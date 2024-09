Mød kvinderne der vil gøre kondomer nuttede

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly

Jeg er hos gynækologen her i Taiwan og sygeplejersken kalder mig op. Jeg går op til skranken og uden at se på mig, begynder hun at stille mig en lang række spørgsmål: Har du nogle allergier? Hvorfor er du her i dag? Pludselig bliver hendes stemme til en uhørlig hvisken, og hun mumler noget fuldkommen uforståeligt.

“Hvad? Jeg kan ikke forstå hvad du siger,” svarer jeg og læner mig frem.

Hun skriver et ord ned på bunden af et stykke papir: 性

“Xing?” Jeg ryster på hovedet, stadig forvirret.

Hun skriver det på engelsk.

“Sex.”

“Ah! Spørger du mig om jeg er seksuelt aktiv?” siger jeg ret højt.

Hun rødmer og nikker. Hun ligner én, der har lyst til at kravle ned i et hul. Jeg har tydeligvis gjort hende pinligt berørt – en sygeplejerske hos en gynækolog.

I Taiwan er det stadig tabu at tale åbent om sex. Ironisk nok er problematikker omkring sex blevet en national bekymring fordi Taiwan har en af de laveste fødselsrater i verden. Men det er ikke fordi, at folk ikke har sex: Taiwan har en af de højeste abortrater per indbygger i verden. Den lave fødselsrate spreder så meget nervøsitet for fremtiden, at regeringen er begyndt at udbetale økonomisk støtte til par, der får børn.

I Taiwan er kondomer den mest anvendte form for prævention, men desværre for kvinder, er der stadig et tabu forbundet med at købe dem. Desuden bruger par ikke altid kondomerne korrekt, hvilket fører til flere uønskede graviditeter.

“Vi havde meget kortvarigt seksualundervisning i gymnasiet. Der var billeder af kondomer i bøgerne, men vi bliver ikke eksponeret for det på andre måder,” fortæller den 22-årige universitetsstuderende Jiang mig. “De viste os aldrig, hvordan man bruger dem. “Jiang og hendes fire venner sidder ved siden af mig på Starbucks; vores bord er dækket af kondomer, de har designet. Som en del af deres speciale på Tainans Tekniske Universitet har kvinderne udviklet og skabt en konceptuel serie af kondomer ved navn Oops. Kondomerne er pakket så de ligner mad: Sushi, frugt, grøntsager og en dessert.

“Vi vil gøre det mindre pinligt for folk at købe kondomer, især kvinder,” siger Ye Wu, lederen af projektet. “I supermarkederne er det stadig mest mænd, der køber dem. Kvinder synes det er enormt pinligt. Vi tænkte, at hvis vi kan skabe søde kondomer, så kan vi forandre det. Taiwanesere elsker pussenussede ting.”

Sushikondomerne er kækt rullet ind i bambusmåtter. Frugtkondomerne er pakket ind i et rødt net – den slags poser rigtig frugt kommer i, når man købet det på markeder i Taiwan. Cupcakekondomerne kommer i en fin lille æske.

“På den måde har piger incitament til at gå rundt med kondomer,” siger Yayin Xu. “Som kvinder skal vi være ansvarlige for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke regne med mændene.”

På taiwanesiske universiteter er det ikke let at få fat i kondomer. “Kondomer bliver normalt uddelt blandt venner som en joke,” siger Jiang. “Folk har sjældent en seriøs samtale om dem.”

Tidligere var der eksempler på at ledelsen på skoler ville skride ind når studerende begyndte at uddele gratis kondomer til introarrangementer eller på kollegier.

“Vores specialevejler var virkelig imod ideen,” tilføjer Moju Sun. “Han sagde, det ville ødelægge vores ry.” Pigerne blev nødt til at gennemføre omfattende markedsundersøgelser og research, før han blev overbevist. De sagde, at hovedfokus på kondomernes evne til at forhindre sexsygdomme, var en af de vigtigste grunde til, at de fik lov.

Jeg fortæller kvinderne min historie fra gynækologen. De nikker i sympati.

“Da min tante hørte om projekter bad hun mig om ikke at sige det til andre familiemedlemmer,” siger Sun.

“Mine forældre syntes, det var fint, men de begyndte altid at lave sjov, når de så produkterne,” siger Wu. “Det gjorde dem tydeligvis ubehageligt til mode.”

“Vi taler ikke åbent om sex her i Taiwan,” siger Jiang. “Det ændrer sig, men det er stadig et samtaleemne, der skaber en akavet stemning.”

Selvom pigerne håber, at deres speciale kan blive til en velfungerende forretningsmodel, har de ingen konkrete planer om det endnu. Lige nu har de alt for travlt med at gøre sig klar til aflevering.

“Forhåbentlig kan vi også lancere Oops på det internationale marked,” siger Xu.

I sidste ende håber de, at de madinspirerede indpakninger vil motivere flere kvinder til selv at købe kondomer. “Når alt kommer til alt, så er de vigtigste ting i livet mad og sex,” siger Sun. “Vi har brug for sex og taiwanesere elsker virkelig at spise. Ligesom mad er kondomer en nødvendighed.”

