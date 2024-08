Razgovarali smo sa građanima koji su protestovali zbog povećanja cene goriva

Protesti zbog poskupljena goriva nastavili su se i u ponedeljak. U jutarnjim časovima bile su blokirane saobraćajnice širom Srbije, a izbila je i tuča.

U Beogradu je blokirana Gazela nešto posle sedam časova, na dvadeset minuta, u isto vreme zaustavljen je saobraćaj i na Zrenjaninskom putu.

Borča, Zrenjaninski put kod Putnika u totalnoj blokadi 💪💪💪 pic.twitter.com/c4RXXkiHSD — Ⓜ️ile Ⓜ️aki Cvijović ♐♐ ☯️ (@MarsialMaki) June 11, 2018

Kako je javila TV Prva do sukoba je došlo oko 08.30 časova, na uglu ulica Zrenjaninski put i Ivana Milutinovića. Jednog građanina napala su tri muškarca, više puta su ga udarali u glavu, a zatim su mu uzeli torbicu i udaljili se.

Napadači su uhapšeni u popodnevnim časovima.

U ponedeljak ujutru su protestovali i Novosađani, koji su blokirali tri smera raskrsnice kod Futoške pijace. Protest je trajao do 11 časova.

Od sedam časova do 11 bio je blokiran i saobraćaja iz pravca Mladenovca ka Beogradu javio je portal Mladenovac info. A nezadovoljni građani zatvorili su i ulice u Kragujevcu.

Kako je saopštilo Javno preduzeće Putevi Srbije zbog protesta građana u ponedeljak ujutru obustavljen je saobraćaj i na raskrsnici Sremska Mitrovica – Šabac, Sremska Mitrovica – Drenovac, na pružnom prelazu Lička rampa, ali samo drumski saobraćaj, kao i na pravcu Smederevo – Kovin. Zbog cene goriva protestovali su i građani na putevima u Ljuboviji, Maliom Zvorniku, Rumi, Šapcu, Beloj Crkvi.

Nišlije su odustale od blokade magistralnog puta Niš-Pirot kolima i nezadovoljstvo su ispoljili usporavanjem saobraćaja stalnim prelaženjem na pešačkom prelazu.

Za ponedeljak popodne bila su najavljene ponovne blokade mosta Gazela i kružnog toka Slavija, međutim do njih nije došlo. Kako navode mediji, pripadnici policije zaustavili su manju grupu građana i zabranili im ulazak na autoput.

Ne računajući dvoje kola koja su „obrnula“ tri kruga oko kružnog toka Slavija vozeći polako, sa upaljenim migavcima, saobraćaj na centralnom kružnom toku odvijao se normalno u periodu između 17 i 18 časova.

Zapravo, jedina tri vozila koja su stajala sve vreme pripadala su Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Pored patrola, na Slaviji su bili i pripadnici policije u civilu.

I taman kada su okupljeni novinari odustali od izveštavanja, nešto pre 18 časova grupa građana došetala je do centralnog kružnog toka odlučna da zatvori saobraćaj „bar na pet minuta“.

Umesto kružnog toka zatvorili su Makenzijevu ulicu, a osim rasprave sa vozačima i par pokušaja istih da se probiju kroz mali kordon građana, većih incidenata nije bilo.

Njih manje od deset okupljenih nosili su transparent „nestalo mi goriva“.

„Nisam vozač ali podržavam ovaj protest u potpunosti, jer će zbog povećanja cene goriva poskupeti sve ostalo“, rekao je za VICE Bora, jedan od učesnika protesta.

Bora

Komentarišući izjavu ministra policije Nebojše Stefanovića on kaže da nije šačica građana u petak blokirala grad, već da je reč o „solidnom“ broju nezadovoljnih građana.

Veruje da ukoliko građani ostanu dosledni od protesta „nešto može i da bude“.

„Ako se čovek sam ne pobuni neće ništa promeniti“, poručuje Bora i dodaje da ne zna ko su organizatori protesta, ali da on nije član nijedne partije.



Jedan od učesnika protesta je i Milan Šumenković. I on, kao i Bora, nije vozač, ali podržava protest.

„Odlučili smo da postavimo živi zid u najužoj ulici koja izlazi na kružni tok. U ovoj zemlji nije problem samo povećanje goriva, čija je cena bez akciza iznosi između 35 i 50 dinara, u zavisnosti od toga da li je benzin ili dizel. To znači da više od 100 dinara ide državi, što je potpuno suludo“, kaže Milan.

Milan

„Ovde se, ipak, ne radi samo o toj pljački, ovo je mnogo širi problem. Sistem koji funkcioniše možda i vekovima, ali ajde da kažemo tridesetak godina, je takav da je narod roblje u svojoj zemlji. Mi smo porobljeni od strane domaćih izdajnika, koji prodaju ovu zemlju, sve njene teritorije. Mladi odlaze iz zemlje, ne ostaje ništa – obespravljeni radnici, zemljoradnici bez zemlje…“.

Milan veruje da će organizatori protesta naći način da se organizuju i zatvore ulice.

„Ovo mora da ide do kraja. Do pada svega što ne valja. A to nije samo ova vlast, to je i prethodna vlast i sve izdajničke vlasti“, rekao je Milan.

Na pitanje da li je član neke partije odgovara: „Član sam pokreta Dostojni Srbije„.

