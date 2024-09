Følelsen af frihed på Berlins tage med Anne Sofie Madsens nye kollektion

Denne artikel er oprindeligt udgivet af i-D



Efter hun blev færdig på designskolen i 2012, lancerede Anne Sofie Madsen sit eget mærke. Efter at have vundet adskillige priser havde hun sit første show i Paris i 2014, og nogle turbulente måneder senere byttede hun København ud med Berlin. Der fik hun lavet billederne til sin vinterkollektion 2016 med Neuköllns ungdom som modeller.

Vi mødtes med Anne, som snart igen drager til den franske hovedstad for at præsentere sine nye kreationer, og talte om forskellen på hendes tidligere og nuværende kreationer, og hvad frihed betyder for hende.

Videos by VICE

Hvad er forskellen på denne kollektion og den forrige?

For mig er efterår/vinter 2016 en ret ubalanceret kollektion. Det var en meget turbulent periode for mærket, for alle omkring os og alle, der var involveret. Det synes jeg, man kan mærke i både kollektionens visuelle og følelsesmæssige udtryk. Den ustabile og mærkelige følelse var i starten ekstremt skræmmende og forstyrrende, men så blev den enormt dragende. Jeg er meget tiltrukket af fiasko og der, hvor alting falder sammen.

Hvordan vil du beskrive kollektionen med få ord?

Fiasko som en måde at blive til på.

Hvorfor besluttede du at skyde billederne i Berlin?

Esben Weile Kjær, som skød vores lookbook, og jeg mødte vores stylist Erik til et arrangement i vinter på M.I og spiste frokost med ham dagen efter. Vi kender København så godt og følte, det ville være et federe eventyr at prøve noget andet. I juni udstillede Esben og jeg på SOUVENIRby, og det var bare det perfekte tidspunkt at lave billederne.

Hvad er den største forskel mellem København og Berlin?

Berlin er så rummelig – det er fantastisk – selvfølgelig både i faktisk størrelse, men også stemningen.

Hvordan fandt i modellerne?

Erik og Esben og jeg castede selv – er det ikke fedt? Jeg kendte allerede Nina, Marie Lea og Lukas, og jeg havde mødt Poul og Marc før. Det betyder meget for mig, at modellerne på en eller anden måde har en relation til projektet og tøjet.

Hvem er kvinden på den vævede top?

Det er bare en tegning, der havde ligget i en mappe på mit skrivebord i hundrede år. Hun havnede faktisk på det vævede tæppe ved en fejl.

I skød billederne på en tagtop, som giver dem en stemning af frihed. Hvad betyder frihed for dig? Spiller det en rolle i kollektionen?

For mig symboliserer taget frihed, men samtidig længsel – efter en ukendt fremtid og en trang til noget utopisk.

Hvad er det næste i kalenderen for dig?

Den 28. september har vi et forår/sommer 2017-show i Paris og i oktober har vi et show i Tokyo!

Mere om mode fra VICE:

Sydkoreas alternative skønhedsindustri



Henrik Vibskovs kaotiske stofpølsefest af et modeshow bekræftede alle mine fordomme om verdens mest latterlige branche



“Serien kunne sådan set bringes i et modeblad – bare ikke med Maja som model”