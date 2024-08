Antidote Danmark har reddet rigtig mange liv, men nu mister de støtten fra staten

I et lille lokale på Halmtorvet på Vesterbro i København er sygeplejerske Tina Leth Hansen i færd med at forklare, hvordan en næsespray med stoffet naloxon kan redde en stofbruger, der har taget en overdosis af eksempelvis heroin. Hun er ansat i organisationen Antidote Danmark, hvor hun sammen med stedets daglige leder, Michael Lodberg Olsen, og 40 frivillige spredt over hele landet arbejder med at udbrede en modgift mod overdoser. ”Naloxonen i næsesprayen gør, at stofferne ikke kan binde sig til hjernen, og på den måde undgår man, at folk for eksempel holder op med at trække vejret,” fortæller hun.

I det samme kommer Michael Lodberg Olsen ind i lokalet. Han slæber på en ramme øl og en masse chips. De skal holde afslutningsreception for Tina Leth Hansen, der stopper hos Antidote 1. januar. I 2019 får organisationen nemlig ikke bevilget satspuljemidler, og derfor er der ikke længere råd til at have nogen ansat. I stedet skal de klare sig med deres frivillige kræfter, hvilket betyder, at aktivitetsniveauet nedsættes med 90 procent.

Og Michael Lodberg Olsen er ikke tvivl om, hvad konsekvensen vil være: “Helt konkret vil det komme til at betyde, at flere mennesker dør,” siger han.

Tina Leth Hansen tog dette billede af et brugt Antidote-kit, efter hun havde hjulpet en person med overdosis.

Antidote ved ikke med sikkerhed, hvor mange liv de har reddet, da det ikke er et krav, at folk melder tilbage, når de har brugt modgiften. Men både Michael Lodberg Olsen og Tina Leth Hansen har selv forhindret dødsfald med sprayen, ligesom de har fået 25 tilbagemeldinger fra folk, der har brugt den.

Til sammenligning oplyser Sundhedsstyrelsen, at 65-85 procent af narkorelaterede dødsfald de seneste år har skyldtes overdoser, og en aktindsigt, Antidote har fået fra Rigspolitiet, viser, at der i 2017 var registreret 256 narkorelaterede dødsfald, og at det tal har ligget stabilt mellem 220 og 330 siden 1994. Og i den skala er 25 menneskeliv unægteligt til at tage og føle på.

Tina Leth Hansen og Michael Lodberg Olsen taler med en stofbruger i Odense.

Tina Leth Hansen og en af de frivillige sygeplejersker underviser håndtering af overdosis på Klostertorvet i Aarhus.

Konkret har Michael Lodberg Olsen og Tina Leth Hansens arbejde bestået i at køre landet rundt og undervise både fagpersoner, pårørende og brugere i håndtering af overdoser. Det har kunnet lade sig gøre, fordi de i 2016 fik en toårig bevillingen på 1.6 millioner kroner fra satspuljemidlerne.

”Stofbrugerne har taget sindssygt godt imod det, for de fleste af dem, vi taler med, har selv haft en overdosis eller kender nogen, der har. Vi hører forfærdelige historier om folk, der ikke har vidst, hvad de skulle gøre, og derfor har set deres venner dø. Så de er virkelig motiverede for at blive i stand til at kunne hjælpe,” fortæller Tina Leth Hansen, og Michael Lodberg Olsen supplerer: ”Og her har vi en virkelig simpel løsning, som er ekstremt relevant for stofbrugerne, da det er noget, som de har nemt ved at bruge.”

I den nye finanslov – hvor der blandt andet blev afsat syv millioner til pensionerede cirkusdyr og indført lavere afgifter på lystbåde og privatfly – blev der ikke afsat penge til Antidote. Ifølge et brev, sundhedsminister Ellen Trane Nørby har sendt til Michael Lodberg Olsen, vil arbejdet mod overdoser nu blive centreret kommunalt.

Fordi det kun er omkring halvdelen af dem, der dør af overdoser, som er i kommunal behandling, vil man ifølge Tina Leth Hansen tabe mange på gulvet med den beslutning. ”Det er fint nok at træffe en beslutning om, at det er et kommunalt ansvar, og at alle kommuner og kommunale misbrugscentr skal undervise dem, der er i behandling. Men vi har bare lige så mange, der ikke er en del af det offentlige behandlingssystem, og det er faktisk oftest dem, der dør,” siger hun, og Michael overtager: ”Vi er sådan set ligeglade, om det er kommunerne eller staten, der betaler – bare nogen gør det – men lige nu bliver der ikke gjort noget.”

Michael Lodberg Olsen tog dette billede af en redningsaktion, han stod i spidsen for, hvor en ung kvinde på 25 havde fået en overdosis.

Vi har kontaktet Sundhedsministeriet for at få et interview med ministeren, der ikke ville stille op, men som sendte os videre til Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, som gik med til en kort samtale i telefonen.

Og hun er tilfreds med beslutningen om at lade bekæmpelsen af overdosisrelaterede dødsfald foregå i kommunerne:

”Jeg glæder mig over, at der i satspuljen for 2019 er afsat midler af til, at stofbrugere, der er i kommunal behandling kan få kurser i førstehjælp og håndtering af overdoser.”

Hvad så med dem, der ikke er i kommunal behandling?

”Det kan blive en udfordring, men vi bliver først nødt til at evaluere og se på fordele og ulemper ved projektet, der har fået satspuljemidler. Vi ser på status og på, om der skal laves nye initiativer i 2019.”

Hvordan vil I undgå de dødsfald, som Antidote indtil nu har forhindret?

”Jeg håber, at alle i kommunal behandling tager i mod tilbuddet om førstehjælp.”

Men hvad med dem, der ikke er i behandling?

”Det er en udfordring.”

Finder politikerne ikke en løsning på den udfordring, vil det ifølge Michael Lodberg Olsen have store menneskelige konsekvenser: ”Vi har med udbredelsen af Antidote nået et nyt niveau i kampen mod overdoser, og det vil gå den forkerte vej nu. Der kommer simpelthen til at være flere døde,” siger han og tilføjer, at det ikke kun handler om dødsfald, men også om at reducere andre skader forbundet med overdoser: “Med sprayen kan man hurtigt få folk genoplivet, så de ikke får alvorlige skader.”

Naloxon-næsespray



Rent praktisk koster et kit med næsespray og førstehjælpsæt 200 kroner, og de seneste to år har Antidote fået 1.800 kit ud i samfundet. Deres målsætning har indtil nu været at nå op på at dele 5.000 sæt ud om året. ”Hvis vi når dertil, kan vi nedsætte dødeligheden med 20-30 procent,” fortæller Michael Lodberg Olsen.

Men den plan vil kræve endnu flere midler, end Antidote hidtil har fået, så for nu håber de blot på at kunne finde en måde at holde niveauet: ”Lad os nu som minimum bare beholde det, vi har. Vi er på et rigtig godt niveau og er meget effektive. Men det kræver, at politikerne skal være mere visionære for at nedsætte dødeligheden.”

