Zašto sve više muškaraca ugrađuje implante u listove i trbušnjake

Pored toliko apsurdno visokih standarda lepote za žene, razumljivo je što se estetska hirurgija češće vezuje za taj pol. Ali prema jednom estetskom hirurgu iz Toronta, i muškarci sve češće traže plastične operacije.

„Brojke su počele da rastu kada je internet postao popularan, ali pre nekih pet godina, sa pojavom društvenih mreža, skočile su eksponencijalno“, kaže dr Mark Duper, estetski hirurg sa stažom od 17 godina.

Estetska hirurgija za muškarce u SAD takođe je u proteklih pet godina u porastu, prema američkom Udruženju estetskih hirurga. Prema njihovim rečima, tokom 2017. je izvedeno više od 1,3 miliona estetskih zahvata na muškarcima. Došlo je ogromnog skoka u ubrizgavanju injekcija botoksa, mada su i lipopsukcija i smanjivanje stomaka takođe u znatnom porastu.

Duper viđa pacijente iz čitave Kanade, i kaže da u Torontu posebno „postoji veliko interesovanje muškaraca za estetsku hirurgiju“. Smeštenu u centru grada, njegovu praksu Visage Clinic, posećuje od 18 do 20 procenata muških klijenata, za šta on kaže da je iznad proseka.

Ovaj hirurg kaže da su injekcije i botoks u njegovoj praksi popularniji kod muškaraca, ali da takođe češće ugrađuje trbušne implante muškarcima, kao i implante na listovima. Liposukcija je takođe popularna u Visage, kao i postupak koji obično uključuje nešto što se zove „rastezanje mišića“. Rastezanje povećava definiciju mišića, i obično se izvodi na trbušnjacima.

„Uobičajene nesigurnosti su kada nam muškarci dođu i imaju neki problem sa tkivom na grudima; to otvara put do implanta na trbušnjacima“, objašnjava on. Duper kaže da trenutno godišnje izvede 25 do 40 usađivanja trbušnih implanta.

Na ugradnju implanta u listovima godišnje mu dođe između 50 i 75 muških pacijenata, a kaže da je ovaj postupak popularan već duže vreme.

Implanti u telu, kao što su oni za listove i trbušnjake, najčešće su od silikona, ali od čvršće verzije nego što je onaj za implante u grudima.

Duper objašnjava da se nesigurnost kod muškaraca često javlja povodom predela grudi. To uključuje i kada postoji „udubljenje“ na srednjem delu grudi. „Ljudi umeju da budu veoma samosvesni povodom toga“, objašnjava on.

Duper kaže da je rešenje za to „implant napravljen specifično po meri pacijenta“.

Duper kaže da mu pacijenti svakodnevno dolaze sa fotografijama sa društvenih mreža, i pokazuju mu kako žele da im izgleda lice ili telo. Iako kaže da je ovo češća pojava kod žena, kaže i da je sve češća kod muškiih pacijenata.

„Muškarce zanimaju operacije koje rade njihove devojke i žene“, kaže Duper.

Kada je reč o diskretnim procedurama kao što je botoks, Duper kaže da ima svakakvu mušku klijentelu – advokate, policajce, arhitekte, bankare, agente za nekretnine, građevinske radnike.

„Neki od njih ne žele da njihove žene znaju za to“, kaže Duper. „To su obični momci… naročito iz onih profesija u kojima je stariji izgled hendikep u njihovom poslu“.