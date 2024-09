Pitali smo „ravnozemljaše“ koja je teorija zavere najgluplja

Ravnozemljaši često imaju lošu reputaciju najklišetiziranijih teoretičara zavere. Oni su referentna tačka, vodeni žig za verovanje u stvari koje su, da budemo pristojni, malo fiju-fiju u glavi.

Laka su meta i oni to znaju. Ovog vikenda na prvoj Međunarodnoj konferenciji ravnozemljaša svih vremena održanoj u Edmontonu, u Alberti, često se govorilo o tome kako drugi ljudi doživljavaju ravnozemljaše. To je rak-rana ove grupacije.

I tako, čuvši koliko im je preko glave da im se sve vreme svi poseravaju po njihovim idejama, VICE je odlučio da omogući ravnozemljašima da malo govore o zaverama koje su za njih glupe. Evo šta smo čuli:

Džesika Mejson

“Najgluplja zavera koju sam čula je da se niko nikad nije popeo na Mont Everest. Ima tu određenog legitimiteta u smislu da mislim da su mnogi to lažirali —ono, mnogi bogatuni žele da idu i to ne izmišljaju, ali ne žele da kažu prijateljima. I zato snimaju lažne video snimke sebe na vrhu. Ali samo zato što postoje lažni video snimci ljudi koji nisu išli, to ne znači da niko nikad nije stigao na vrh Mont Everesta.

Ako će ljudi da lažu o obliku Zemlje, u šta verujem, uzimam u obzir sve te ideje i analiziram ih. Ali ovaj put, žao mi je, postoji previše ljudi koji su to uradili.

Imate još jednu, da zemlja Grenland ne postoji. Ponovo, uzimam to u obzir, ali pričala sam sa prijateljem iz Severnog Njufaundlenda koji je rekao: ‘Oh, da, moj tata je bio ribar na obali Grenlanda.’ Ti ljudi nisu lažovi i malo sam to proučavala i prosto u to ne mogu da poverujem.”

Džoni Vejn

“Ovih dana ne možete biti ograničeni ni prema čemu. Mislim, ima stvari koje se kontrolišu. Postoji Društvo ravnozemljaša koje je totalna operacija psihološkog rata, niko od nas zaista ne veruje u te stvari. Ne mogu da budem isključiv i napamet kažem da mislim da je nešto glupo. Postoje razne uvrnute teorije koje još nisam proučio, kao što su Šuplja Zemlja, konveksna Zemlja — prosto stvari kojima se nisam bavio. Mislim, ako postoji rupa u centru Zemlje, na Severnom polu, niko ne može slobodno da ode tamo i kako ćemo onda stvarno znati, zar ne?

Mislim da mnogo toga mora da se prouči. Kao što su, na primer, vanzemaljci, mislim da oni nisu ni nalik onome što se priča. Ne verujem da postoje vanzemaljci iz svemira, mislim da su oni sa drugih delova Zemlja ili da su bića iz drugih dimenzija. Kad se sve sabere i oduzme, međutim, ne mogu da kažem da je bilo šta konkretno glupo, zato što ne želim da zvučim kao neko ko prestrogo sudi o stvarima.“

Kami Knodel

“Mislim da su reptilijanske zavere, menjači oblika i sve u tom fazonu zaista glupi. Ima mnogo zavera o rezus faktoru, to je samo krvna grupa, to samo znači da vaše telo proizvodi određena antitela. Ali ljudi kažu da kraljevska loza ima tu neku određenu krvnu grupu i da to znači da su gušteri ili šta god već. Ako kraljevska loza zaista ima tu krvnu grupu i čuva je brakovima koji se sklapaju u okviru porodice, to je onda u redu, ali oni čine manje od jedan odsto ljudi koji to imaju.

Zavere koje zaista smatram lošim su one koje proističu iz elitizma i govore da je jedna grupa bolja od drugih, i zato mislim da je to glupo. Druge stvari koje me izluđuju su trans-istrage, zavere o rodovima ljudi, kao što je ona da je Džastin Biber žensko, a Majli Sajrus muško. To je mnogo glupo.“

Džejkob Grant

“Velika zavera koja se upravo pojavila, negde pre dve godine, zove se Mandela efekat. Mnogi ljudi sada pričaju o tome. Mandela efekat je praktično ideja da se neki ljudi sećaju kako je on umro dok je bio u zatvoru, a nije. I tako se čini da za razne teme širom sveta imate pojavu lažnog sećanja. Jedna slavna je Berenstajn ili Berenstajnovi medvedi ili u Ratu zvezda kad Vejder saopštava Luku da mu je on otac — sve se to dešava zato što informacije prenosimo usmeno ili ih pogrešno prepričavamo.

To je jedna zavera koja je preterana, jer jednom kad počnete da rašivate tkanje stvarnosti govoreći ‘ne možete da verujete ni u šta i ništa nije pouzdano, oni mogu da izmene prošlost’, od te stvari zaista može da se, da prostite, poludi.“

Miki Bromli

“Ne mislim da je ijedna teorija zavera glupa. Mislim da ništa ne bi bilo teorija zavere kad bi u njemu bilo makar malo istine. Nije mi se desilo da istražujem neku i dođem do zaključka da je 100 odsto istinita ili 100 odsto neistinita — uvek postoji mala siva zona u svemu.

Volim izjavu u filmu Teorija zavere sa Melom Gibsonom i Džulijom Roberts kad on kaže: ‘Nismo mi paranoični, već nismo dovoljno paranoični.’ Ja u to verujem, šta god mi mislili da vlada muti, verovatno radi nešto još deset puta gore.”

