Amerikaniseret dashi-ost

Total: 3 timer

Ingredienser

8,5 dl sødmælk

12 g kombu tang

22 g katsuobushi flager

175 g revet parmesan

125 g revet stærk cheddar

2 tsk gelatinepulver

1 1/2 spsk sodium citrat

Vejledning

1. Lad kombu-tangen søbe i mælk i 1 time i en mellemstor gryde.

2. Varm mælken op ved medium-høj varme og lad det simre i 15 minutter. Tag gryde af varmen og tilføj katsuobushi. Lad det trække i 10 minutter, inden du filtrerer mælken og skiller dig af med eventuelle flager.

3. Blødgør gelatinen i en smule af mælken og sæt det til side.

4. Varm det resterende mælk op igen og lad det simre, mens du pisker sodium citrat i gryden. Tilføj osten til ‘mælkesuppen’ over tre omgange. Pisk grundigt for at sikre at det blandes godt sammen. Tilføj den blødgjorte gelatine og mælk og pisk grundigt, til det er helt blandet sammen.

5. Dæk en bradepande med vokspapir, og fordel osteblandingen jævnt ud i bradepanden. Køl osten ned, indtil den er fast. Skær derefter osten ud i firkanter af 10 cm. Der bør være cirka 650 gram ost i alt.

Fra Denne opskrift gør på magisk vis ost endnu mere lækkert