Svaki četvrti Evropljanin ima negativne stavove prema muslimanima

Prema velikom istraživanju u osam evropskih zemalja, negativni stavovi o muslimanima i imigrantima široko su zastupljeni širom Evrope.

Istraživanje među 12.000 ljudi iz Švedske, Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Mađarske, Poljske, Holandije i Italije, utvrdilo je široko rasprostranjeno nepoverenje u autoritet i visok nivo političkog razočaranja.

Istraživanje je sprovedeno u okviru izveštaja o širenju antimanjinskih stavova i desničarskog ekstremizma tokom pandemije.

Istraživači su uočili različite nivoe podrške za teoriju zavere nazvaneu„Velika teorija zamene“, koja tvrdi da elite podstiču imigraciju da oslabe Evropu.

While in the UK, only 16 percent said they supported the conspiracy theory, in Italy, 39 percent said it was definitely or probably true. In Hungary, 40 percent of those surveyed said the conspiracy was definitely or probably true.

“As the coronavirus pandemic has swept across Europe, we have seen some radical and far-right groups prosper and some flounder,” said Nick Lowles, CEO of Hope not Hate, which co-published today’s report alongside fellow anti-extremist groups Expo and Amadeu Antonio Foundation.

„Očigledno je da teorije zavere, mnoge sa antisemitskim korenima, dobijaju na popularnosti širom Evrope i da rastući rasni nacionalizam prati kontinuirani rast terorističkog nasilja koji sprovodi krajnja desnice. Ideologije mržnje internacionalizuju se kao nikada pre, pa tako mora i otpor prema njima“.

Od svih anketiranih zemlja, Mađarska je najkonzistentnije izražavala najneprijateljskije stavove prema manjinama. Izveštaj otkriva da je 60 odsto ispitanika imalo vrlo ili prilično negativne stavove prema imigrantima, a 54 se slično osećalo prema muslimanima, uprkos tome što je muslimansko stanovništvo u zemlji sićušno, svega oko 0,4 odsto ukupne populacije.

Pod vladavinom oštro desne stranke Fidesz Mađarska je postala stožer desničara Evrope. U decembru je mađarska vlada izglasala anti-LGBTQQ zakon kojim se zabranjuje homoseksualnim parovima da usvajaju, a nedavno rušenje nezavisnih medijskih organizacija izazvalo je zabrinutost stručnjaka za slobodu štampe.

Prema izveštaju, Britanija je imala najniži antiimigrantski i muslimanski osećaj od anketiranih zemalja, ali udeo ljudi koji imaju negativne stavove prema migrantima – 30 procenata – i muslimanima – 26 procenata – i dalje je bio značajan.

I stanovnici Francuske, Nemačke, Italije, Holandije i Švedske smatraju migraciju jednom od četiri glavne brige.

Italija je imala najviši nivo političkog razočaranja, sa 79 procenata – na koji će verovatno uticati nedavni politički haos nakon pada vlade – zajedno sa Francuskom, sa 67 procenata onih koji smatraju da je sistem delimično ili u potpunosti disfunkcionalan. 58 posto ispitanih u Velikoj Britaniji smatralo je da je sistem delimično ili u potpunosti disfunkcionalan. Samo 6 procenata Britanaca smatra da politički sistem deluje posebno dobro.

Daniel Pol, Izvršni direktor švedske organizacije Expo je rekao: “Ovaj izveštaj pokazuje da pretnja demokratiji kakvu poznajemo menja oblik i strategiju. Krajnja desnica današnjice je transnacionalni pokret koji organizuje pristalice preko mreže, a ne preko staromodnih organizacija. Ako želimo da ga razumemo, moramo razmišljati van graniceod političkih partija, formalnih organizacija, pa čak i nacionalnih granica. Ovaj izveštaj je prvi korak ka tome. “Izveštaj je, međutim, otkrio da su se ljudi u nekoliko anketiranih zemalja osećali pozitivno prema protestima Black Lives Matter. Većina u Nemačkoj (52 procenta), Švedskoj (51 procenat) i Velikoj Britaniji (51 procenat) rekli su da saosećaju sa pokretom.