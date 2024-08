Vežbala sam sa Džejn Fondom kako bih povratila snagu, volju i inspiraciju

Džejn Fonda je hodajući dokaz izreke – u zdravom telu zdrav duh! Da nije tako da li bi u svojoj osamdeset i prvoj godini imala snage i volje da iznova odlazi na proteste, ovog puta zbog klimatskih promena, gde će je uhapsiti zbog narušavanja reda i mira! Morala sam da se zapitam – ma kako bre ženo? Kako opet u tim godinama ti ne odustaješ od sebe, od drugih, od nas?

Džejn, tvoja inspirativna veličanstvena “starost” me je naterala da se zapitam – gde mi je mladost! Šta sa njom nije u redu pa u tridesetim godinama tavorim u egzistencijalnim krizama vrteći se u krug kao kuče koje juri svoj rep? I što je najvažnije, zapitala sam se kad će to da prestane. Da li je situacija u kojoj živim u Srbiji bajna? Daleko od toga, popriličan je pakao. Ali šta ja imam od lamenta? Ništa. A šta ću da dobijem ako nateram sebe da makar svako drugo treće jutro dan započnem sa tvojim vežbama? Mnogo. Još jednom – spasila si dan, a evo i kako je izgledao moj prvi pokušaj vežbanja.

Videos by VICE

Poslednji put kada sam bila u teretani da bismo grupno vežbali taj bo, provela sam najgorih mesec dana u svom životu. Do duše ne zbog toga što sam vežbala, već zato što sam bila u žešćoj depri a pročitala sam negde da vežbanje tada pomaže. Ne pomaže. Odnosno, ne znam kakav ste tip, ali meni ni malo nije pomagalo to što se meni plače dok završavam poslednju seriju trbušnjaka, a gospođa od šezdeset godina traži da joj se dodaju i tegovi.

Ipak, godinu dana kasnije, ja sam znantno bolja i osnaženija ja. Ne trese me depra, donela sam neke zdrave odluke u svom životu, vratilo mi se samopouzdanje, suočila sam se sa mnogim strahovima, letnji odmor sam provela mirno i spokojno. Zato je došlo vreme da vidim da li sam prevazišla i taj poslednji strah – strah od bilo kakve vrste fitnesa.

Iskreno, nisam imala novac da ga ponovo bacam na grupno vežbanje koje možda ne urodi plodom i zadrži me tamo jedva tih mesec dana. Trebalo mi je nešto liberalnije a istovremeno, poželela sam da imam i neku vrstu trenera, nekoga da me motiviše, da mi viče – hajde! Idemo! Nekoga ko će biti ono što je Đokovićeva loža Novaku na Vimbldonu. Trebala mi je ličnost koja svojom pojavom inspiriše.

I zar Džejn Fonda, onda nije više nego logičan izbor? I to ne samo zbog toga što trenutno ima osamdesetak godina a i dalje igra u neverovatno duhovitoj seriji „Grejs i Frenki“ čiju poslednju sezoni željno isčekujem na Netflixu, već doslovno zbog svega što je postigla u svom životu, a najviše zbog toga što je ona živi primer osobe koja nikada, ali nikada nije odustala od sebe. Samo se nadograđivala i rasla. Sa svakom životnom preprekom suočavala se hrabro i direktno. I taman kada je čovek strpa u jednu kutiju, Džejn iz nje izađe još veličanstvenija nego što je to bila pre. A eto, desilo se, da je 1982. godine, kako bi sponzorisala građanske proteste i pokret svog tadašnjeg muža snimila fitnes vežbe i tako pokrenula jednu celu, do tada nepostojeću granu TV industrije. Na žalost, nisu svi umeli da cene način na koji se došlo do novca, jer su knjiga i snimak bili tiražniji nego što će to ikada biti društveno angažovani pamfleti. (Više o ovome ali i celom njenom životu možete saznati iz sjajnog HBO dokumentarca Džejn Fonda u pet činova.)

Sa mišlju da je Džejn ta, brzo sam se spakovala, uzela strunjaču koju sam pokušala da uparim sa svojim grejačima na nogama i zamolila kolegu da mi ustupi salu za vežbanje u omladinskom pozorištu „Dadov“. U sali ne stoji fotografija Džejn Fonde sa oskarom u rukama, ali su mi fotografije drugih glumica i glumaca iz zlatnog doba naše kinematografije dosta značile.

Namestila sam se lepo i udobno, a bogami i po sred cele prazne sale i pustila plej. Sama uvodna špica me je već oborila sa nogu. Čoveče, ala je to dobro režirano! Naravno, uplašile su me poze koje prave zgodni baletani i balerine ali vrlo brzo pojavljuje se Džejn koja vrlo mirnim glasom poželi dobrodošlicu svima. I lagano zagrevanje počinje.

Ah, postoji ta jedna stvar kod laganog zagrevanja. Čovek pomisli da je u pitanju intenzitet koji će trajatri do kraja videa. I krene u vežba sav veseo i radostan, pun poleta. Dobacuje Džejn na ekranu, odgovara joj na sugestije, ni ne sluteći da je agonija iza vrata.

Ipak, ono što je važno je da je muzika iz osamdesetih koja te vodi kroz video vrlo inspirišuća, a da je Džejnin vojs over koji se čuje povremeno kako vam koriguje telo, više nego dovoljan podsticaj da izdržite. Koliko to možete. I to je jedina mana kod ovakve vrste vežbanja. Onog trenutka, kada vam mišić zapeče malo jače, nema nikoga da vas opomene da ne spuštate nogu i da izdržite još malo. Naprotiv, možete čak i premotati video unapred a da vas niko ne vidi.

Ipak, nakon zagrevanja krv već krene da vam struji telom, a vežbe su prilično izvodive. Za razliku od perioda u kome sam vežbala jogu samostalno kod kuće i krivila vrat da bih videla vežbe, sa Džejn telo ide samo od sebe. Svi pokreti su nekako logični ili ste ih već nekada radili jer mi deluje kao da su ove vežba osnova svega, pa čak i zagrevanja na fizičkom.

Od svih vežbi, strunjača mi je nedvosmisleno teško pala. Izgleda da se bolje snalazim sa stojećim vežbama koje me teraju da razmišljam o ravnoteži a menje o tome koliko salo na stomaku – peče! Da peče. Ne znam da li je u pitanju salce ili nedostatak mišića ali ta vrsta bola zaista ne pada lako nikome. Međutim, Džejn to radi tako lako, sa osmehom na licu. A najviše što može da se čuje od ekipe koja vežba u njenoj pozadini je povremena cika i vriska bodrenja. I to pomaže. Ali ne dovoljno. U nekim trenucima bola, jednostavno sam bila primorana da obustavim pokrete.

Sa druge strane, istezanje za kraj bilo je zadovoljavajuće baš kao i ono sa početka. I još jednom u nizu, Džejn Fonda je postala moj uzor u životu. Nadam se još samo da će me gledanje epizoda “ Grejs i Frenki“ redovno podsećati da otvorim strunjaču i propustim svoje telo kroz malo bola, ne bih li samouvereno mogla da idem dalje, u nove pobede. Ništa ne košta, prija, možete čak malo i da varate dok vam ne postane lakše, radite to sami u privatnosti svog doma, a Džejn i muzika iz osamdesetih će vam sigurno dati dovoljno podstreka i elana da se tome iznova i iznova vraćate.