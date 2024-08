Razgovor sa ženama koje stoje iza najpopularnijeg Redit porno sajta „Gonewild“

Jednom kad začeprkate ispod njegove glavne stranice zatrpane mimovima, Reddit postaje neverovatno široko mesto. To je ona vrsta sajta na kojem možete da postavite najnovije vesti o kriptovalutama, podelite fan fikciju iz sveta Igre prestolaili pronađete neke zgodne savete o baštovanstvu. On je domaćin jednog čitavog okeana pornjave. Ubedljivo najpopularniji porno podforum Reddit-a, prema redditlistu, jeste Gonewild (nije pogodno za otvaranje na poslu, očigledno), mesto gde ljudi dobrovoljno postavljaju sopstvene golišave fotke i gifove za uživanje drugih Redditorai glasanje. Zamislite ga kao veliku onlajn seksualnu prezentaciju za amatere egzibicioniste. I muškarci i žene mogu da dele slike na Gonewild-u (a na Gonewild-u ima mnogo, mnogo rodno/etnicitetski/telesno specifičnih podforuma) — mada je glavni sajt u najvećoj meri ženski (i vrlo često, ne toliko inkluzivan). Zanimalo nas je zašto bi obični ljudi želeli da dele svoje golišave fotke sa svetom, te smo popričali sa brojnim učesnicama Gonewild-a o tome.

Džolin, 24, Holandija, studentkinja

Postavljam sadržaje na Gonewildoko mesec dana. Prvo sam počela tamo da delim fotografije zato što sam bila u vezi sa likom i njegovom devojkom — njih dvoje su u zvaničnoj vezi a ja sam praktično dozvoljena riba sa strane. Ona je počela da postavlja slike tamo, oboje smo pomislili da je to uzbudljivo, tako da sam i ja počela da postujem. Uživam u pažnji, komplimentima i uzbuđenju koje proističe iz svesti da stotine ljudi vidi moje telo i pali se na njega. To je uzbudljivo kao sam đavo! Kad vas svi ti ljudi žele. Mislim, suština seksa je u privlačnosti i naše društvo je u velikoj meri izgrađeno na potvrđivanju. I zato je prirodno da vam godi kad znate da postoji stotinu ljudi koji bi ubili da vas kresnu baš onako kako biste vi želeli. Rizikujete da budete izloženi, to da. Generalno gledano, nisam dobijala negativne mejlove niti bilo šta slično, ali mnogi dobijaju i mislim da je to čista zloba. Ako vam se ne dopada ono što vidite, samo ćutite

Amber, rane tridesete, USA, zabava (ne za odrasle)

Postujem na Gonewild-u skoro godinu dana, mada je ovo moj četvrti nalog. Na Reddit-u sam malo više od pet godina i oduvek sam bila pretplaćena na Gonewild. Fantazirala sam o tome da postujem tamo dugo pre nego što sam počela to da radim. Volim da delim svoje slike zato što me sama pomisao na muškarce koji drkaju na mene veoma uzbudi. A ja sam super seks-pozitivna osoba, tako da uživam kad sam napaljena. I ako ćemo iskreno, to je dobra motivacija da ostanete u formi. Negativne strane su trolovi i pretnja doxxing-a. Generalno gledano, dobro mi ide ignorisanje trolova ili podsmevanje njima. S vremena na vreme neko prokomentariše nešto što me pogodi. Ali uopšte uzev, za sada je bilo sjajno iskustvo.

Nikola, 29, USA, dizajnerka

Postujem na Gonewild-u već par godina. Krenula sam zato što mi je bilo dosadno i bila sam pomalo usamljena posle raskida. Pomalo sam egzibicionista i uživam u pomisli da sam nekom bar malo ulepšala dan, koliko god to otrcano zvučalo. Ako mogu da pružim malo materijala koji će nekom pomoći da lakše svrši, to je jedno lepo malo dostignuće. Takođe, uživam u društvu ljudi koje sam upoznala, brzo sam se sprijateljila s nekima preko Reddit-a. Da ne pominjem kakav podstrek dobijete od svih pozitivnih reakcija kad nešto postujete. Obično je ukupno gledano jedno lepo iskustvo. Zapravo je veoma malo negativnih strana kojih bih mogla da se setim. Nekoliko ljudi mi je zapretilo da ima moje lične podatke i da će kontaktirati moje bližnje, ali to je uvek blefiranje. Kratko vreme sam objavljivala svoje lice, ali sam postala suviše popularna i nekoliko prijatelja me je prepoznalo. Na sreću, oboje su bili kul po tom pitanju, ali mi je poslužilo kao korisno upozorenje. Jedina druga negativna stvar jeste broj usamljenih ljudi koje sretnete. Svet je pun usamljenih ljudi, a neki momci/devojke iskreno samo žele da pričaju sa nekim. Čak i ja to povremeno radim.

ViksiMK , 25, Velika Britanija, admin

Postujem na Gonewild-u nekih mesec i po dana. Prvi put sam odlučila da postujem da bih dobila na samopouzdanju i da dokažem sebi da sam stvarna osoba od krvi i mesa a da ljudi po časopisima nisu — da pokažem drugima da muškarci i žene više vole prirodna tela! Uživam u deljenju svojih fotografija, ponovo da bih dokazala da ljudi i dalje više vole prirodniji izgled, sa sve oblinama i viškom kila! Jedina negativna stvar na Gonewild-u je nepredvidljivost — neke fotografije dobiju 700+ glasova, ali neke druge mogu da dobiju svega 30+! I možete da dobijete neke ‘uvrnute’ poruke. Trudim se da odgovorim na većinu svojih, jer želim da iskažem i svoju ličnost (ne samo svoje telo), tako da nekad to ume da bude velik izazov.

Džejd, 29, Australija, admin

Postujem na Gonewild-u oko mesec dana. Moj muž i ja samo razgovarali/šalili se o tome neko vreme, jer smo oboje uvek smatrali da bi nam oboma bilo zabavno u smislu istraživanja naše seksualnosti kao para. On je oduvek voleo da gleda devojke koje postuju na Reddit-u, tako da sam ispočetka počela da postujem da bih ga iznenadila. I dalje postoji taj elemenat — uvek se uzbudi kad vidi neki moj nov post i to je na neki način unapredilo naš seksualni život. Sviđa mi se što je to lak, zabavan način da podelite svoje slike i seksualnost pod sopstvenim uslovima bez ikakve osude, kao i da saznate nešto novo o drugima. Suština nije samo u postavljanju fotografija, već i u sretanju srodnih ljudi, razgovoru sa njima i saznavanju novih stvari. Svi su veoma otvoreni i prijateljski raspoloženi. Mnogo ljudi postuju, ali retko sam viđala nešto drugo sem pozitivnosti u komentarima, što je veoma lepo. To je najčešće samo jedna mala zajednica srodnih ljudi.

Sve u životu ima svoju negativnu stranu. Što se Gonewild-a tiče, tu je obično činjenica da neki ljudi automatski pretpostave da samo zato što si postavila fotografiju, to znači da imaju pravo na nešto drugo što žele od tebe (bilo da je u pitanju konkretan zahtev za fotografiju, video, sajber seks, želja da kupe tvoje nošene gaćice, itd.). Ali, na kraju, tužna realnost je da se to ne razlikuje mnogo od nekih ljudi u svakodnevnom životu. Pretpostavka da žena ‘traži nevolju’ ako nosi oskudnu odeću nekim čudom je i dalje u opticaju — problem nije u tome da žena ne bi trebalo da nosi oskudnu odeću ili da može da okači fotku zbog koje se oseća seksi ako to želi, ili da treba da očekuje da budu uznemiravana ili nešto još gore ako to uradi; problem je što mnogi ljudi i dalje moraju da nauče šta je dobrovoljni pristanak i poštovanje, i samo budu pristojna ljudska bića.

Oh da, takođe, slike kara. Toliko. Mnogo. Slika. Kara.

Korišćeni su pseudonimi da bi se zaštitila anonimnost.