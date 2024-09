‘Avocadohånd’ sender en helvedes masse mennesker på skadestuen

I august 2012 skabte Meryl Streep overskrifter, da hun belyste en problematik, der påvirker tusindvis (hvis ikke millioner) af mennesker rundt omkring på kloden. Var det rent drikkevand? Klimaforandringer? En passioneret brandtale om kunstens rolle i et polariseret politisk klima?

Nej. Streep blev uforvarende ambassadør for et problem, der er meget mere velkendt for amatørkokke: avocadohånd. Du har måske ikke hørt om den her medicinske tilstand, men du kender helt sikkert en, der haft den tæt inde på livet. Og nu taler lægestanden også åbent om farerne ved avocadohånd.

Simon Eccles — tidligere præsident for den Britiske Sammenslutning af Plastik-, rekonstruktions- og æstetikkirurger — fortalte til The Times, at han tilser “fire patienter om ugen” med avocadohånd, også kendt som et seriøst sår i hånden forårsaget af et forsøg på at fjerne enten stenen eller skallen fra en avocado. Men hvorfor kommer så mange amatørkokke til skade, når de håndterer avocadoer?

Avocadoer er blevet så populære, at ordet “Guacalypse” er blevet en del af moderne leksikoner. Men der er også nogle strukturelle problemer, der gør vores allesammens yndlings fedefrugt særligt farlig. Tror du, at Dr. Eccles overdriver? Så kan du godt tro om igen. Efter at have spurgt nogle venner, om de nogensinde var blevet ramt af avocadohånd, blev jeg lynhurtigt bombarderet med adskillige anekdoter, der understøtter frekvensen af den her slags skader.

“Jeg var nødt til at tage på skadestuen, hvor jeg fik tre sting, og jeg har mistet det meste af følelsen i min finger,” fortalte Freya Watson, en 29-årig TV-producer fra London om sin egen oplevelse med avocadohånd. “Og da jeg var på skadestuen, var der en anden kvinde med den præcis samme skade.”

De sociale medier bugner med dokumentation for den her slags ulykker, hvoraf mange af dem findes på Instagram under hashtagget #avocadoinjury. Prøv bare at se på billederne her, der er uploadet af Flickr-brugeren Brett Holt under titlen: “Skar mig, da jeg skar i en avocado. Pas på.”

“Folk regner ikke med, at de avocadoer, de køber, kan være meget modne, og folk har minimal forstand på, hvordan man håndterer dem,” fortalte Eccles til The Times. Han tilføjede, at etiketter kan være den mest effektive måde at komme avocadohånd til livs. “Vi vil ikke skræmme folk væk fra frugten, men jeg tror, at advarende etiketter er en effektiv måde at håndtere det på. Det skal være noget, man kan genkende. Måske det kunne være en tegneserie-avocado med en kniv og et stort rødt kryds henover?”

Det er ikke utænkeligt, at avocadoskræller han blive frugtverdenens svar på cigaretpakker, smurt ind i advarsler om, at man kan komme til skade (eller måske blot en advarsel om, at man risikerer at blive røvkedelig, når man konstant æder avocadoer).

Spøg til side: Forkert håndtering af avocado kan sende dig på skadestuen med en flækket hånd. Så næste gang du fjerner stenen fra en avocado, husk at bruge et fladt underlag, skær kniven langsomt gennem skallen og rundt om stenen, og fjern derefter forsigtigt stenen med knivbladet eller et viskestykke. Undgå at blive endnu et nummer i avocadostatistikken.

Artiklen er bragt med bidrag fra Hilary Pollack