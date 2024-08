Problematični odnosi između Jutjubera i njihovih fanova

Bela je bila ekstatična kad je saznala da će njeni omiljeni Jutjuberi odsesti u hotelu Alton Tauers. Ova devetnaestogodišnjakinja, koja je radila u timu na održavanju soba, poslala je mejl nalogu porodice Ingam zamolivši ih da se upozna s njima. Sara Ingam, Krisova supruga i majka njihovo troje dece, odgovorila joj potvrdno. Oduševljena, Bela je prišla porodici u hotelskom restoranu dok je bila na pauzi.

“Pričala sam sa Sarom i decom – bili su veoma ljubazni i prijateljski raspoloženi”, kaže mi Bela preko telefona. “Nisam razgovarala mnogo sa Krisom; bilo je to stvarno čudno. Mislim da mu nisam rekla ni reč.”

Kad je Bela završila sa poslom za taj dan, proverila je telefon i videla da joj je stigao mejl od Krisa Ingama. Zahvalio joj se što se upoznala sa njegovom porodicom i zamolio je za njen Snepčet i Instagram. “Uzbudila sam se i pomislila da će me zapratiti sa svojih glavnih naloga… ali nije to uradio”, kaže Bela. Umesto toga, kaže ona, Ingam je počeo da joj šalje “ogromne paragrafe” o njenom telu sa privatnog naloga.

Možete da pročitate neke od skrinšotova poruka navodno razmenjenih između Bele i Ingama na Belinom Tviter nalogu. U porukama se kaže da Bela “super izgleda” i da ima “strava telo”, “što bi većina devojaka i žena mogla da smatra velikim uzorom. Naročito sa takvim stomačnjacima i butinama!!” Na jednoj slici naizgled poslatoj sa njegovog Snepčet naloga, Kris slaže facu ispod sloja filtera i nalepljenog teksta, pozivajući Belu da “Spusti taj peškir i ponovo pošalje sliku!! HAAAA.” On pita da li ju je neki gost već pozvao da mu bude gošća u njegovoj sobi. On je savetuje da da otkaz na poslu i postane njegova lična medicinska sestra.

“To mi je stvarno bilo jezivo ponašanje. Zato sam smesta slikala te poruke: da imam dokaz o tome šta se dešavalo”, kaže mi Bela. “Znala sam da je to pogrešno, što tako priča o mom licu i mom telu, a ima ženu i sve ostalo.” Ona se poverila prijateljicama, koje su joj rekle da mu ljubazno odgovori, “jer, naravno, treba da uradiš bilo šta da bi pričao sa omiljenim Jutjuberom.”

U poslednja četiri meseca, više mladih obožavateljki objavilo je skrinšotove razgovora sa Ingamom, vođenih preko društvenih mreža. Neke od ovih devojaka i žena dobile su upozorenje od svojih advokata nakon što su iznele te optužbe u javnost, dok neke kažu da su ih Ingamovi blokirali na svojim kanalima društvenih mreža.

VICE je kontaktirao advokata Krisa Ingama, koji je rekao da Ingam neće zvanično reagovati na navode u štampi, ali će verovatno tužiti za klevetu.

Sudeći na osnovu naloga žena koje tvrde da Kris Ingam komunicira sa njima preko interneta – razgovori u koje je VICE imao uvid – njegov odnos prema mladim ženskim pratiocima čini se da je primer narušene ravnoteže moći na relaciji fan-izvođač. Iako njegovo ponašanje ne čini gruming niti bilo koji drugi nezakoniti čin (nijedna od žena nije bila maloletna), imajući u vidu njegov stav sa pozicije moći, jasno vidljiv u interakciji sa fanovima, može se tvrditi da njegovo ponašanje odgovara nekim opisima početnih stadijuma onlajn gruminga, onako kako ga je definisala lista NSPCC-a: nudi razumevanje i savete, posvećuje pažnju, koristi profesionalni položaj ili reputaciju da stekne poverenje. Kao što stoji u zvaničnom objašnjenju: “Grumeri mogu da koriste sajtove društvenih mreža, aplikacije sa instant porukama, uključujući aplikacije za tinejdžerski dejting ili platforme onlajn gejminga, da se povežu sa nekom mlađom osobom” i to mogu da rade “koristeći profesionalni položaj ili reputaciju”, kao i da “ponude savet ili reči razumevanja”.

Da budemo jasni: nijedna od žena koja je govorila za VICE nije bila mlađa od godišta neophodnog za dobrovoljni pristanak u seksualnim aktivnostima i nijedna ne tvrdi da je došlo do kriminalnih radnji. Ali zbog neravnopravne raspodele moći između fanova i onlajn izvođača, ovde imamo probleme koji postavljaju određena pitanja mimo tih konkretnih navoda.

Jutjub je jedna od brojnih platformi za zabavu na kojoj se interakcije na relaciji fan-izvođač redovno odvijaju mimo bilo kakve kontrole. Ti odnosi nužno ne krše zakon – fanovi su često punoletni i često ne dolazi do bilo kakvog fizičkog kontakta – ali oni ukazuju na neravnopravnu raspodelu moći i često dovode do toga da se fanovi nađu u položaju u kom najradije ne bi želeli da budu. Uprkos mnogim optužbama iznesenim protiv Jutjubera, u javnosti se još nije povela prava rasprava o tome kako u budućnosti najbolje zaštititi te fanove.

Kad je 2014. godine Jutjuber Sem Peper bio optužen za silovanje, seksualni napad i iznuđivanje obnaženih fotografija i seksa od žena i maloletnih devojaka, on je nakratko nestao iz javnosti. Kad su ti navodi javno obelodanjeni, advokat je izdao saopštenje u njegovo ime rekavši: “Sem Peper negira sve navode iznete protiv njega”, i to i dalje radi. Nikad zvanično nije optužen ni za jedan zločin. Te iste godine, Jutjubera Toma Milsoma optužila je korisnica Tumblr-a da ju je naveo na seksualne aktivnosti kad je ona imala 15, a on 22 godine. On nikad javno nije prokomentarisao te navode i nikad protiv njega nije bila podignuta zvanična optužnica. Jutjub zvezda Ostin Džons, 24, pušten je uz kauciju 2017. godine po dve tačke optužnice za snimanje dečje pornografije. On je navodno naložio jednoj četrnaestogodišnjoj obožavateljki da bude seksualno eksplicitnija na video snimcima kako bi dokazala da je njegov “najveći fan”. Džons je priznao da je “dobijao video snimke od žrtava i priznao da je to bilo radi seksualnog zadovoljstva”. Ovo je samo nekoliko primera koji ukazuju na to da u ovoj oblasti postoji široko rasprostranjen tekući problem.

Kad su u pitanju incidenti kao što je ovaj, Jutjub kao organizacija pokazala je da nije neko ko će preduzeti bilo šta protiv pojedinaca. U slučaju Sema Pepera, na primer, ovaj Jutjuber nikad nije bio zabranjen na platformi, mada se kasnije odustalo od partnerstva s njim. Oni nešto preduzimaju tek kad konkretan video snimak naruši smernice zajednice. Portparol Jutjuba rekao je za VICE: “Kad nam se skrene pažnja na neke ozbiljne navode ovog tipa, mi preduzimamo određene mere, koje mogu da podrazumevaju okončanje poslovnog odnosa, suspenziju isplate ili, u nekom slučajevima na osnovu zaključaka istrage, gašenje kompletnog kanala.” Drugim rečima, kad se dokaže da je došlo do kriminalne aktivnosti.

Da bi istražio ovu moralno maglovitu teritoriju, razumeo zašto odnosi na relaciji fan-stvaralac mogu brzo da postanu nezdravi i potražio moguće preventivne mere koje bi mogle da zaštite obožavateljke od prinuda – kao i onlajn reakcije koje prate svaku ovakvu optužbu – VICE je razgovarao s novinarkom koja pokriva tehnološki svet i već se bavila zlostavljačkim ponašanjem u Jutjub zajednici; muškim Jutjuberom koji je postavio stroge granice za svoje odnose sa fanovima; i dve obožavateljske koje su navodno imale interakciju sa Krisom Ingamom zbog kojih im je bilo krajnje neprijatno.



Na božićno jutro 2016. godine, deca Ingamovih probudila su se na to da ih čeka dnevna soba puna poklona. Do današnjeg dana, taj video ima 57 miliona pregleda. U njemu, porodica nosi iste pidžame s elfovima sa porodičnom ulogom ispisanom spreda. “Oooo, toliko te volim”, kaže Kris grleći jednu od ćerki. Kris Ingham je “Tata elf”.

Šesnaestogodišnja obožavateljka Džes pustila je taj video svojoj majci Terezi, oduševljena poklonima. Za Džes i milione drugih devojaka koje ih gledaju, Ingamovi su delovali kao jedna idilična porodica. Tereza se seća da je pogledala taj video snimak i da je imala malko ciničniji odnos prema onome što je videla. “Nema načina da predočite devojkama koje prate ove Jutjubere da oni mogu da pogreše, zato što gledaju 20 minuta njihovih života dnevno i samo pretpostavljaju da su čitavi njihovi životi takvi. One to ne doživljavaju kao film ili priču koja može da se lažira da bi se povećao broj pregleda ili zaradio novac”, kaže mi Tereza. “One misle: ‘Ja želim tako da živim svoj život.’ Trebalo je da prođe mnogo vremena pre nego što je Džes shvatila da je Kris Ingam samo čovek. I da on ne mora da bude dobar čovek.”

U oktobru prošle godine, Džes i Tereza bile su na porodičnom odmoru u Diznilendu u Floridi kad je Džes saznala da su i Ingamovi odseli tamo. Poput Bele, kaže da je kontaktirala Ingamove, zamolivši ih da se upozna i slika s njima.

Džes tvrdi da je, nekoliko sati kasnije, Kris počeo da joj šalje poruke sa privatnih naloga na društvenim mrežama (kasnije je postavila skrinšotove tih poruka na Tviter). U njima, Ingam ju je nazvao “mega lepom”, rekao joj da može da “učini da se oseća mnogo bolje u vezi sa svim” (ona priča da mu se poverila u vezi sa svojim mentalnim problemima) i pokušao da je nagovori da se iskrade iz hotelske sobe i nađe se sa njim između ponoći i dva ujutro. On je navodno aludirao na to da želi da dođe u njenu sobu kad je sama i tamo “napravi žurku” s njom.

Umesto toga, Džes se poverila majci i nikad nije otišla da se nađe s Krisom. “Džes je rekla da je dva izjutra jedino vreme kad je on slobodan. Kad sam joj rekla da to zvuči malko sumnjivo, da to prosto nije u redu, ona je pokušala da ga odbrani”, priseća se Tereza. “Poslušala me je u tom pogledu, ali je i dalje bila pod utiskom da je on dobar čovek. Nije želela da poveruje da tu ima još nečega.” Tek je mnogo kasnije Džes promenila mišljenje o svemu što se desilo.

Novinarka za tehnologiju i urednica Amelija Tejt pratila je navode o zlostavljanju u okviru Jubtjub zajednice otkako je prošle godine napisala veliki članak o tome za Nju Stejtsmen. “Kad su u pitanju porodični vlogeri, prema ličnim iskustvima čini mi se da ih mnogi fanovi doživljavaju kao drugu porodicu”, kaže mi ona. “Često očinska figura zamenjuje oca kog nikad nisu imali – u komentarima često stoji: ‘Volela bih da je moj tata ovakav.’ Znači, ovde imate veoma poverljivu, porodičnu povezanost koja je brižljivo građena, što znači da deca ne mogu da dožive tu figuru kao potencijalno opasnu.”

Devet meseci posle tog putovanja u Sjedinjene Države, Kris Ingam držao je fotografiju Džes sa njegovom porodicom kao profilsku sliku. “Kad ju je okačio, napisao je nešto u fazonu: ‘Hvala ti Džes što si mi ulepšala veče’”, priseća se Tereza. “Džes mi je pokazala post te noći i bila joj je strašno drago što je primećena i postavljena tamo.”

Svi navodi protiv Ingama imaju velike sličnosti. Svi obožavateljke koje su obelodanile navodni kontakt s njim su mlade (između 16 i 21 godina u vreme navodnog kontakta) – još jedna neravnoteža moći, pored odnosa izvođač-fan. Poruke pripisivane Ingamu u ovim razmenama pokazuju da mu se fanovi poveravaju da pate od anksioznosti, depresije ili manjka samopouzdanja. Zauzvrat, on obećava da će im pružiti neku vrstu lične ili profesionalne podrške, emotivnu vezu.

Fandomska kultura nije ništa novo, ali u poslednjoj deceniji se promenio način na koji može da se desi interakcija sa nečijim uzorom. “Kao što smo videli u nekim autobiografijama i nedavnim napisima, poznato je da slavni muzičari upere prstom u masu i izvuku maloletnog fana sa sobom u bekstejdž… e sad, zamislite samo da je ta masa svuda, u svakom trenutku, a u blizini nema ni roditelja ni dežurne ekipe”, kaže Amelija Tejt. “Jutjuber samo može da klikne na profil na društvenoj mreži fana koji svakodnevno komentariše i momentalno zapodene razgovor s njim. To je veoma uzbudljivo za mladog fana, što ga čini podložnim manipulaciji.”

A zašto i ne verovati Jutjuberu? Fanovi im zure u oči svaki bogovetni dan. Intimnost medija stvara sliku Jutjubera u glavama nekih fanova kao o ljudima koji su otvoreni i iskreni povodom svojih osećanja i života, naročito oni koji vloguju svakodnevne banalne detalje.

Ima nečeg nevinog u poverenju prema Jutjuberima koje to izaziva. Jedna serija skrinšotova poruka od jedne druge obožavateljke porodice Ingam – koja je tada imala 18 godina, danas 19 – i koja tvrdi da je bila u Diznilendu na Floridi istovremeno kad i Džes i Ingamovi, to vrlo plastično ilustruje. U porukama koje joj je slao Ingam, on devojku moli da pođe s njim na golišavo kupanje u dva izjutra. On joj kaže da će ona izgledati “strava zgodno” sa ušima Mini Maus. Poziva je u kamp gde ljudi mogu da gledaju zvezde.

Ona mu odgovara: “Zvuči sjajno. :) Zar Sara i devojke ne mogu da dođu?”



U Eseksu, Tom Ridžvel živi relativno normalnim životom za nekoga ko ima 6 miliona pretplatnika na dva Jutjub kanala. Preko kanala TomSka koji je pokrenuo pre 12 godina, postao je jedan od originalnih ključnih članova britanske jutjuberske scene – i dobro je savladao odnos fan-stvaralac. Naime: on ume da vam pomuti razum.

“Tranzicija u poziciju moći bila je veoma, veoma haotična. Mislim da isto važi za mnoge druge stvaraoce”, kaže mi on otvoreno. “Od izgnanika na društvenim mrežama bez prijatelja i definitivno bez pažnje ženskog dela publike – bar ne u ljubavnom smislu – ljudi su sada počeli da obraćaju pažnju na mene, ponašali su se kao da im se dopadam. I to je bilo veoma, veoma čudno za mene dok sam bio tinejdžer.”

Kao što je uobičajeno u DIY industrijama gde relativna slava može da vas pogodi iznenada, ljudi takođe brzo steknu i moć. “Nemamo menadžerski kurs i ne znamo šta da radimo kad imamo mnoštvo povodljive dece koja tvrde da će uraditi sve što im kažete”, kaže Tom.

Umesto da flertuje sa fanovima dok je bio mlađi, Tom bi im nabijao grižu savesti kako bi kupili njegove suvenire. Ili bi im govorio o nekome ko ga je nervirao, navodeći fanove da zauzmu njegovu stranu. To su veoma uobičajene taktike koje viđa da Jutjuberi primenjuju, kaže on. “Kako sam bio stariji, počeo sam više da cenim taj odnos i uvideo da ta pažnja i tinejdžerska zaljubljenost nikako nije nešto što sme da se iskorišćava – nije da se ikad desilo; ludački sam paranoičan po pitanju slučajnog vezivanja sa fanom. Ali to je nešto što brzo naučite. To nije normalna interakcija: to je neko nad kim vi imate moć.”

Molim ga da mi uporedi to s nečim. “Želim da kažem da je to kao odnos šefa i zaposlenog, ali je zapravo više kao roditelja ili nastavnika i deteta. Zato što su oni tako mladi i povodljivi, čak i ako su istog godišta kao vi, taj odnos snaga je već uspostavljen.”

Jutjuberi su deo posebno žestokog odnosa na relaciji fan-zvezda. Prilično slično, na primer, pop-panku – koji je takođe imao problema u ovoj oblasti – postoji kolektivna pogrešna percepcija da su tu svi na istoj nozi. “Ljudi se već osećaju kao da vas znaju i to može da učini da sve bude mnogo intenzivnije”, kaže Tom.

Da problem bude veći, to je i svet u kom se fanovi podstiču da upoznaju stvaraoce. “Jutjub kultura je oduvek bila zasnovana na sastajanju, kolaboraciji i, kasnije, spremnosti da se upoznaju fanovi”, objašnjava Amelija Tejt. “To znači da se zvona za uzbunu nužno ne oglašavaju kad mlađem fanu priđe neki stariji stvaralac.” Ona dodaje: “I dalje mi je teško da razumem, međutim, jer to da neznanac predstavlja opasnost osnove su ponašanja na internetu. Dakle, pretpostavljam da je to ovde ključna stvar – devojke ove Jutjubere uopšte ne doživljavaju kao neznance.”

“Vlogeri i influenseri koji zasipaju mlade ljude seksualno eksplicitnim ili neprimerenim porukama zapravo ih grumuju. To je otvorena zloupotreba njihove slave i njihove pozicije moći, i to je veoma pogrešno.”

Kad Jutjuberi budu prijavljeni ili neko iznese optužbu protiv njih, to obično ne ostavi nekog trajnijeg traga. Pojavljivanje pokreta aktivistkinje Tarane Burk #MeToo otkrio je jamu bez dna nerazrešenih trauma i (nadajmo se) počeo da pomaže ljudima da preispitaju rodne odnose u okviru radnih mesta, i seksualne i ljubavne odnose u širem kontekstu. Taj zemljotres, međutim, čini se da još nije pogodio svet Jutjubera.

Godinama nakon što su iznete optužbe protiv njega, Sem Peper ima nešto manje od 2,5 miliona pratilaca na Jutjubu i – koliko mogu da zaključim na osnovu aploudova i lajvstrimova njegovog stana, ekskurzija i večera sa prijateljima – živi udobnim životom u Los Anđelesu. U martu je uradio lajvstrim u kom je posavetovao prijatelja kako da muva devojke. Tom Milsom nikad u javnosti nije prokomentarisao optužbe da je navodio maloletne devojke na seksualne aktivnosti, a protiv njega nije zvanično podignuta optužnica. Prema njegovom sajtu, on je sada aktivni muzičar i, nudi, među drugim uslugama, časove obuke. Ostin Džons, koji je pušten na slobodu uz kauciju po dve tačke optužnice za dečju pornografiju, živi sa majkom i rečeno mu je da se kloni interneta do početka suđenja. Jedan drugi Jutjuber i muzičar kog su optužile mlade žene, jedna maloletna, za emocionalnu manipulaciju i nedobrovoljne seksualne odnose, i kasnije je priznao te optužbe, upravo će objaviti knjigu u kojoj objašnjava sve svoje postupke. Nismo ga tu imenovali da mu ne bismo reklamirali knjigu.

Na kraju našeg razgovora, Tom mi priča o novoj optužbi za zlostavljanje u okviru Jutjub zajednice koja je upravo izašla na videlo i o kojoj se šuška među Jutjuberima. To ga deprimira. “Sve donedavno, stekao sam utisak da se stvari kreću u dobrom pravcu, ali to se sada ponovilo, sa nekim za koga smo svi mislili da smo u njegovom društvu bezbedni”, kaže on uz duboki uzdah. “To nas sve predstavlja u lošem svetlu. Mrzim to.”



§

U središtu brojnih optužbi protiv Jutjubera nalazi se uzrast žrtava. Njihovi fanovi su mladi, ali ne nužno ispod zakonske granice dobrovoljnog seksualnog odnosa u Velikoj Britaniji. Mnogi od njih, poput Bele, nisu više deca, tako da to nije pitanje kriminaliteta ili pedofilije. Džes i njena majka su Krisa Ingama prijavile policiji, a opet zato što je Džes bila legalnog godišta – 16 – Tereza mi kaže da se njeni detalji prosto drže u dosijeu u slučaju da se neke mlađe devojke pojave s istim optužbama. “Kontakti su bili seksualne prirode”, izjavila je policija za San u ono vreme, “međutim, oni se nisu lično sreli. Pošto je devojka bila starija od 16 godina, nije napravljen nikakav prekršaj.”

Pošto je članak Amelije Tejt o zlostavljanjima na Jutjubu bio primećen, mladi ljudi su joj često prilazili, tražeći pomoć zato što su imali problematičnu interakciju sa nekim Jutjuberom. Ona se trudi da ih uputi na policiju ili relevantnu podršku, ali se susrela sa toliko malo infrastrukture da razmišlja o tome da osnuje vlastitu organizaciju koja bi se time bavila: “Niko ne preuzima odgovornost za ovo pitanje – Jutjub, menadžeri, agenti i sami Jutjuberi klone se toga”, kaže ona, dodajući da je policija uglavnom bespomoćna zbog ne samo neadekvatnih službi za pomoć žrtvama seksualnog napada, već i zbog onlajn prirode samih zločina.

Šta može da se uradi? Tejt kaže: “Jutjub mora da doraste zadatku uvođenjem sistema upozorenja za mlade korisnike – nešto jednostavno poput pop-apa koji objašnjava maloletnima da treba da paze s kim razmenjuju poruke i koga upoznaju onlajn – dok istovremeno mora da izdaje smernice vlogerima s uspostavljenim odgovarajućim sistemom kažnjavanja za iste. Zlostavljači su i dan-danas aktivni na platformi. Menadžeri talenata moraju da rade sa Jutjuberima na razumevanju odgovornosti kao javnih ličnosti i da nauče da se nose sa svojom slavom i kako da upravljaju njom.”

Što se tiče širih reakcija na optužbe, situacija je tu komplikovanija. OFCOM je 2010. godine pokušao da se umeša kao regulatorno telo, što bi zahtevalo od Jutjubera da plaćaju naknadu za licencu. To se nije desilo. NSPCC ima kampanju Trust To Lead čiji je cilj da svim odraslima koji rade direktno i redovno sa decom može da se veruje u obavljanju njihovog posla; zamislite to kao proširenje pravila koje imamo za nastavnike i lekare. Jutjuberi, međutim, nisu uvršćeni u to i nema ni planova da u skorije vreme budu. Portparol ove dobrotvorne organizacije rekao je za VICE: “Vlogeri i influenseri koji zasipaju mlade ljude seksualno eksplicitnim ili neprimerenim porukama zapravo ih grumuju. To je otvorena zloupotreba njihove slave i njihove pozicije moći, i to je veoma pogrešno.” Oni inicijativu očekuju od vlade, koja “mora da ispuni obećanje da će regulisati društvene mreže, da će se baviti grumingom, brže reagovati na prijave gruminga u sistemu i naširoko uvesti dosledne standarde bezbednosti dece”.

U nedeljama nakon što su Džes i Bela izrekle optužbe protiv Krisa Ingama, muški Jutjuberi postovali si reakcije u video formatu. Jutjub megazvezda Alfi Dejes je tvitovao: “Ovakvo ponašanje NIJE dobrodošlo u našoj zajednici.” Što se tiče te zajednice, Tom kaže, “Bilo je to: ‘Slušaj vamo, ovaj lik je govno od čoveka, on je završio svoje.’ Ljudi ga ne bi takli ni govnjivom motkom.”

Posle nekoliko nedelja tišine (dok je još postovao sa porodičnog naloga), Kris Ingam je u četvrtak 23. avgusta okačio video na vlastiti Jutjub nalog pod naslovom “Razlog za moje ćutanje”. U 23 minuta, Ingam negira da je grumovao obožavateljke i/ili da je pedofil. On se ne osvrće na skrinšotove i video snimke njegovih navodnih razgovora sa tim ženama i tinejdžerkama. Umesto toga, kaže da je meta lova na veštice. Gledajući u objektiv, Ingam kaže: “Uništavate moju decu, moje nerođeno dete koje je na putu. Oni su ljudi koje povređujete u ovom trenutku. Zašto bi to neko želeo da radi? Naročito deci.”

Što se tiče Bele, ona je na kraju ostavila posao u Alton Tauersu. “Nakon što se to desilo, uporno sam proveravala vrata hotelskih soba zato što sam bila stvarno paranoična da će samo ući za mnom. Nakon što je rekao onu uvrnutu stvar u vezi sa boravkom u sobi sa drugim muškarcima [pitao ju je da li su je drugi muškarci zvali u svoje hotelske sobe], osećala sam se neprijatno. Onda kad sam postovala o tome na Tviteru, uporno sam očekivala da će doći u Alton Tauers ili nešto slično.”

Da li bi ponovo išla da se sastane sa nekim Jutjuberom? “Bih.” Bez pauze, međutim, ona dodaje: “Drugi koje volim mnogo su veći, tako da čisto sumnjam da ću doći u priliku da ih upoznam.”

