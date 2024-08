Pravim dildoe od penisa insekata

Objekat iz svemira visi sa zida galerije. Mogao bi da bude do metora ili neki vanzemaljski oblik života. Ali njegov falusni oblik daje nagoveštaj. Reč je o račvastoj kiti pčele. Umetnica Džoi Holder provela je poslednje četiri godine radeći na The Evolution of the Spermalege, projektu koji se fokusira na reproduktivne organe insekata. Koristići detaljne 3D skenove i mikrotehnologiju, ona stvara dildoe u ljudskoj veličini koristeči templejte penisa insekata. Dildoe koje možete da koristite. Predstavila je veliki broj penisa beskičmenjaka, uključujući i grinja, žižaca, muva, paukova. Napravljeni su o od posebnog silikona sigurnog za kožu. Kombinacija Dejvida Atenboroa i sci-fi erotike, ako va sto loži.

Našla sam se sa Džoi kako bih je pitala više o njenoj fascinaciji genitalijama buba.

Videos by VICE

Prototip 3D penisa insekta (‘The Evolution of the Spermalege’, Džoi Holder, ljubaznošću umetnice)

VICE: Ćao Džoi, zašto zapravo praviš dildoe od penisa isnekata?

Doži Holder: Pravo u metu. Sviđa mi se to. Oduvek sam bila fascinirana raznovrsnošću prirode. Mužijaci ove vrste probadaju stomak ženke i ubrizgavaju spermu kroz tu ranu u trbušnu šupljinu. Nama to deluje ludo, ali to je samo jedan primer neobičnih seksualnih rituala insekata. Penis pčela se odlomi i eksplodira. Bogomoljke jedu svoje partnere, ponekad u toku oplodnje! Odlučila sam sa razotkrijem ove neobične prakse pravljenjem 3D modela genitalija insekata i njihovim uvećavanjem kako bih napravila dildoe. Razmišljala sam o tome kako su naše sekusalne želje kategorizovane i kako se mnoge stvari smatraju “tabuom”. Spermalege bi mogao da nam pomogne da razmišljamo otvorenije. Sve je moguće u prirodi.

I da li si ih koristila?

Nisam ih jošu uvek koristila, ne. U ovom trenutku oni postoje kao “umetnički predmeti”. Ali bi definitivno mogli da se koriste za zadovoljavanje jer su napravljeni od silikona koji je bezbedan za kožu. U budućnosti, nadam se da ću prošitiri njihovu dostupnost i istražiti tu traku. Trebalo mi je dosta vremena da stignem do ovde jer je visoka cena proizvodnje ovog silikona.

Prometila sam da citiraš feministkinju Donu Haravej na svom sajtu. Kako je The Evolution of Spermalege vezan za njen rad o seksualnom oslobođenju, tehnologiji i ekologiji?

Harvej kaže: “Potreban nam je višestruki savez preko ubisvene podele prirode, kulture i tehnologije”. Često smo naklonjeni stvaranju podela i hijerarhija mežu živim stvarima i čak i neživim. Ja preospitujem taj fiksiran način na koji smo naučeni da razmišljamo o našim telima, identitetima, rodu i biološkim mogućnostima. Želim da nas ohrabrim da gledamo van tih limitiranih kategorija. Posmatranjem drugih vrsta može da nam da drugačiji pogled na naše postojanje, i možda postanemo spremniji da prihvatimo druge mogućnosti. Kultura i društvo određuju šta je “normalno” i “poželjno”. Priroda ima mnoštvo izuzetnih oblika i ponašanja, koja su nam često nevidljiva. Zamišljamo kakav je život na drugim planetama, a opet ono što nam je ispred nosa je više vanzemaljsko od bilo čega što mi možemo da zamislimo.

(Foto: Damian Griffiths, ljubaznošću Seventeen Galerije)

Pretpostavljam da je svet genitalija insekata zaista u velikoj meri nedvidljiv većini ljudi. Da li bi rekla da želiš da zabeležiš složenost prirode?

Definitivno. Postoje životinje koje su hermafroditi, one koje se razmnožavaju aseksualno, i one koje menjaju pol. Takođe postoje životinje koje “glume” drugi pol. Homoseksualnost postoji u gotovoj svakoj vrsti. Darvinove teorije su fokusirane na reprodukciju: da sva živa bića imaju samo jedan cilj- Mužijaci se smatraju promiskuitetnim, dominantnim i agresivnim, a ženke časnim i pasivnim. Za mnogo ljude to je prirodni poredak. Ali je istina znatno komplikovanija! Životinje imaju seks iz zadovoljstva, imaju društvene interakcije, pokazuju dominantnost ili olakšanje, ili razmenjuju predmete. Zaslepljeni smo našim kulturološkim predrasudama i dodeljujemo životinjama uloge kakve vidimo u našem svetu.

Kako se tvoj rad vezuje za tvoja lična iskustva?

Bila sam instruktor ronjenja. Podvodni svet ima potpuno drugačiji set pravila: možete da se krećete bez ikakvog tereta, da idete u bilo kom pravcu. Vibracije i zvuke možete da osećate svuda oko vas, ili čak unutar vas. I ribe, i sve ostalo – i bila sam iznenađena u početku – neinteresuje vaše prisustvo. Kao da su već sve videli, pa im ljudsko biće sa bocom za ronjenje nije vredno pažnje. U okviru mog rada želim da se osvrnem na ove “vanzemaljske” habitate i bića koja u njima žive, i što je najbitnije, šta je ono što oni mogu da nas nauče.

Hvala Džoi.



The Evolution of the Spermalege je trenuno deo postavke pod nazivom Joy Before the Object u galeriji Seventeen u Londonu od 12.4 do 25. maja 2019.

@hepezz