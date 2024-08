Sa dvadeset smo se pojebali dva puta, a posle sedamdesetog rođendana uvek i svuda

Džoel Kan, 70, znao je da stari kada su drugi sedi ljudi počeli da mu nude mesto da sedne u autobusu. Boni Nilsen, 71, shvatila je istu stvar kada je jednog dana pogledala u ogledalo i videla svoju majku. I dalje, ni on ni ona nisu se osećali kao da su stari – nije bilo neke velike promene u njihovom fizičkom, mentalnom, pa čak ni seksualnom smislu. Oboje su, ipak, doživljavali da ih ljudi gledaju, ili da ih, kada čuju koliko godina imaju, očigledno odmah u glavi otpišu kao deseksualizovana bića.

To ne iznenađuje, uzevši u obzir činjenicu da se, već duže od jednog veka, u američkoj kulturi poprimila ideja da, kako starimo, naša seksualnost prirodno gasi. Zbog toga retko stare ljude posmatramo kao seksualna bića. A kada to radimo, obično to radimo iz šale. Ovakva slika starih je toliko raširena da čak i medicinski profesionalci često izostavljaju starije osobe iz istraživanja o seksualnosti, a pored toga zanemaruju temu seksualnog zdravlja kada oni dođu na kontrolu. (Da li je onda čudno što su stope zaraženih polno prenosivim bolestima među starijim odraslim osobama toliko visoke?) Možda je jedini osvrt na seks među starijima to što se može videti u reklamama za vijagru – ili kada čujemo izveštaje o (nažalost učestalom) fenomenu povezanom sa seksualnim zlostavljanjem koje doživljavaju negovateljice. A ovo je daleko od afirmativnog prepoznavanja seksualnih života starijih sugrađana.

Videos by VICE

Kako ljudi stare, njihova tela se obično zaista promene na načine koji utiču na seks. Penisi obično gube na osetljivosti. Erekcije su sve manje intenzivne i česte, a da bi se postigle i održale, neophodno je više stimulacije, a pored toga, i sama ejakulacija je često slabijeg intenziteta. Kada govorimo o vaginama, i njima je potrebno više vremena kako bi se postigla uzbuđenost, proizvode manje prirodnog lubanta, što seks može učiniti manje prijatnim. Zbog toga se i libido obično smanjuje, a orgazmi mogu biti manje intenzivni.

Zdravstvena stanja koja nemaju veze sa seksom, kao što su artritis, depresija ili srčane bolesti, mogu doprineti ovim problemima, dovevši do hroničnog bola, nesvestice, ili drugih simptoma koji dodatno otežavaju seksualne odnose. Lečenje ovih stanja takođe može imati neželjene efekte po seksualni nagon ili kapacitet. A povrh svega toga, promene u izgledu kože, tonusu mišića ili težini takođe prate starenje, što može dovesti do problema sa sopstvenom slikom o telu, što takođe negativno utiče na seksualno samopouzdanje mnogih ljudi.

Postoji nekoliko istraživanja koja ukazuju na to da osobe između 60 i 82 godine imaju tendenciju da imaju manje fizički intimnih odnosa nego što je to slučaj sa mlađima od njih. Ipak, nekoliko istraživanja takođe ukazuju na to da mnogi stariji odrasli i dalje imaju i vrednuju seks – neki od njih čak i više nego ljudi srednjih godina. Oni seniori koji su najaktivniji u seksualnom smislu kažu da je seks podjednako dobar, ako ne i bolji od onog kakav je bio ranije u toku njihovih života. (Ljudi često prijavljuju da imaju više samopouzdanja i manje distrakcija u životu uopšteno, što ih oslobađa da se zaista fokusiraju na seks i da uživaju u njemu.) Mnogi stariji veruju da je aktivan seksualni život važan za opšte zdravlje. Popriličan broj njih želeo bi da je seks učestaliji, a navode i da su njihovi seksualni životi ograničeni ne toliko zdravstvenim problemima, koliko nedostatkom odgovarajućeg partnera.

Ipak, kako bi se borili protiv deseksualizacije starijih osoba, razgovarali smo sa Boni i Džoelom, koji imaju seksualne odnose jedno sa drugim sa prekidima još od koledža, a zajedno su od pre osam godina. Oni su govorili o tome kako izgleda seks, ali i seksuanost kada imaš sedamdesetak godina. Boni i Džoel su prvi priznali da verovatno i nisu tipični seniori. Njihova poliamornost i seksualne avanture uključuju i seks pred kamerama za porno producentkinju i izvođačicu Džesiku Drejk, ali i sekualnog edukatora Džoena Princa prilikom stvaranja edukativnog videa za odrasle pod nazivom Guide to Wicked Sex: Senior Sex. Ipak, pored svega što je jedinstveno kada se radi o njihovoj priči, ona se i dalje dotiče mnogih iskustava sa kojima bi mogli da se saosećaju raznoliki stariji ljudi.

Boni: [Kada smo po prvi put imali seks na koledžu,] odmah smo bili povezani – ne znam zbog čega. Delom je bilo seksualne prirode, ali je bilo i drugih faktora.

Zapravo smo imali seks samo dva puta [dok smo bili na koledžu]: jednom u mom stanu i jednom u tvom, dok ti žena nije bila tu. Seks je bio tipičan za dvadesetogodišnjake koji cepaju odeću jedno drugom i padaju sa kreveta.

Čuli smo se povremeno ranih sedamdesetih, ali smo onda izgubili kontakt.

2008. godine sam napravila nekoliko vebsajtova o sebi. Sama sam naučila da ih pravim. Pretpostavljam da me je on tako našao. [Te jeseni imala sam 60 godina i] putovala sam na istočnu obalu kako bih prisustvovala sahrani mog oca i noćila sam nekoliko nedelja kod svog brata u Nju Džerziju dok smo sređivali kuću mojih roditelja. Tada sam pozvala Džoela da dođe. Sve se desilo odjednom -samo sam ga pogledala i rekla, “o moj bože…”



Džoel: U to vreme sam živeo u Severnoj Karolini i ona je rekla, “želiš li da dođeš da se vidimo?“ Mislio sam da ćemo se zaista videti – na primer, otići na kafu. Pojavio sam se, a ona je stajala ispred sa svojom vrećom za spavanje.

Boni: Već smo bili pričali o tome da ćemo iznajmiti sobu u hotelu!

Džoel: Ne bih rekao! Onda je ona uskočila u moj auto sa tom vrećom i rekla, “Hajmo!”

Boni: Proveli smo jednu noć zajedno. Džoel je i dalje bio u braku, tako da sem povukao. Nije želeo da povredi svoju ženu – što je potpuno razumljivo. Bio je, bar mislim, šokiran činjenicom da smo se ponovo konektovali. U toku narednih nekoliko godina ostali smo u kontaktu preko Fejsbuka i mejla. Onda, 2011. godine, dok sam živela svoj život u Britanskoj Kolumbiji, dobila sam poruku od Džoela u kojoj je pisalo, “Hej, jesi li zainteresovana da ideš sa mnom na medicinsku konferenciju u Viktoriji, na Ostrvu Vankuver?

Džoel: Shvatio sam da tu postoji nešto. Stvarno mi se dopadala. Moj brak bio je poprilično gotov. Nije to bio neki loš ili užasan brak. Prosto je umro. Sa svojom ženom nisam imao seks skoro deset godina. Zbog toga sam potražio konferenciju koja se odvijala negde blizu Boni, i našao sam tu u Viktoriji. Rekao sam sebi, Hajde baš da vidim da li će doći. Sreli smo se tamo i proveli pet dana zajedno.

Boni: Sjajnih pet dana. Oboje smo se ponovo zaljubili.

Džoel: Sre,i smo se na aerodromu, otišli do hotelskog lobija, fino popričali i onda otišli u sobu. Čim su se vrata za nama zatvorila, počeli smo da se skidamo. Jebali smo se na stolici pored prozora koji je gledao na parking i zamišljali da nas drugi ljudi posmatraju.

Te večeri jebali smo se dva puta, a posle toga jednom ili dvaput dnevno. Boni je počela da iz svoje torbe vadi seksi veš, igračke, konopac, a ja sam bio u fazonu, “ovo će biti zabavno!“ Na kraju sam te vezao za gredu u hotelskoj sobi. Bio sam u svojim ranim šezdesetim i mislim da je to bio prvi put da sam imao analni seks u svom životu.

Oboje smo plakali na rastanku jer nismo imali nikakve konkretne planove za kasnije. Oboje smo mislili: Šta ćemo sad da radimo? Ovo je sjajno. Zaljubljeni smo. Sada moramo da se vratimo kućama i moram da odlučim da li ću da ostavim ženu zbog tebe. To sam na kraju i uradio. Onda se na kraju Boni preselila u Severnu Karolinu kako bi bila sa mnom.

Boni: Kada smo ponovo bili zajedno, seksuani nagon je bio dobar i seks je bio sjajan. Što je i dalje tako. Ipak, neke stvari se jesu promenile.

Bolujem od fibromialgije već duže od dvadeset godina, što utiče i na tebe. Imala sam četrdesetak kada sam odjednom počela da se osećam kao da imam osamdesetak. Sve boli. Ukoliko se okreneš ili pomeriš prebrzo, možeš oštetiti zglobove. Dešava mi se da zbog toga moram da preležim ceo dan. Ipak, sledećeg dana obično pomislim, okej, idemo iz početka.

Džoel: Kako starimo, zgobovi malo više bole. Ja to obično ignorišem. Ipak, ne mogu da se krećem isto kao što sam mogao kada sam bio mlađi. Nisam više takav akrobata kao što sam nekada bio.

Kada si mlad, možeš postići erekciju nekoliko puta dnevno bez problema. Ipak, kako stariš, to se smanji na možda jednom dnevno, ili čak jednom u nekoliko dana. Ukoliko je stimulus dobar, eventualno je moguće nekoliko puta dnevno. Ipak, ejakulacija nekoliko puta dnevno se jako retko dešava. Ponekad su mi erekcije nešto mekše, posebno kada koristim kondom, ili kada imam seks sa novim partnerom ili kada imam seks u javnosti.

Koristio sam Cialis i Viagru sa novim partnerima. Ipak, kada smo Boni i ja zajedno, nemam problem sa postizanjem erekcije. One su obično spontane ili se razviju uz pomoć malo stimulacije.

Ponekad doživim orgazam ali se ejakulacija ne desi. To je takozvana retrogradna ejakulacija do koje dolazi zbog toga što je prostata natekla – ejakulacija se sprovodi do bešike, umesto kroz uretru. Onda polako izlazi u toku narednih nekoliko uriniranja. Prvih nekoliko puta kada se ovo deslio bio sam iznenađen, nisam znao šta se dešava.

Boni: Moja seksualna želja je definitivno manje intenzivna nego kada sam bila mlađa. Sada seks mogu da imam i jednom nedeljno. Ipak, obično imamo seks dva ili tri puta nedeljno. I to obično zbog toga što Džoel inicira. Što je i u redu. Nije kao da me natera. Više se radi o tome da mi je okej, jer je zabavno.

Džoel: Pre osam godina, imali smo seks svakoga dana, nekada i po nekoliko puta dnevno. Čak i sada, kada je njen libido nešto slabiji, Boni je i dalje više seksualna nego ijedna žena sa kojom sam ikada bio, nezavisno od godina.

Boni: Razmišljala sam skoro o tome da retko kad masturbiram. Nekada sam to radila skoro svakoga dana. Kada bih se podsećala na to da treba da masturbiram češće. verovatno bih povatila svoj seksualni nagon.

Džoel: I meni se dopada kada masturbira, nezavisno od toga da li sam tu ili ne. Pali me i da samo čujem kako priča o tome.

Stvari su se promenile. Ponekad moramo da planiramo seks. Nije sve uvek spontano.

Boni: Ono što je najvažnije u našem odnosu je činjenica da dobro komuniciramo i imamo osećaja jedno za drugo.

Džoel: Ona mi je rekla za njenu fibromialgiju i kako kada ima napad, ne mogu da znam da koliko će loše biti. Pričali smo o tome puno – o tome kako to što ne želi da je dodirujem u tim trenucima ne znači da me odbija. Ona me je upozorila na to kada smo počinjali vezu: “Ulaziš u vezu sa nekim ko ima hronične bolove. Jesi li siguran da si svestan u šta se upuštaš?” Kao lekar, susretao sam se sa ljudima koji imaju hronične bolove i nesvestice, ali nisam lično bio svestan toga – makar ne na tom nivou. Učio sam šta da radim, šta funkcioniše, a šta ne, a i komunicirali smo o tome: “Koja poza ti je najudobnija? Kako se osećaš sada u poređenju sa prethodnim putem kada smo imali seks? Šta bi želela? Šta ne bi želela?”

Boni: Za mene lično, bio je izazov da naučim da kažem, “ne, nisam trenutno za to.“ Kada Džoel želi seks, ponekad i ja to želim, ali moje telo ne želi.

Džoel: Ili mi kaže, “Samo budi tu.“ Ili, “Ne znam da li mogu da budem gore dugo.“

Morao sam da naučim kako da se osećam ugodno kao onaj koji ne samo što češće inicira seks, već i kao onaj koji ne treba da bude uplašen kada ona ne može ili ne želi da ima seks – naučio sam da to ne shvatam lično. Pomaže to što je njen libido sjajan i što je tako avanturistički nastrojena. Nije kao da se seks nikada ne dešava.

Boni: Manje-više, mi smo probali sve. I i dalje to radimo. Samo manje učestalo. Skoro smo išli na jednu žurku povodom Noći Veštica u Daremu. U pitanju je bila BDSM žurka.

Džoel: Vezao sam je za krst i bičovao pred puno ljudi. Čak smo neko vreme praktikovali seks sa drugim ljudima. Onda smo se okrenuli poliamoriji – to nam najbolje prija, to što možemo da upoznamo nekoga i da ga uvedemo u naše živote, a ne da se samo pojebemo i nikada ih više ne vidimo.

Boni: Lično više nemam toliko seksualnih odnosa sa drugim ljudima. S obzirom na fibromialgiju, razmišljam o tome da bi te nove osobe morale da nauče kako da se ponašaju u odnosu na moje telo. A ja ne želim da se upuštam u to. Ipak, u redu mi je to što Džoel ima i druge partnere.

Džoel: Moj seksualni život je bolji nego ikad, čak i nego što je bio šezdesetih i sedamdesetih.

Boni: A tada si planinario i jebao se sa kim si stigao usput.

Džoel: [Ono što želim da kažem drugim starijim ljudima je:] Ne dopustite da vas tuđa očekivanja definišu. Ne morate da se ponašate na određeni način samo zbog toga što starite. Postoje stvari koje se menjaju. Ipak, pokušajte da razumete šta se dešava na fiziološkom nivou, i da onda znate kako da se prilagodite tome.

Ako ne možete postići erekciju, postoje mnogi drugi načini na koje možete zadovoljiti svog partnera. Koristite ruke, usta… Ne morate se koncentrisati na penis-u-vagini tip seksa kako biste imali dobar seksualni život.

Boni: Ljudi poput nas govore, “i dalje možeš imati sjajan seksualni život, uprkos promenama.“

Džoel: Čak i uprkos bolovima.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US.