Adult Swim driller deres fans med et bizart mini-afsnit af ‘Rick and Morty’

Sidste år begyndte den længe ventede tredje sæson af Rick and Morty 1. april, så folk først troede, det var en aprilsnar. I år afsluttede Adult Swim så deres traditionelle aprilsnarsunderholdning med et mini-afsnit, der ikke har været i hænderne på skaberne, Dan Harmon og Justin Roiland. Det skete midt i alle historierne om, at de slet ikke er gået i gang med fjerde sæson endnu.

Det er den australske YouTuber, Michael Cusack, der er kendt for den virale animationsserie YOLO, der er instruktør på den ti minutter lange video, som har fået navnet “Bushworld.” En australsk udgave af Rick and Morty tumler rundt i en alternativ dimension fyldt med kænguruer, rugby og slanger. I årevis har Adult Swim hyret upcoming animatorer til at lave Rick and Morty-eventyr, som ikke er en del af den officielle kanon, men “Bushworld” er den længste og klammeste indtil videre. Tjek den herunder.

Det minder – med den hakkende animationsstil og det vanvittigt usunde forhold mellem hovedpersonerne – en del om Justin Roilands Rick and Morty-prototype, The Real Animated Adventures of Doc and Mharti. I det, der må være en lille hilsen til den originale kortfilm, forsøger Rick at sutte Mortys pik for at få slangegift ud, og det er kun en af de mange chokerende overraskelser, man får i Cusacks surrealistiske, voldelige udgave af Rick and Morty.

Seerne af “Bushworld” er enten helt vilde med det eller meget vrede, sikkert alt efter hvor godt de kender Adult Swims humor, og hvor utålmodige de er efter fjerde sæson af Rick and Morty. Harmon har både i tweets og interviews afsløret, at han og Roiland slet ikke er gået i gang med de nye afsnit endnu, da de stadig er ved at forhandle en ny kontrakt for serien, der slog alle seerrekorder på Adult Swim sidste år. Ifølge en af forfatterne, Ryan Ridley, kan vi risikere, at næste sæson af de psykedeliske eventyr først kommer engang i 2019.