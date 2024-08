Trejler za novi koncertni dokumentarac Peti Smit izgleda žestoko

Tekst je prvobitno objavljen na Noisey.

Kao koncept, koncertni dokumentarci obitavaju na skali od „vanvremenskih i čuvenih“ (Stop Making Sense, Sign O’ The Times, Katy Perry: Part Of Me) do „previše sterilnih“. Za razliku od običnih filmova, oni su isključivo bazirani na tome koliko angažovan i efektan jedan nastup od nepuna dva sata može da bude, što znači da većina njih potpada pod drugu kategoriju.

Jer, naravno, verovatno je bilo strava imati 23 godine tokom sedamdesetih i nalaziti se na svega nekoliko centimatara od mokrih, krvavih grudi Roberta Planta, ali nije isto u 2018. kada žmirkate u njih na nekom piratskom snimku, dok vam Vacap baguje i možete da čujete cimerku kako se iz susedne sobe žali na jaja moljca u kuskusu. U tom smislu, ako ste superfan određenog umetnika, i takav sadržaj može da ima dobar efekat. Izašao je trejler za novi koncertni dokumentarac Peti Smit i u zavisnoti od toga da li se svrstavate u malopre opisane fanove, ovo može biti vaša stvar.

Dokumentarac – Horses: Patti Smith and Her Band – sadrži snimke iz Los Anđelesa sa turneje iz 2015. koja je obeležila četrdesetogodišnjicu njenog debi albuma Horses. Film će moći da se strimuje 22 aprila na Apple Music. Film je režirao Stiven Sebring, koga, oni fanovi koji prate odjavne špice, znaju kao čoveka koji nam je podario malo tradiocionalniji dokumentarac o Peti Smit, Dream of a Life, pre desetak godina. Taj prvi dokumentarac je izazvao dobre reakcije (Njujork Tajms ga je nazvao „veselim i elegantnim, toplim i neverovatno živim mozaikom raspoloženja i trenutaka jedne žene i njenog bogato proživljenog vremena na zemlji“), tako da postoji velika verovatnoća da će i ovaj biti odličan.

Tako da, ako već niste opsednuti pesmama poput „Land“, koja traje deset minuta i počinje pesmom koja polako prerasta u utrobnu krčavu eksploziju u kojoj Peti udara pesnicama i urla „Horses! Horses! Horses!“, možda ne morate da gledate klip. Ali ako ste kao ja, i ako je ovo baš vaša stvar, onda zaronite bez čekanja. Jer ovo je u osnovi proslava proslave određenog trenutka u životu i mislim da će biti prava stvar za mega štrebere.