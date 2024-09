Her er alt, hvad du skal vide om det mexicanske gadekøkken

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES Mexico i december 2016

Fra græshopper til kyllingelår og trillebøre fyldt med nødder og slik. Listen over mexicanske gade snacks er lang og varieret nok til, at selv de mest stædige smagsløg kan stilles tilfredse.

Videos by VICE

Det er ingen hemmelighed, at vi mexicanere spiser dagen lang. Også i perioderne mellem de “officielle” måltider – morgenmad, frokost og aftensmad – vader vi gaderne tynde på jagt efter mad. Som regel spiser vi det på stedet: stående, siddende på fortovet, eller på vores vej tilbage til vores hjem eller arbejdsplads. For det mexicanske folk er gaden den bedste restaurant.

Lad os derfor introducere dig til nogle af gadens bedste tilbud.

Elotes

Enorme gryder fyldt med kogende majskolber er en sand mexicansk gadeklassiker. Man kan til hver en tid finde en elote-sælger, der serverer majskorn, der eksploderer i munden, mens de blander sig med mayo og ost. Du må selvfølgelig heller aldrig gå glip af ekstra krydderi i form af salsa og chilipulver.

LÆS MERE: Den essentielle guide til tacos i Mexico

Man kan også få grillede elotes, der smager vidunderligt af røg og limesaft. Og lad os heller ikke glemme esquites, der er majs serveret i en bøtte og som spises med ske.

Cueritos

Cueritos har et element af je ne sais quoi, der får os til at elske den så højt. Måske er det fedtets geléagtige konsistens, der får retten til at appellere til vores smagsløg. Det skal helst spises med flæskesvær, ost, creme fraiche og et par dråber valentina-sauce.

Palomitas y Algodones de azúcar

Boder med karamelliserede popcorn og masser af pink candyfloss er en del af fortidens mexicanske gadekøkken. I dag har industrieltproduceret slik overtaget markedet, men vores nostalgi og søde tænder forhindrer disse traditionelle lækkerbiskener i at forsvinde helt.

Raspados y Nieve

Du har sikkert hørt, at raspados (is skåret fra en stor isterning), der sælges på gaden, er lavet på postevand, og at du skal undgå det, som var det pesten, med mindre du er i humør til en omgang eksplosiv diarré. Uanset om det er sandhed eller myte, mener de fleste mexicanere, at det forfriskende is – tilsat neonfarvet sirup med limesmag – er risiciene værd.

Jicaletas

Det her er nok en af de sundeste snacks, der sælges i Mexicos gader: en skive jicama-rodfrugt på en træpind dækket til med chilipulver og masser af hotsauce. Man kan også få det serveret i et bæger, hvor jicama er skåret i julienne.

Dorilocos

Dorilocos er et tydeligt eksempel på, at vi mexicanere ikke lytter til andres råd, når det kommer til vores lækkersult. Vi er ligeglade med, om vi får mavekatar. Vi bliver ved med at dyppe vores chips i i hotsauce og limesaft. Måske tilføjer vi også gulerod, agurk og jicama for at skabe balance mellem det sunde og usunde (så vi ikke får alt for dårlig samvittighed). Vi skal også have lidt knas, så vi hælder en håndfuld peanuts udover. Så serverer vi det hele med cueritos ved siden af og voilà!

Gomitas

De her vingummier fås i forskellige afskygninger: de kan ligne frugter, orme, små sodavand eller enchiladas (ja, vi hælder chili på alt), og de findes i alle regnbuens farver. Gomitas er den lille snack, der kan tilfredsstille vores søde tand til hver en tid.

Chicharrones y Papitas

LÆS MERE: Det rene kaffeliv i narkoens skygge

De er den primære årsag til, at vi ikke kan følge en kostplan. Serveres snacksene med hotsauce og limesaft, kommer vi aldrig til at give slip på dem.

Mango med Chamoy

For bare få år siden så man kun vogne, der solgte mango i foråret og om sommeren. Vi rendte desperat gaderne tynde for at købe mango, inden sæsonen var ovre. I dag er de til at få fat på året rundt. Vi aner stadig ikke, hvor de kommer fra, men det gør ikke så meget — vi elsker bare, at vi kan stille vores mango-trang når som helst og hvor som helst.