. Čuvam svoje informacije na društvenim mrežama, ne kačim previše slika na Instagram, izaberem samo par stvari koje bih stvarno želela da podelim sa ljudima.

Per: Slažem se. Ko hoće da stvari budu privatne, neka se postara da budu privatne.



LIBAN (22) i ROBERT (21)

Šta je ono najgore što bi Fejsbuk mogao da pronađe u tvojim porukama?

Robert: Pa ima tu ličnih stvari, kao ono što bih šapatom rekao nekom… o nekom drugom [smeh], da ne bi bilo baš napadno, razumeš?

Liban: Vidi, ima hiljada i hiljada ljudi koji znaju kako se zovem, gde živim, celu moju priču. Svi smo se već odrekli privatnosti pre nego što smo počeli da se igramo po Fejsbuku i skidamo svašta, bilo je baš ono kao, “Boli me kurac za to, daj mi šta imaš”. Čovek klikne na Continue automatski, kao da je potpisao saglasnost. Znači što se mene tiče, ne bi bilo pošteno da sad dižem mnogo frku oko ovoga.

Šta je po tebi trenutno najgora strana Fejsbuka?

Robert: Poa mislim… što se pretvorio u meme. Ništa više nema osim mema!

Liban: Svi oni kopiraju jedni druge. Sad na Fejsbuk možeš da okačiš stori isto kao na Instagram, a to je u stvari počeo Snepčet, i sad svi to nude. Plagijat plagijata, isto kao ko ljudi. Koristimo platforme koje kopiraju jedne od drugih, i onda ćemo i mi sami tako da kopiramo sve što radimo jedni od drugih.

Da li misliš da je Fejsbuk na izdisaju?

Robert: Mislim da umire, ali vrlo sporo. Ima još jedno pet godina života, cenim. Nove generacije sve dele; Instagram stori, Snep, sve do najsitnijih detalje, dok je Fejsbuk tamo na početku služio da se napiše, ne znam, “Odoh ja do radnje.”

Liban: Ne znam da li je na izdisaju. Možda nema onu težinu kakvu je nekad imao, ali Fejsbuk postoji tamo od 2004, svi ga imamo, izdržaće još neko vreme.

LORA, 23

Šta je ono najgore što bi Fejsbuk mogao da pronađe u tvojim porukama?

Lora: Iskreno, brinem samo o podacima iz banke! I to je valjda neka “zaštićena informacija”, i ne samo kod mene – imam drugove koji su mi slali svoje brojeve računa i sve ostalo. Ali ako neko čita sitnice, tipa šta sam kome kupila kao poklon, to mi ne smeta. Slobodno mi se reklamirajte!

Šta je po tebi trenutno najgora strana Fejsbuka?

Ma reklame… dobro, malopre sam rekla da mi to ne smeta, ali nervira me kad mi nude stvari koje me uopšte ne zanimaju. I one glupave stranice koje sam lajkovala tamo sa 12 godina, odjednom se vrate kao čista reklama, ili nekad uleti nekad rasizam odnekud… grozno.

Da li misliš da je Fejsbuk na izdisaju kao društvena mreža?

Pa da. Mislim, ljudi koji kače stvari po Fejsbuku mene danas i ne zanimaju. Instagram i druge platforme su sada bolje za umetnost, a vesti politike mogu da čitam na BBC sajtu ili gde već.



DŽEJMS, 25

Šta je ono najgore što bi Fejsbuk mogao da pronađe u tvojim porukama?

Džejms: Ufff… mislim, meni ne smeta što Fejsbuk čita moje podatke. Možda je to malo neortodoksno, ali mislim da generalno veliku kompaniju ne zanimaju ljudi kao što sam ja, osim da bi mi se reklamirali.

Ne bi ti smetalo da tvoje privatne poruke čitaju drugi ljudi?

Pa zavisi. Mislim, ako postoje propisi po kojima to smeju da koriste, onda OK. Ali ako je čista divljina, onda mi je to sumnjivo, znaš? Ali na kraju krajeva, koga briga šta ja radim? Student sam od 25 godina, ne planiram da uđem u politiku, preživeću nekako.

Šta je po tebi trenutno najgora strana Fejsbuka?

Previše vremena oduzima, plus, znaš ono… matorci.

Da li misliš da je Fejsbuk na izdisaju ili će još potrajati?

Mislim da neki aspekti Fejsbuka, na primer grupe – za kupoprodaju i trampu i sve to – još sasvim dobro funkcionišu. Ali Fejsbuk u svojoj originalnoj nameni definitivno umire.

Koliko se trudiš da sačuvaš privatnost profila na društvenim mrežama?

Nekad sam se trudio ali danas računam da je toliko ljudi na internetu da ću već nekako moći da zametnem trag u masi.