Fuck That’s Delicious: En trøffelfyldt dag med Action Bronson

I seneste afsnit af Fuck That’s Delicious bliver verdens mest berygtede gourmand genforenet med en gamme gymnasiekammerat, som i mellemtiden er blevet trøffelhandler.

Dagen begynder hos Urbani Truffles på Midtown Manhattan, hvor vores guide, Mike Rojas, præsenterer Mr. Bronson for et hidtil uset udvalg af hvide og sorte trøfler. En plan er lagt, og så haster madnørderne videre til gastronomiens hellige gral: Per Se.



Det er her, at køkkenchefen Eli Kaimeh tilbereder soft-scrambled Americauna Hen-æg med Castelmagno-ost og trøffelflager, serveret på en guldtallerken. Vi kunne have stoppet her og taget hjem mætte og tilfredse, men nej, vi fortsatte til New Yorks tempel for det italienske landkøkken: Babbo.

Videos by VICE

Udenfor blev vi modtaget af restaurantchefen, Frank Langello, og hurtigt ført med ind i køkkenet, så Frank kunne få fingrene i vores medbragte hvide trøfler. Bagefter var det tid til at smage restaurantens egne specialiteter – braiseret beef agnolotti med smør og Parmigiano.

Efterfølgende satte vi kursen med Upper East Side for middag på Michael Whites nye franske restaurant, Vaucluse. Det her var Action’s debut på Michaels nye sted, og vi kom godt rundt i menukortet og smed en cheeseburger med sorte trøfler oveni.

Alt i alt en række madoplevelser, som kun få har oplevet på én og samme dag – og da slet ikke i en satin-sportsjakke.