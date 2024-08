Pokušala sam da se smuvam sa bogatašem na fensi dejting žurci

Čujete li zvona? Osećate li miris kuvanog vina? Je li vam hladno, usamljeni ste i pomalo naduveni, ali ste i dalje redovito prilično napaljeni? Jeste? E, pa stigao je Božić.

Što se veza tiče, evo kako to ide. Najverovatnije ste a) u dugoj vezi i manijakalno tražite vaučer za umereno skup mini-odmor ili b) ste izvukli iz sezone zimskog parenja najviše što ste mogli i sada morate da nađete poklon koji govori: “Svi srcem sam posvećena dodirivanju tvojih genitalija, ali samo do marta.” Čestitamo!

Treća opcija je ova: možda ste kao ja, singl i umereno srećni, ali nemate za koga da nosite lepo donje rublje. Zadovoljila bih se time da nije moje prilično jake želje da ove godine otvorim poklon koji nisam dobila od tajnog Deda Mraza iz kancelarije (poklon od roditelja bila je skupa dezinsekcija kreveta — verovatno najskuplji i najmanje gotivan poklon koji su mi ikad dali). I zato mi je potreban Božićni princ — ako može neki koji želi da potroši kraljevsko bogatstvo svoje male evropske kneževine na mene.

Tu na scenu stupa “selektivna” dejting aplikacija The Inner Circle, koja me je prošle nedelje pozvala na jednu od svojih žurki za solo učesnike. The Inner Circle tvrdi da ima temeljan proces provere koji proučava profesionalnu titulu, LinkedIn veze i fotografije (potencijal za kres), tako da sam morala dobrano da se potrudim da bih se uklopila. Rečima Džejmi iz Summer Heights High: “U bogatom kraju, zgodni ljudi se razmnožavaju sa drugim zgodnim ljudima”, tako da sam prihvatila njihovu ponudu i krenula u potragu za novim, elitnim identitetom.

Preko telefona, osnivač aplikacije Dejvid Vermulen predložio mi je da budem sasvim svoja na samom događaju (izgleda da je sada velika potražnja za novinarima VICE-a sa mentalnim problemima??) Ali od toga ne bi ispao dobar članak, tako da sam ignorisala njegov savet. Preostalo je da postavim samo još jedno pitanje da bih se do kraja ubacila u fazon istinskog solo člana Inner Circle-a: Ko plaća na kraju izlaska? “100 posto, naravno, momak”, rekao je on. “Istog trenutka kad se to ne desi, morate da budete obazrivi. Nisam konzervativan niti mnogo tradicionalan, ali definitivno verujem u to da tip mora da plati kad stigne račun.”

Nije morao dvaput da mi kaže.

Morala sam da pođem u šoping ukoliko sam želela da postignem savršen izgled. Pomoć onima kojima je ta pomoć potrebna nešto je što bi princeza Dajana (#poshgoals) svesrdno pozdravila, tako da sam se uputila u FARA dobrotvornu radnju da kupim nešto malo odeće. Naravno, najpoznatiji Dajanin izgled je njena venčana haljina, tako da sam u tom duhu isprobala ovaj uzbudljivi artikl:

Ovaj mi se zapravo dopao, ali odeću koja toliko otkriva nisam nosila od svog krštenja i ne mogu takva u svet.

Ali onda sam shvatila da bi pojavljivanje na žurki singlova uparađena kao da sam spremna da se prošetam do oltara možda bilo previše za sezonu zimskih zbližavanja. Želela sam da me neko samo stalno liže tamo dole sve dok dani ne postanu duži, a ne nekog dugoročnog ljubavnika. Potom sam spazila jahački šlem. Svi znaju da je energija jahačica jaka među bogatašicama, tamo da sam, naravno, isprobala kako mi stoji:



Ja, dok se spremam za lov na Božićnog princa.

Konačno, s uznemirujućim komadom životinjskog repa preko ramena, odlučila sam se za nešto fufasto i čipkano za žurku, u paru sa velikom jaknom sa naramenicama u skladu sa inspiracijom kraljevskog stila osamdesetih. Na kraju, izgledala sam kao (da imam) milion dolara (na bankovnom računu).

Pre nego što sam izašla iz kuće, pogledala sam viki stranicu na “How to be Posh.” “Perite zube najmanje dvaput dnevno i svakodnevno se tuširajte”, pisalo je tamo. Složila sam se da je oralna higijena ključna ako želim da smuvam nekog sa godišnjim prihodima od više od 75.000 dolara.

Postajem 500 odsto fensija zahvaljujući Kolgejtu.

Žurka je trebalo da se održi u Mrs Fogg’s Maritime Club and Distillery u Londonu (šokantno), koji na svom sajtu tvrdi da odaje poštu brodovima, ali i Indiji. Imao je mnogo detalja inspirisanih morem, kao da je pravo ukotvljeno plovilo, a svo žensko osoblje nosilo je sarije. Ali recite šta hoćete o barovima koji furaju neokolonijalistički dekor: spremaju odličnu hranu!

Nakon što sam se malo osokolila pićem, konačno je došlo vreme da krenem u potragu za buržoaskim Božićnim princom. “Hej, pa ćao”, rekla sam nekom ko je mirisao kao da ne nosi Links. “Deluješ pristojno. U misiji sam da nađem sebi bogatog dečka pre nego što se završi zimska sezona parenja. Šta ti misliš o tome?”

“Mislim da ne mogu da ti pomognem”, odgovorio je. “Nosim sat od 20 dolara.”

Potom sam razgovarala sa Kevinom, 27, i Bobijem, 28, iako je samo ovaj potonji bio pravi korisnik aplikacije.

Ja, Kevin i Bobi ludo se zabavljamo.

“Šta misliš o mojoj odeći, Bobi?”, pitala sam.

“Ovaj… u redu je? Izgledaš… normalno?”, odgovorio je.

“Misliš li da izgledam kao princeza Dajana?”

“Ovaj… ne bih pogodio da si to želela da postigneš, ali sad kad mi kažeš — možda.”

“Jesi li ti moj Božićni princ?”

“Ne znam.”

“U redu, umem da prepoznam kad sam odbijena”, rekla sam, a u tom trenutku mi je prišla PR aplikacije i zamolila da prestanem da opsedam učesnike i tražim im intervju jer bi moglo da im bude “neprijatno.”



Ako sam želela da upoznam bogatog momčića iz svojih snova, morala sam da prebacim u nuklearnu brzinu da bih privukla pažnju i naterala ih da malo proćaskaju sa mnom. I čim sam to pomislila, prostorijom je projezdila dama sa ružičastom kosom i rukavicama od brilijanata tražeći učesnike za “rokaoke”. Bila sam prva koja se prijavila i trebalo je da otpevam pesmu Maraje Keri.

Pomirila sam se sa svojom velikom energijom Lava kako bih postala ekspert za dejting i napravila ogromnu budalu od sebe.

Kako sam otvorila usta da brutalno unakazim prvih nekoliko taktova “All I Want for Christmas Is You”, shvatila sam da je to prvi put u životu da ću otpevati tu pesmu sa bilo kojom količinom iskrenosti, pošto sam je u prošlosti mrmljala samo pijanim prijateljicama na Božićnim žurkama, a nikad pred punom prostorijom napaljenih singlova koje bih jednog dana mogla da ližem.

Nažalost, čim je započeo karaoke, postalo je veoma teško da se priča sa bilo kim, zato što je muzika bila preglasna, tako da nije preostalo šta mnogo drugo da se radi sem da se pije — što je u redu, ali sam na kraju otišla a da nisam razmenila nijedan jedini broj sa nekim bogatim i poželjnim mladoženjom.

Ipak, ova kljakava priča ima srećan kraj. Sva uparađena i nalokana besplatnim vinom, u jedan ujutro uskočila sam u bus za kućnu žurku u Brikstonu na koju sam bila pozvana početkom iste nedelje. Nekih 45 minuta nakon što sam stigla, upoznala sam momka po imenu Rupert (Rupert!), sa kojim sam se smuvala i otišla kući. Dakle, čak i ako nije The Inner Circle bio taj koji nas je spojio, i dalje sam uspela da prizovem dovoljno buržoaske aure da smuvam tipa koji je, bez obzira na godišnje prihode, imao vrlo srednjeklasno ime. I živeli smo srećno i berićetno do kraja života naredna dva sata.

