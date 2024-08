Portret Trampa koji je napravio Džim Keri treba da bude u muzeju

Džim Keri, čuveni glumac sa aspiracijama da bude karikaturista, stvorio je još delo za svoj portfolio. Ovo je verovatno njegov najbolji rad do sad: polu-akt predsednika Trampa na kome on uživa u dve kugle sladoleda od čokolade. „Ti vrištiš. Ja vrištim. Da li ćemo ikada prestati da vrištimo?“ (2018) je izraz iskrenosti, velikog umeća i jasne forme. Neprocenjivo delo savremene umetnosti. Ukratko, mesto mu je u Smitsonijam muzeju.



https://twitter.com/JimCarrey/status/979394639944867840

I sam Keri je imao tu ideju, pa je pisao Nacionalnoj galeriji portreta da učine ovo delo oficijalnim predsedničkim portretom Trampa. Kako i treba da bude. Samo pogledajte teksturu Trampovog plavog ogrtača, tenziju u njegovoj vilici, dlake na grudima koje liče na crve. Naravno da je prirodno zamisliti da ovo stoji pored divnih portreta Baraka i Mišel Obame. Dodajte još i detalj gde Trampov kažiprst mazi bradavicu boje škampi, i jasno je da ova slika predstavlja sve što je važno za Trampa.

Neki bi rekli da je Kerijeva karijera prekratka da bi zaslužio tako veliko priznanje, što je fer kritika. Ali sa druge strane, on je umetnik koji se stalno razvija! Počeo je od jednostavnih, amaterskih crteža na kojima niste mogli ni da prepoznate koga je nacrtao.

https://twitter.com/JimCarrey/status/960360147007631362

A i kad ste mogli da prepoznate, njegovi crteži kao da su prikazivali neardentalce.

https://twitter.com/JimCarrey/status/962098395459371008

Takođe, postao je i suptilniji. Umesto eksplicitnih prikaza predsednika kako se krlja sa starletom, i slika Trampovih sinova koje ubija slob, on je na ovom poslednjem radu odabrao da prikaže jednostavnu bradavicu umesto nečeg mnogo lascivnijeg.

https://twitter.com/JimCarrey/status/977263994338656257

https://twitter.com/JimCarrey/status/978787329010626560

Pogledajte Trampove oči, polu-zatvorene i suzne od uživanja, pogledajte „kacigu“ na glavi i neobičnu paletu boja koju Keri koristi. Uživajte u roze i narandžastim flomansterima koje je koristio, toplinu crvenog jeziku, pažnju koju je posvetio detaljima oko činije sladoleda.

https://twitter.com/JimCarrey/status/979394639944867840?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJimCarrey%2Fstatus%2F979394639944867840

Božanski je. Inovativno. Savrešno. Jednom rečju – umetnost. Ako ovome nije mesto u Smitsonijumu, ne znam čemu je.