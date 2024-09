Zašto muškarci stalno muljaju muda, objašnjavaju nam eksperti

Svi smo nažalost viđali ortake kako opušteno idu naokolo sa jednom rukom zakopanom u pantalone. Ako je verovati Redditu, momci dodiruju svog imenjaka između 23 i 30 puta dnevno. Postoji nekoliko objašnjenja za ponašanje tinejdžera, ali i odraslih muškaraca: jačanje muškosti, bol od depilacije voskom, preuske pantalone – čak i društveni koncepti poput želje za pripadanjem igraju ulogu. Ali zašto je hodanje uokolo sa jednom rukom umunjanom međ međunožje nešto posebno muško, i zašto postoji potpuni nedostatak stida kada to radite?

„Rekao bih da je osećah pripadnostivažan deo toga da se dobro osećaš generalno. A mnogi muškarci osećaju da pripadaju plemenu ljudi koji treba da se tako ponašaju”, kaže Džo Rajder, integrativni psihoterapeut iz Dablina. „Penis je snažan simbol muškosti i svi muškarci žele da tu sve dobro funkcioniše. To je poruka. Ljudi koji dolaze da me vide, puni su anksioznosti. Stavljanje ruke na penis je drsko, [to] pokazuje samopouzdanje u sopstvenu muževnost.”

Prema naučnim dokazima, kaže dr Andras Kolto, viši postdoktorski istraživač na NUI u Golveju, fizički dodir niskog intenziteta oslobađa oksitocin u mozgu. Oksitocin je neuropeptid koji igra ulogu u društvenim vezama i reguliše naše raspoloženje. „Ima mnogo korisnih efekata na naše zdravlje i osećaj blagostanja“, objašnjava on, „na primer, smanjuje anksioznost.“

Većina nas zna da se oksitocin proizvodi kada nas neko koga volimo dodirne, bilo na seksualni ili neseksualni način. Ali da li se to odnosi na dodirivanje sebe? To je ono što kaže Džo – 30-godišnjak koji je, kao i svi muškarci sa kojima sam razgovarao, želeo da razgovara anonimno kako bi bio iskren o svojoj ljubavi prema muljanju muda. „Nikad to ne radim u javnosti, postoje muškarci koji to rade. Ja nisam jedan od njih“, kaže on u DM-u na Instagramu. „Radim to nesvesno tokom vesti, filma. To uopšte nije seksualno. To je kao kad imaš svoje ćebe.”

Džoovo objašnjenje nije previše daleko od istine, kaže Kolto. „S obzirom da se tiče njihovih genitalija, ima seksualni prizvuk – ali cilj ponašanja, na svesnom nivou, nije vezan za erotsku stimulaciju. Čini se da je to brza provera da ti ‘blago’ nije ukradeno – ili te možda svrbi.“

Prema Rajderu, druga teorija je da ljudi to rade da bi stupili u dodir sa sopstvenom muškošću, i da to ima „plemenski aspekt i da samo određene grupe to rade”.

„Psiholozi ovo vide kao samoumirujuća ponašanja“, kaže Kolto. „Ne znam nikakvu statistiku, [ali] verujem da mnogi muškarci dodiruju ili se igraju svojim intimnim delovima, iako većina to radi samo kada su sami, ili možda kada su okruženi isključivo muškim društvom gde neće biti čudnih pogleda.”

Džo se slaže da je to samoumirujuće ponašanje – kao što je grizenje noktiju, sisanje palca ili pušenje cigarete – delimično svesno, a delom automatsko. „Nikada nisam imao prinudu da to radim napolju. Mogao bih da napravim problem.”

Ali šta ako jednostavno ne možete da se sprečite da to uradite? „Nije kao da drkam u javnosti“, poverava Ron, 29. „To je prosto navika od koje ne mogu da se odvojim.“

Andraš nudi sledeći savet: „U psihoterapiji često učimo klijente koji se bore sa tako upornom navikom kako da prepoznaju kada to rade. Ovo je prvi korak da se oslobodimo takvih navika.”

On kaže da bi se taj fenomen mogao pripisati toksičnoj muškosti. „Na kraju krajeva, to se tiče muških genitalija. Neki muškarci, posebno oni koji su nesigurni u svoju muškost, ili oni koji se osećaju pod pritiskom nerealnih očekivanja o tome kako treba da se ponašate da biste bili viđeni kao dovoljno muževni, mogli bi da dožive strašnu anksioznost”.

Martin, državni službenik u svojim 30-im, iz Kavana u Irskoj, nudi pragmatičniji razlog zašto uživa u tome da mu ruka bude blizu skrotuma. „Uzmeš učkur od donjeg dela trenerke, vežeš ga oko paketića droge i smestiš paket iza jaja. Ako te policija pretrese, ne sme da ti pipa jaja jer je to pravno potpuno druga vrsta pretresa.”

Ipak, Martin priznaje da to redovno radi iz razloga koji nisu povezani sa drogom. „To rade i drugi koji ne prodaju drogu, kao statusni simbol. Kao, ja sam muškarčina… Ako se radi u javnosti ili kod kuće, to je uteha.”

Dakle, ako isključite šverc droge, kako ćete znati kada poriv da se češete, mazite ili na drugi način igrate sa svojim kitom i jajima u javnosti pređe na neprihvatljivu teritoriju?

„Ako sprimetite da ste sa rukama u pantalonama e u javnosti , ili ako vas neko upozori na to, prvo bih želeo da vas uverim da je to normalan nagon – osim ako ne postaje kompulsivan“, kaže Andraš. „Međutim, nije u redu to raditi u javnosti”.