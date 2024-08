Svi tipovi ljudi koji gledaju tvoje Instagram storije

Počnimo od toga da je jako važno da priznamo sebi fundamentalnu istinu koju duboko u sebi svi dobro znamo, ali se plašimo da je priznamo: svaki Instagram stori postavljen je iz nekog svog razloga. Da ste želeli da svojim prijateljima pokažete koliko vam dobro stoji nova frizura, poslali biste sliku u grupni čet, ali ste umesto toga okačili selfi sa ‘subtle’ filterom, gde vam lokne ekspertski pokrivaju sise, i sa izrazom lica koji govori “droci, ali kežual.” Ovaj mim bio je zapravo samo zamka kako biste videli da li osoba koja vam se sviđa ima u nameri da pošalje reakciju koja plače od smeha. A one fotke iz kluba služe prvenstveno kako biste vašem bivšem pokazali da vam je u životu, zapravo, sasvim fino.

Ovo je istina koju smo svi tiho prihvatili, i to jer svi to radimo. Ipak, kada poustujemo nešto kako bismo dobili pažnju nekoliko odabranih ljudi, iz bilo kog razloga, još gomila drugih bivaju uhvaćeni u mrežu. Ne poustujete to tako da vide samo vaše mete. Poustujete to tako da sve vide vaša majka, braća i sestre, kolege, bivši, školski drugari, kolege sa faksa, neki rendom ljudi koje ste upoznali 2012, pa i vaš barmen koji vas iz nekog razloga prati. Imajući sve ovo na umu, evo spiska svih osoba koje gledaju vaš stori.

Ljudi sa kojima ste uporno iznova u kontaktu

Seks sam po sebi bio je, u najbolju ruku, adekvatan (dogodio se tri puta. Uživo nije bilo hemije, već tek poneki momenat konekcije, i još manje smeha. A ipak – povučeni gravitacijom vaših verovanja i video snimcima vaših prijateljica koje puše sa maskama na licu dok vi u pozadini gugučete, oni nastavljaju da se vraćaju. Možda su i dodatno ohrabreni time što ste ih dodali u bliske prijatelje. Bilo kako bilo, tu ste, zaključani u ovom digitalnom solarnom sistemu sve dok ne budete bili bukvalno vereni godinu dana, tako da ste time i zvanično van opticaja.

Svi ortaci

Jedini ljudi koje je zapravo briga što se vi Provodite Dobro, a na ovaj način ostaju u toku. Uz one prethodne, to su vaši najlojalniji gledaoci.

Vaša mama, koja je na listi iz nekog razloga pri sredini, ili pri kraju

“Jesi li dobro, dušo???” glasi panična WhatsApp poruka od vaše mame. “Videh šta si okačila :( :(” Prvo vam nije jasno o čemu ona to priča, a onda se setite da ste okačili mim sa tekstom “If you wanna be my lover, you gotta get with my depression! Anxiety! Paranoia! Low self-esteem! Abandonment issues!” i ona sada misli da ste baš u kurcu. Što i jeste, ali to nije bila poenta.

Vaš šef

Vaš menadžer, Veliki Šef, Ćale – kako god da ga zovete – takođe je često tu. Ovo je… verovatno u redu, zar ne? On je ipak više od šefa, zaista kul lik, a i vaš odnos je kul. Popizdeo je na vas prošlog petka u pabu, video vas je kako plačete i kako vaše lice izgleda u trenucima pre nego što ćete povratiti. On poseduje neku čudnu, snažnu energiju, ali mu se nikada nećete obratiti u storijima, tako da zanemarujete ovu problematičnu pažnju.

Dalji rođaci koji verovatno misle da ste ogromna pička

Sećate se kada ste u tri storija za redom besneli o tome kako nikada ne treba dejtovati ljude kojima je mars u jarcu zbog toga što su previše autoritarni, a onda ste okačili selfi u ogledalu sa malim žutim naočarima za sunce? Aha, vaš rođak iz rodnog kraja koji sada ima bebu je upravo kupio kuću iako je mlađi od vas i definitivno misli da ste pičkica.

Onaj lik/riba sa vašeg mini-raspusta sa ekipom u Barseloni

Pod španskim suncem, dogodio se slučajan susret (dogovoren na Tinderu) koji je doveo do vašeg upoznavanja. Lepo je, zaista, da uprkos tome što je između vas razmenjeno samo 10 x Corona, sunčanica i puknut kondom pre nego što ste morali da kažete hasta la vista, neke stvari su stvorene da traju. Uzmi to, Brexit!

Osoba sa posla koju ste videli na dejting aplikaciji i za koju znate da oboje znate da ste se videli tamo

Znam kako vidiš sebe, Seli. Izvan ovih sumornih zidova, ti si žena u zabavnim majicama, sa malenim psom koja je uvek spremna za čašu Aperol Spritza.

Da, još ljudi povezanih sa poslom koji definitivno ne bi trebalo da gledaju šta poustujete

Sjajno, pa sada vas je i Den iz finansijskog video kako pijani urlate uz “Wild Thoughts” u brusu u storiju okačenom “3 hours ago” uz opis “yes bitchesssss.”

Bivši sa kojima ste ostali ortaci

Zrelost u svom najsjajnijem ruhu. Dejtujte nekog dovoljno dobrog da i kada raskinete možete da nastavite da sa njima delite svoj fenomenalni ukus za astrološke mimove.

Svi oni sa kojima ste se ikada mečovali na nekoj dejting aplikaciji

Energija ove grupe slična je kao kod onih sa kojima ste uporno i dalje u kontaktu, osim što niste spavali, a da budemo iskreni, verovatno ni nećete, jer je jedno od vas uvek u vezi / ili ni ne želi ništa. Ipak, oni neće prestati da vas posmatraju, a vi nećete prestati da ih posmatrate kako vas posmatraju, a oni za svaki slučaj neće prestati da posmatraju kako vi njih posmatrate kako vas posmatraju.

Školski ortaci

Možda i vi imate tu WhatsApp grupu gde ljudi povremeno šalju stvari za koje misle da su Važne Novosti: diplome, poslove, bebe, veridbe. Jedino što je fer je da im jednom nedeljno pošaljede svoju podbulu facu prikrivenu omiljenim filterom te nedelje.

Hejteri

Tako je, bebo, upijaj te lolove. Čujem dovde kako se smeju.

Perverznjak koji svima odgovara nekim od ‘react’ emodžija

Oh ćao, prijatelju prijatelja, koga nikada nisam upoznala! Možda nisam odgovorila na poslednja četiri puta kada si reagovao na moje selfije emotikonom sa srcima u očima, koji nikada zapravo ni nisu bili tebi namenjeni, ali, svakako, nastavi da ih šalješ. Definitivno će se bar jednom desiti da sam toliko napaljena da ću ti poslati poruku da odmah dođeš kako bismo imali puno VRELOG SEKSA.

Onih nekoliko ortaka tvojih ortaka koje si upoznala u izlascima

Ispostavlja se da ukoliko ljudi isključivo žive za cirku, ostalih osamdeset sati dnevno ispuniće kojekakvim besmislicama (čitaj: gledanjem tvog autputa na društvenim mrežama).

Ortaci sa kojima ste se razišli na bolan način

Bilo da je u pitanju kolega sa faksa koji vas je popljuvao nakon što ste dugo živeli zajedno, ili dugogodišnji prijatelj koji vas je kraljevski sjebao, mogu da vam garantujem da mnogi od ljudi sa kojima ste nekada gajili odnose i dalje prate svaki vaš pokret. Nekome bi možda trebala analiza na nivou doktorata kako bi se razumeli motivi koji stoje iza ovakvih radnji – tužno je i čudno, ali je to realnost modernog života.

Neko koga ste uhvatili kako vas uhodi

Skrolujete vi tako kroz listu ljudi koji su vam videli stori, i onda je vidite. To je ta nova devojka vašeg ‘bitnog’ bivšeg dečka. Tu, pri sredini liste, nalazi se njena sličica i njeno ime. HA! Osećate kako vas obuzima osećaj satisfakcije. Ona možda neprekidno kači slike sa putovanja sa opisom “ova” dok vi kod kuće beskonačno skrolujete Pornhub-om u incognito prozoru, ali ste VI NJU uhvatili kako vas uhodi, tako da, ko je pravi pobednik?

Nepoznati ljudi nagomilani na dnu liste

Svim mojim nepoznatim pratiocima: molim vas, uživajte u mom 6/10 zagorelom rižotu i rutini za negu kože pred spavanje, i laku noć.

@daisythejones / @hannahrosewens

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE UK.